Crece la morosidad en las billeteras virtuales.

Según datos del Banco Central, la mora en las familias alcanzó el 11,2%. Ante esta situación las empresas de medios de pago comenzaron a diseñar herramientas propias para contener el problema.

En el sector reconocen que la mora creció en casi todas las líneas de crédito al consumo.

En ese contexto las fintech y billeteras virtuales realizan estrategias de refinanciación personalizada.

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Desde algunas billeteras utilizan estrategias tecnológicas para monitorear el endeudamiento. Desde una de las compañías destacan que no solo se controla la deuda tomada dentro de la aplicación, sino el compromiso financiero total del cliente, como cuotas, préstamos tarjetas, ingresos y comportamiento de pago

Con esta información las empresas ajustan el límite de crédito según la capacidad de pago.

Por eso la prioridad pasó a ser rediseñar los flujos de pago para volver sustentable la deuda, como refinanciaciones,extensión de plazos y reducción de cuotas.

En el sector admiten que el desafío estará en los próximos meses, aunque la recuperación del salario sigue siendo una condición necesaria para mejorar la situación.