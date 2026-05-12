Carlos Ferello, el único argentino en el crucero del hantavirus: "Por ahora no tengo síntomas"

Carlos Ferello, el único ciudadano argentino a bordo del crucero neerlandés MV Hondius, se encuentra actualmente aislado en un hotel de los Países Bajos tras declararse un brote de hantavirus en la embarcación durante el cierre de la temporada antártica en marzo.

El pasajero, que viajaba solo, debió interrumpir su trayecto de regreso a Buenos Aires luego de que las autoridades sanitarias detectaran la infección en otros tripulantes, activando protocolos internacionales de emergencia y aislamiento estricto para prevenir la propagación del virus.

"Yo estoy bien. Por ahora, no tengo ni tuve ningún síntomas", aclaró, Ferello, en FM Delta, para llevar tranquilidad.

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De la expedición a la emergencia sanitaria

El itinerario original contemplaba finalizar la temporada en la Antártida el 30 de marzo para luego dirigirse hacia el Ártico. Sin embargo, la situación cambió drásticamente en medio del océano: "En Santa Elena nos enteramos de que había un infectado de hantavirus. Al inglés, que se sentía muy mal ,lo bajaron en la isla Ascensión", relató Ferello.

Ante el diagnóstico, la vida social en el buque, donde predominaba un grupo de ornitólogos con los que Ferello no tenía mayor vínculo, se detuvo por completo. "Comenzaron a tomar medidas de aislamiento: no armar más grupos de amigos y que cada uno trate de comer solo", explicó el argentino, quien destaca que, a pesar del contexto, se siente en buen estado de salud.

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Protocolos internacionales y el rol de Cancillería

La crisis sanitaria alteró todos los planes de desembarco previstos en Cabo Verde, donde Ferello planeaba tomar un avión hacia Argentina. "Las autoridades no nos dejaron bajar; tuve que cancelar el vuelo", detalló. Mientras los pasajeros españoles fueron derivados a un hospital militar en Madrid, el argentino fue trasladado a Países Bajos para cumplir su confinamiento.

"Yo estoy en un hotel, en un sector adaptado y sin contacto con nadie. No puedo ni salir de la habitación", afirmó sobre su situación actual en Europa.

Finalmente, subrayó la asistencia recibida por parte del Estado argentino para gestionar su hospedaje y seguridad: "Se comunicaron conmigo desde Cancillería, todo 10 puntos; fueron los que consiguieron que me hospede Países Bajos".