Científicos argentinos desarrollaron un spray nasal que prevendría el contagio de hantavirus

El equipo liderado por la doctora María Eugenia Segretin en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular (Ingebi-Conicet) diseñó un tratamiento preventivo contra el hantavirus mediante el uso de un spray nasal. El desarrollo tecnológico se basó en la producción de anticuerpos en plantas de tabaco, los cuales demostraron ser efectivos para neutralizar la capacidad de infección del virus en el tracto respiratorio. La investigación buscó dar respuesta a una enfermedad que registra tasas de mortalidad de hasta el 40% en la región de la Patagonia y el norte argentino.

El desarrollo se produjo tras años de experimentación en laboratorios nacionales con el apoyo de instituciones internacionales. La base del dispositivo es una molécula que impide que el patógeno se adhiera a las células pulmonares. El hantavirus se transmite principalmente a través de la inhalación de aerosoles cargados de partículas virales provenientes de las excreciones del ratón colilargo. “Logramos desarrollar una barrera biológica eficiente”, expresó una de las autoras principales del reporte técnico.

El Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular diseñó un tratamiento preventivo contra el hantavirus mediante el uso de un spray nasal.

La tecnología aplicada utilizó una plataforma de biofarmacia vegetal para escalar la producción de las proteínas necesarias. Este método redujo significativamente los costos de fabricación en comparación con los sistemas tradicionales de cultivo celular. Las pruebas de laboratorio indicaron que el compuesto mantiene su estabilidad a temperatura ambiente, lo que facilita su distribución en zonas rurales alejadas de los centros urbanos. El spray actúa como un escudo inmediato tras la exposición en ambientes de riesgo.

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Cómo funciona el spray nasal contra el hantavirus

El mecanismo de acción se centra en anticuerpos monoclonales que reconocen las proteínas de la superficie del virus. Al ingresar por las fosas nasales, estas moléculas cubren los receptores celulares e inactivan la carga viral antes de que esta alcance los pulmones. Los ensayos demostraron que la aplicación del spray redujo la carga viral a niveles indetectables en modelos experimentales. La simplicidad del dispositivo permitió que cualquier persona pueda autoadministrarse la dosis sin necesidad de asistencia médica profesional.

La doctora Segretin destacó que la versatilidad de la plataforma permite adaptar los anticuerpos a diferentes cepas del virus que circulan en el Cono Sur. El proyecto entró ahora en una fase de optimización para iniciar los ensayos clínicos en humanos bajo la supervisión de la ANMAT. La producción en plantas permitió generar grandes volúmenes de la droga en plazos menores a seis meses. “Es un hito para la biotecnología local”, señalaron desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

El equipo liderado por la doctora María Eugenia Segretin diseñó un tratamiento preventivo contra el hantavirus mediante el uso de un spray nasal.

El impacto del descubrimiento para la salud pública regional

El desarrollo argentino permite proyectar a futuro una reducción drástica de los contagios accidentales en trabajadores rurales y guardaparques. El informe publicado en Nature Communications detalló que el costo por dosis sería accesible para los programas de salud pública.

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El equipo de investigación integró a especialistas del INTA y de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La colaboración interdisciplinaria permitió ajustar la fórmula para que el spray resista las condiciones climáticas del sur argentino. Durante las fases de prueba, se verificó que no existieron efectos secundarios adversos en la mucosa nasal. Los anticuerpos vegetales son seguros y estables, según concluyeron los científicos.

La transferencia tecnológica a laboratorios de producción masiva es el siguiente paso administrativo para el proyecto. El gobierno nacional manifestó su intención de financiar la planta piloto para la extracción de las proteínas del tabaco modificado. El hantavirus no tiene tratamiento curativo, por lo que el bloqueo de la entrada del virus es la prioridad absoluta de los especialistas. “Buscamos salvar vidas en territorio”, ratificó el documento de presentación del nuevo dispositivo de salud.

API/AF