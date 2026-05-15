Mundial 2026: en Miami preocupa la baja venta de entradas.

A poco más de un año para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la ciudad de Miami crece la preocupación por el ritmo de venta de entradas para algunos de los partidos programados en esa sede. Aunque el torneo promete ser uno de los más convocantes de la historia, organizadores y autoridades locales siguen de cerca la respuesta del público ante el alto costo de los tickets y los gastos asociados al evento.

Miami será una de las ciudades anfitrionas del Mundial que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, distintos informes vinculados al sector turístico y deportivo advierten que la demanda inicial para determinados encuentros se encuentra por debajo de las expectativas proyectadas por las autoridades locales.

Entre los factores señalados aparecen los elevados precios de hospedaje, el costo de los vuelos y las tarifas dinámicas que suelen aplicarse durante grandes eventos internacionales. A eso se suma la incertidumbre económica global y la competencia con otros destinos turísticos que también albergarán partidos de la Copa del Mundo.

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En el entorno de la organización aseguran que todavía queda tiempo para que aumente la demanda y recuerdan que históricamente las ventas suelen acelerarse a medida que se acerca el inicio del torneo y se conocen los seleccionados clasificados. Además, confían en el atractivo turístico de Miami y en la llegada masiva de visitantes latinoamericanos y europeos.

La sede de Miami tendrá como escenario principal al Hard Rock Stadium, recinto que será acondicionado especialmente para recibir partidos mundialistas y actividades vinculadas a la competencia. Las autoridades locales esperan que el evento genere un fuerte impacto económico a través del turismo, la gastronomía y el comercio.

Especialistas del mercado deportivo sostienen que la expectativa continúa siendo alta, aunque advierten que el desafío para los organizadores será equilibrar los precios para garantizar estadios colmados y mantener el clima festivo que caracteriza a una Copa del Mundo.

El Mundial 2026 será además el primero con 48 selecciones participantes, un formato ampliado que incrementará la cantidad de partidos y sedes en comparación con las ediciones anteriores.