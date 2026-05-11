Las recomendaciones que brindó la OMS para tratar el Hantavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un conjunto de recomendaciones urgentes dirigidas a mitigar los riesgos de transmisión del hantavirus, luego de confirmarse un brote a bordo del crucero MV Hondius. La entidad internacional aconseja que los pasajeros y tripulantes evacuados se sometan a un periodo de aislamiento preventivo de 42 días, una medida fundamentada en el extenso periodo de incubación de este patógeno.

Maria Van Kerkhove, directora del organismo para la prevención y preparación ante epidemias y pandemias, advirtió sobre la importancia del seguimiento activo en los domicilios o centros de salud correspondientes. Esta respuesta sanitaria surge tras el reporte de varios casos positivos y el fallecimiento de tres personas a bordo de la embarcación, lo que encendió las alertas médicas internacionales en el Atlántico.

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Cuál es el protocolo de aislamiento para evitar la propagación del Hantavirus

La extensión del confinamiento preventivo de seis semanas responde a la naturaleza biológica del hantavirus. Según detallaron las autoridades sanitarias, el lapso de incubación de esta enfermedad suele extenderse hasta ocho semanas en términos generales, aunque en el caso específico de la variante Andes puede prolongarse hasta las seis semanas.

Las personas expuestas deben prestar especial atención a señales tempranas tales como dolores de cabeza, fiebre, escalofríos, vértigos y dolores musculares. De igual manera, los trastornos gastrointestinales (entre los que destacan náuseas, vómitos, diarreas y dolor abdominal severo) constituyen indicios críticos que exigen asistencia médica de forma inmediata.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un conjunto de recomendaciones urgentes dirigidas a mitigar los riesgos de transmisión del hantavirus

La OMS identificó a los compañeros de cabina y a las parejas íntimas de los pacientes afectados como contactos de alto riesgo, debido a la proximidad física que mantuvieron durante la travesía del barco que zarpó originalmente desde Ushuaia. A pesar de la severidad del cuadro clínico en los sujetos infectados, los portavoces oficiales insistieron en que el peligro de un contagio masivo hacia la población general es extremadamente bajo.

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Uno de los principales desafíos para los sistemas de salud pública radica en la ausencia de terapias curativas y vacunas autorizadas para combatir esta afección. Las intervenciones médicas se limitan exclusivamente al soporte clínico de los pacientes y al alivio sintomático de los cuadros más graves, que en ocasiones derivan en fallos renales o síndromes respiratorios agudos.

Ante este panorama, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó a los gobiernos de la región que refuercen la coordinación sanitaria bilateral, optimicen los mecanismos de rastreo de contactos y vigilen de cerca cualquier caso sospechoso en sus respectivos territorios nacionales.

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