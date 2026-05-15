Hantavirus: Argentina investiga el origen del contagio

Las autoridades sanitarias de Argentina investigan el origen de nuevos casos de Hantavirus detectados en distintas regiones del país, mientras crece la preocupación por la posibilidad de contagios vinculados a la exposición en áreas rurales y zonas naturales.

El Ministerio de Salud, junto con equipos epidemiológicos provinciales, inició tareas de rastreo para determinar cómo se produjeron las infecciones y si existieron contactos estrechos que puedan requerir seguimiento médico preventivo. Los especialistas analizan antecedentes de viajes, permanencia en ambientes cerrados y posibles exposiciones a excrementos o secreciones de roedores silvestres, principales transmisores del virus.

El hantavirus es una enfermedad viral que puede provocar cuadros respiratorios graves y que en Argentina suele registrarse principalmente en regiones del sur, el noroeste y áreas rurales con presencia de ratones colilargos. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolores musculares, cansancio y malestar general, aunque en algunos pacientes la evolución puede agravarse rápidamente.

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Las investigaciones epidemiológicas apuntan a reconstruir los movimientos y actividades de las personas afectadas durante los días previos a la aparición de síntomas. Además, se intensificaron las tareas de control ambiental y campañas informativas para reducir el riesgo de contagio.

Desde el sistema sanitario recordaron que la principal vía de transmisión es la inhalación de partículas contaminadas provenientes de orina, saliva o heces de roedores infectados. Por ese motivo, recomiendan ventilar ambientes cerrados antes de ingresar, evitar acumular basura y mantener limpios los espacios donde pueda haber presencia de roedores.

También aconsejan utilizar lavandina diluida para desinfectar superficies potencialmente contaminadas y evitar barrer en seco lugares abandonados, galpones o cabañas que hayan permanecido cerradas durante largos períodos.

En los últimos años, Argentina registró distintos brotes de hantavirus que obligaron a reforzar los protocolos de vigilancia epidemiológica y atención médica temprana. Los especialistas subrayan que el diagnóstico precoz y la consulta inmediata ante síntomas compatibles son claves para mejorar la evolución clínica de los pacientes.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades sanitarias mantienen activo el monitoreo de posibles nuevos casos y reiteraron la importancia de adoptar medidas preventivas, especialmente en zonas consideradas de riesgo.