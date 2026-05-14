Según la plataforma de investigación Our World in Data, el mosquito se consolidó como el animal más mortífero del planeta al causar la muerte de 760.000 personas cada año a nivel global. Son los vectores de alrededor del 17% de las enfermedades infecciosas como la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, entre otras.

Por el calentamiento global y los veranos cada vez más largos, estos insectos expandieron su alcance geográfico. Frente a esta situación, investigadores se replantean la idea de erradicarlos.

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Sin embargo, aquellos que se oponen a este plan argumentan que de unas 3.500 especies conocidas de mosquitos, solo un centenar pica a los humanos y cinco de ellas causan alrededor del 95% de las infecciones en los humanos.

La bióloga Hilary Ranson explica que las cinco especies vectoras de enfermedades "han evolucionado para estar estrechamente ligadas al ser humano" y se "alimentan y reproducen cerca de él". Según ella, la erradicación no tendría un impacto importante en el ecosistema en su conjunto.

Un debate ético

Para Ranson, el debate ético sobre eliminar especies vivas es legítimo, pese a que subraya que los humanos ya exterminan muchas de ellas involuntariamente. Por su parte, Dan Peach, investigador de la Universidad de Georgia, explica el funcionamiento ecológico de estas especies.

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Los mosquitos "trasladan nutrientes desde sus hábitats larvarios acuáticos" hacia otras zonas y sirven de alimento a insectos, peces y otros animales, explica.También polinizan plantas, pero este fenómeno "no se comprende bien y puede variar según las especies".

Una de las biotecnologías para eliminar a estos insectos sería la "genética dirigida", que consiste en modificar un cromosoma para transmitir un rasgo a toda la descendencia. Otra estrategia consiste en infectar a los mosquitos Aedes aegypti, portador de dengue, con la bacteria "Wolbachia", que bloquea la circulación del virus con el fin de hacer decaer a la población.

En 2025 se demostró que la liberación de mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia en la ciudad de Niterói, Brasil, redujo en un 89% los casos del dengue.

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En paralelo, otro proyecto de "transmisión cero" intenta utilizar la genética para impedir que las hembras de Anopheles gambiae propague la malaria. No obstante estos proyectos necesitan cierto "apoyo político" de los países donde se realizan, declara Dickson Wilson, científico en Tanzania.

Por ejemplo, la junta militar de Burkina Faso suspendió el año pasado las pruebas de mosquitos modificados genéticamente a raíz de críticas de la sociedad civil. Por ello, Ranson aboga por una "solución global" contra estas infecciones.

Esto se traduciría en ofrecer a las poblaciones de los países afectados un mejor acceso a diagnósticos, tratamientos o vacunas eficaces. Sin embargo, las ONG alertan que los recortes de Occidente an ayuda internacional desde 2025 amenazan los avances contra la lucha de estas infecciones.