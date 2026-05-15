Activan alerta Nati por la desaparición de una nena y una mujer en Neuquén.

La Policía de Neuquén y las autoridades judiciales activaron la alerta Nati para intensificar la búsqueda de Romina Tiziana Tobares y Stella Isabel Castro, dos mujeres cuyo paradero es desconocido desde hace varios días y cuya desaparición genera creciente preocupación entre familiares y allegados.

La medida fue difundida oficialmente a través de los canales de seguridad provinciales con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda y solicitar colaboración urgente de la comunidad. La alerta Nati es un sistema utilizado en casos de desaparición de mujeres y niñas consideradas en situación de riesgo.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, ambas mujeres fueron vistas por última vez en distintas circunstancias que actualmente son investigadas por la Justicia. A partir de las denuncias radicadas por sus familiares, se desplegaron operativos de rastrillaje, controles en rutas y tareas de seguimiento en distintas localidades de la provincia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los investigadores trabajan además con registros de cámaras de seguridad, testimonios y análisis de movimientos recientes para intentar reconstruir las últimas horas de las mujeres desaparecidas. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre posibles hipótesis vinculadas a los casos.

Desde el entorno familiar pidieron colaboración a la población y solicitaron que cualquier información que pueda resultar útil sea comunicada de inmediato a la Policía o a la fiscalía interviniente. También remarcaron la importancia de evitar la difusión de datos falsos o versiones no confirmadas en redes sociales.

La activación de la alerta Nati permite una difusión masiva de fotografías y características físicas de las personas buscadas a través de medios de comunicación, organismos públicos y plataformas digitales, con el objetivo de acelerar su localización.

Las autoridades recordaron que cualquier persona que pueda aportar datos sobre Romina Tiziana Tobares o Stella Isabel Castro debe comunicarse con el 101 o acercarse a la dependencia policial más cercana.