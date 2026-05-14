Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius: protocolos de aislamiento país por país y el desafío de los 42 días

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que ya se cobró tres víctimas fatales, puso en alerta a la comunidad sanitaria internacional y despertó sorpresa por uno de los aspectos más extremos del operativo sanitario: los 42 días de aislamiento exigidos a los afectados. Este lapso supera ampliamente los 14 días estipulados en su momento para el COVID-19, los 21 días del Ebola o los 10 días del SARS, recuperando el sentido más estricto del concepto histórico de "cuarentena".

La explicación científica detrás de este periodo tan prolongado radica en el comportamiento biológico del virus. A partir de lo que explica el inmunólogo Alfredo Corell, catedrático de la Universidad de Sevilla, el periodo de incubación del hantavirus —específicamente la variante Andes que afectó a los pasajeros— es extremadamente variable. El tiempo que transcurre desde el contagio hasta la aparición de los primeros síntomas puede oscilar entre una y seis semanas.

Así, esta ventana de contención es la que garantiza que ninguna persona que porte el virus de forma asintomática termine propagando la enfermedad, una vez finalizada la vigilancia.

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El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius puso bajo la lupa una de las cuarentenas más extensas y estrictas del mundo

El riesgo del hantavirus no reside en su capacidad de contagio, que es significativamente baja en comparación con virus respiratorios comunes, sino en su alta tasa de letalidad. Mientras que variantes recientes de COVID-19 presentan un número básico de reproducción cercano a 15, el hantavirus se mantiene por debajo de 1.

Sin embargo, su capacidad de causar la muerte es mucho mayor, lo que justifica los niveles máximos de alarma. El contagio entre humanos solo ocurre mediante un contacto muy estrecho y prolongado, como compartir camarote, fluidos, ropa de cama o brindar atención sanitaria sin el equipo de protección adecuado.

La cuarentena por hantavirus exige 42 días de aislamiento absoluto

Actualmente, el foco de preocupación de los expertos se divide entre el control de los pasajeros ya identificados y la incertidumbre sobre aquellos que desembarcaron previamente. Mientras que los repatriados a Europa y Estados Unidos están bajo protocolos estrictos, existe un grupo de viajeros que bajó del navío en la isla de Santa Elena y que no ha sido localizado. Estos pasajeros podrían estar incubando la enfermedad sin saberlo.

Así funcionan los protocolos de aislamiento país por país

Luego del desembarco y repatriación de los pasajeros del crucero MV Hondius, la comunidad internacional ha activado diversos mecanismos de contención para evitar la propagación del hantavirus (cepa Andes). Aunque cada nación aplica su propia normativa interna, todas coinciden en seguir la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de mantener una vigilancia estricta durante 42 días, plazo que responde al extenso periodo de incubación del virus.

Estados Unidos

El gobierno estadounidense ha calificado este brote como una emergencia de "Nivel 3". Un grupo de 17 pasajeros fue trasladado inicialmente a la Base de la Fuerza Aérea Offutt y luego al Centro Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska, la única unidad de este tipo en el país.

Se sabe que un ciudadano dio positivo leve y otro presentó síntomas sospechosos, siendo trasladado a Atlanta para estudios exhaustivos.

Algunos pasajeros considerados de bajo riesgo pueden optar por una cuarentena domiciliaria bajo supervisión local, mientras que aquellos con síntomas permanecen en aislamiento estricto con monitoreo respiratorio y equipos de protección de alta bioseguridad.

Francia

El país europeo ha registrado un caso de especial gravedad que involucra a una mujer de más de 65 años, quien comenzó a manifestar sintomatología compatible con el hantavirus durante el proceso de repatriación a su país. Ante la severidad del cuadro clínico, la paciente fue ingresada de inmediato en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de referencia en París, donde permanece bajo protocolos de alta contención biológica para garantizar la seguridad del entorno hospitalario.

Según las autoridades sanitarias francesas, mantienen actualmente un control epidemiológico exhaustivo sobre el resto de los ciudadanos repatriados que viajaban en el MV Hondius. Esta vigilancia se centra en la observación de posibles contagios interhumanos, una capacidad excepcional pero comprobada de la cepa Andes.

Allí, el seguimiento incluye el monitoreo diario de signos vitales y la aplicación de estrictas medidas de aislamiento para evitar cualquier riesgo de propagación comunitaria en territorio francés.

España

El país ha gestionado la vigilancia de numerosos ciudadanos tras el desembarco en Tenerife y el regreso de otros pasajeros desde Argentina. En el ámbito de los nuevos hallazgos, se confirmó recientemente un caso positivo en Madrid, mientras que los 13 contactos estrechos vinculados a este paciente han dado negativo en las primeras pruebas diagnósticas realizadas por las autoridades.

Sobre el seguimiento, el Ministerio de Sanidad y los servicios regionales han activado protocolos de vigilancia intensiva que combinan el aislamiento domiciliario con un seguimiento telefónico constante. Esta estrategia incluye un control clínico de al menos 30 días y se refuerza mediante análisis serológicos periódicos para asegurar la detección temprana de la carga viral en caso de que esta se manifieste tardíamente.

El objetivo es claro: evitar que el brote salte a la comunidad

Para los ciudadanos que regresaron sin síntomas pero que mantuvieron una exposición comprobada al virus, la normativa sanitaria española es estricta. Estos individuos deben permanecer en aislamiento preventivo en sus hogares y evitar cualquier tipo de contacto comunitario hasta que se cumpla el periodo de observación establecido, garantizando así que no se produzcan nuevas cadenas de transmisión en el territorio nacional.

Reino Unido

El Reino Unido se posicionó como una de las primeras naciones en alertar sobre la situación tras la hospitalización de un pasajero británico en Johannesburgo, lo que activó una respuesta inmediata por parte de Public Health England. Esta agencia se ha encargado de evaluar individualmente a cada uno de los viajeros que regresaron al país desde el crucero para determinar su nivel de riesgo y estado de salud actual.

Sobre el protocolo hospitalario, las autoridades han dispuesto que cualquier persona que presente síntomas compatibles con el hantavirus sea trasladada de urgencia a centros de salud especializados en enfermedades infecciosas. Allí, los pacientes permanecen bajo un régimen de aislamiento respiratorio y de contacto total, mientras se realiza un registro exhaustivo de todos sus contactos estrechos para contener posibles ramificaciones del brote.

Para los viajeros que no presentan síntomas, la instrucción oficial es el autoaislamiento obligatorio por un periodo que oscila entre los 30 y 42 días. Durante este tiempo, los ciudadanos tienen la obligación de reportar de manera inmediata a las autoridades sanitarias la aparición de fiebre, dolor muscular intenso o cualquier tipo de dificultad respiratoria, asegurando así una intervención rápida ante la aparición tardía de la enfermedad.

Alemania y Países Bajos

Las autoridades han puesto el foco en la bioseguridad sanitaria tras confirmarse que varios de sus ciudadanos se encuentran afectados, entre ellos el médico del barco —de nacionalidad neerlandesa— y el llamado "paciente cero", un ornitólogo también de los Países Bajos. Ante esta situación, ambos países han intensificado la formación de su personal sanitario en el manejo del virus Andes y han actualizado los protocolos de protección ante la posibilidad de transmisiones interhumanas.

Los pasajeros y tripulantes evacuados se han sometido a protocolos de aislamiento que varían entre el régimen hospitalario y el domiciliario según su cuadro clínico y nivel de exposición. En los Países Bajos, por ejemplo, incluso una docena de trabajadores del hospital Radboudumc fueron puestos en cuarentena preventiva tras incidentes en el manejo de muestras biológicas, lo que subraya el rigor extremo con el que se están tratando los materiales contaminados.

A diferencia del COVID-19, el virus Andes tiene un periodo de incubación que puede llegar a las seis semanas

Ambas naciones siguen estrictamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea sobre la necesidad de una vigilancia prolongada de hasta 42 días. Este plazo es fundamental para descartar transmisiones tardías, dadas las características excepcionales de esta cepa sudamericana, y asegurar que ningún caso asintomático escape al control sanitario antes de que finalice el brote.

MV/AF