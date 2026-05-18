Neurodivergencia y aprendizaje: cómo las aulas inclusivas cambian la enseñanza de idiomas

Durante años, muchos estudiantes con dislexia, TDAH, trastornos del lenguaje y otros perfiles neurodivergentes crecieron bajo una idea que parecía instalada en gran parte de las aulas: aprender un segundo idioma era demasiado difícil para ellos. Sin embargo, nuevas investigaciones sobre educación inclusiva y neurodiversidad comenzaron a desmontar ese mito y plantean una mirada completamente diferente sobre el aprendizaje.

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El debate ya no pasa únicamente por las capacidades de los alumnos, sino por los métodos de enseñanza que todavía continúan pensados para un único tipo de estudiante. Especialistas sostienen que el problema no está en los niños neurodivergentes, sino en modelos educativos que exigen formas rígidas de atención, memoria y expresión.

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Un reciente informe de la empresa especializada en educación Pearson, titulado Removing Barriers, Raising Expectations: Inclusive Strategies for Neurodiverse Classrooms, advierte que las aulas suelen estar diseñadas para un “aprendiz típico”, capaz de sostener largos períodos de concentración, procesar extensas instrucciones verbales y demostrar conocimientos principalmente a través de la escritura.

Según los expertos, ese modelo deja afuera distintas maneras de aprender y procesar la información.

“El aprendizaje de idiomas no debería depender de una única forma de atención, memoria o expresión. Cuando incorporamos recursos visuales, oralidad, apoyos multimodales y distintas maneras de demostrar conocimiento, más estudiantes logran participar y progresar”, explicaron especialistas vinculados al informe.

Cómo influye la neurodiversidad en el aprendizaje de idiomas

El estudio remarca que muchos estudiantes neurodivergentes realizan un esfuerzo cognitivo mucho mayor incluso antes de comenzar una tarea escolar. Procesar sonidos, recordar consignas, filtrar distracciones o seguir instrucciones puede consumir gran parte de su energía mental diaria.

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En ese contexto, las nuevas estrategias pedagógicas buscan reducir esa sobrecarga mediante herramientas más accesibles y dinámicas. Entre ellas aparecen el uso combinado de instrucciones visuales y orales, materiales gráficos, videos, diagramas y evaluaciones más flexibles que permitan demostrar conocimientos de diferentes maneras.

Los especialistas aclaran que estas adaptaciones no implican una baja en el nivel académico, sino la eliminación de barreras que dificultan el acceso al aprendizaje.

Además, el informe destaca que condiciones como la dislexia no están asociadas a una menor inteligencia. Por el contrario, muchos estudiantes neurodivergentes desarrollan habilidades especialmente valiosas, como el pensamiento visual, la creatividad, el reconocimiento de patrones y la capacidad de hiperfoco en áreas de interés.

Desde esta perspectiva, el aprendizaje de idiomas puede mejorar significativamente cuando las clases se adaptan a distintos perfiles cognitivos en lugar de exigir una única manera de aprender.

El impacto de la ansiedad y el estrés en las aulas

Otro de los puntos centrales del estudio es el efecto que tienen la ansiedad y la sobrecarga emocional sobre el aprendizaje. Según los especialistas, cuando un estudiante se encuentra bajo presión o en estados de estrés elevados, disminuyen funciones fundamentales como la memoria de trabajo, la atención y la capacidad de razonamiento.

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Por ese motivo, cada vez más propuestas de educación inclusiva incorporan pausas breves, regulación emocional, movimiento y espacios donde los estudiantes puedan participar sin miedo a equivocarse.

La idea es construir entornos más seguros y accesibles, donde aprender otro idioma deje de percibirse como una experiencia frustrante y se convierta en un proceso más flexible y acompañado.

Educación inclusiva: el desafío de adaptar las aulas a todos los estudiantes

El avance de las investigaciones sobre neurodiversidad está impulsando una transformación en el sistema educativo. El objetivo ya no es que todos los alumnos aprendan de la misma forma, sino que cada estudiante pueda desarrollar sus capacidades respetando sus particularidades cognitivas.

“Las escuelas pueden transformarse en comunidades de pertenencia, donde cada estudiante sea reconocido no por sus carencias, sino por las fortalezas únicas que aporta”, señalaron los expertos.

La conclusión del informe es clara: los niños neurodivergentes sí pueden aprender otro idioma. El verdadero desafío está en construir aulas capaces de adaptarse a distintos tipos de cerebro y abandonar modelos de enseñanza pensados únicamente para un perfil tradicional de estudiante.