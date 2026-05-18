Qué es la trombosis, la formación de coágulos que sufrió Chiche Gelblung

El periodista televisivo y radial Samuel "Chiche" Gelblung se encuentra en terapia intensiva en la Clínica Mater Dei, luego de sufrir una descompensación severa provocada por un cuadro de trombosis.

La Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) confirmó que el comunicador ingresó al centro de salud con un diagnóstico de compromiso vascular periférico que derivó en una falla multiorgánica. Esta patología se caracteriza por la formación de un coágulo de sangre en el interior de un vaso sanguíneo, lo que impide de forma total o parcial el flujo normal de la circulación en el organismo.

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Los detalles de la trombosis que sufrió Chiche Gelblung

La enfermedad adoptó dos variantes principales dentro del cuadro clínico del paciente: la trombosis venosa profunda, localizada habitualmente en las extremidades inferiores, y el riesgo inminente de una embolia pulmonar. El desprendimiento de un fragmento de ese coágulo, denominado émbolo, viaja a través del torrente sanguíneo hasta alojarse en las arterias de los pulmones, lo que obstruye de inmediato el intercambio de oxígeno.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó a esta afección como un problema de salud pública prioritario, debido a que los episodios tromboembólicos arteriales y venosos provocan una de cada cuatro muertes a nivel global. Los factores de riesgo aumentan de forma exponencial en pacientes mayores de 80 años, donde la inmovilidad prolongada, las intervenciones quirúrgicas previas y las alteraciones en la coagulación incrementan la viscosidad de la sangre.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó a esta afección como un problema de salud pública prioritario.

El historial médico de Gelblung registró antecedentes de internaciones previas por cuadros infecciosos y vasculares similares durante los últimos años, lo que limitó la capacidad de respuesta de su sistema circulatorio ante este nuevo evento agudo. La rigidez de las paredes arteriales, propia de su edad, funcionó como un catalizador para la fijación de la placa que originó el coágulo definitivo.

Cuáles son los métodos de prevención frente a un cuadro de riesgo vascular

La prevención de los eventos tromboembólicos se divide en estrategias mecánicas y farmacológicas, adaptadas al nivel de riesgo de cada individuo. La movilización temprana postquirúrgica, los ejercicios de flexión plantar y la hidratación constante constituyen las pautas primarias para evitar la estasis sanguínea en pacientes internados o con movilidad reducida. Para los grupos de alto riesgo, los protocolos clínicos dictaminan la prescripción de anticoagulantes orales directos que bloquean proteínas específicas como el factor Xa, lo que impide la extensión del coágulo existente y reduce la probabilidad de una embolia mortal.

La comunidad médica internacional mantiene activas campañas de prevención dirigidas a pacientes con perfiles de alta exposición, donde recomiendan la movilidad frecuente durante viajes largos y el uso de medias de compresión graduada. La trombosis se posicionó como la tercera causa de muerte cardiovascular en el mundo occidental, superada únicamente por el infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular.

Los síntomas iniciales suelen manifestarse a través de un dolor agudo en la zona de la pantorrilla, acompañado por un aumento notable de la temperatura local y un enrojecimiento de la piel en la región afectada. En los casos donde el coágulo migra hacia los pulmones, el paciente experimenta una dificultad respiratoria súbita, dolor torácico punzante y taquicardia severa.

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Cómo se origina una trombosis en el cuerpo humano

El proceso patológico se inicia a partir de la denominada tríada de Virchow, que comprende la lesión en la pared interna del vaso sanguíneo, la alteración en los componentes de la sangre que favorece la hipercoagulabilidad y la disminución de la velocidad del flujo sanguíneo, conocida como estasis venosa.

Cuando estos tres factores confluyen, las plaquetas y la fibrina se acumulan de manera anómala hasta consolidar una estructura sólida que bloquea el conducto vascular. Esta obstrucción priva de oxígeno a los tejidos circundantes y genera una respuesta inflamatoria inmediata que compromete la viabilidad del miembro o del órgano afectado.

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