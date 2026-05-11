Brote de hantavirus en Argentina: tres muertes y vigilancia internacional en cruceros

La primera muerte a bordo fue la de un pasajero neerlandés de 70 años, el 11 de abril. Quince días después su esposa, de 69 años, también murió.

Según la reconstrucción oficial, la pareja de Países Bajos llegó a Argentina el 27 de noviembre del año pasado. Luego inició un recorrido por el país de 20 días a bordo de un auto, antes de cruzar a Chile, el 7 de enero.

En territorio chileno el viaje por carretera continuó por 24 días. Y durante el mes de marzo recorrieron países limítrofes, hasta que el 1 de abril se registró su salida de Argentina vía Ushuaia, ciudad desde la que partió el crucero MV Hondius.

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Tras los fallecimientos a bordo, análisis de laboratorio confirmaron que las infecciones corresponden a una cepa transmisible entre humanos: el virus Andes del hantavirus. Circula en el sur de Argentina y de Chile. Ya provocó tres muertes y más de nueve pasajeros presentaron síntomas. Algunos incluso descendieron en el puerto de Tenerife, España.

Como el virus puede incubarse en un plazo de entre una y ocho semanas, la tarea de rastreo de los primeros casos se complica para saber si se infectaron antes de embarcar, durante una parada en una isla o a bordo del barco.

Situación en Argentina

En lo que va del año, Argentina registró 42 casos de hantavirus. El último boletín, publicado el lunes 4 de mayo, notificó nueve casos en las últimas tres semanas: cuatro en la provincia de Buenos Aires (centro del país), tres en Salta, uno en Jujuy (norte) y uno en Chubut (sur).

Argentina enviará material biológico y reactivos de laboratorio a España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y Reino Unido para apoyar el diagnóstico y estudio de los casos. El Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV) reconoce dos especies de hantavirus asociadas al SCPH. Uno de los grupos incluye al virus Andes y otras variantes como Lechiguanas, Orán y Buenos Aires, mientras que el segundo comprende al virus Laguna Negra.

Los hantavirus son virus transmitidos principalmente por roedores y están presentes en América, Europa y Asia. Aunque las infecciones humanas son poco frecuentes, pueden causar enfermedades graves, como el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH) o la fiebre hemorrágica. Los casos graves pueden evolucionar hacia complicaciones respiratorias o renales, con tasas de mortalidad del 40%.

El MV Hondius inició su viaje en puertos argentinos (incluyendo Ushuaia), Chile y Uruguay, rumbo al Atlántico hacia Cabo Verde y Canarias

El Ministerio de Salud de Argentina avanza con la reconstrucción del recorrido realizado por la pareja neerlandesa que es considerada el “caso índice” del brote de hantavirus.

La investigación forma parte de una estrategia para intentar determinar el posible origen de los contagios vinculados al barco donde se detectaron ocho casos sospechosos y cinco confirmados según cifras actualizadas por la OMS.

Vigilancia internacional

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que situaciones como esta ponen de manifiesto la relevancia de la universalidad en la seguridad sanitaria. Además expresó su confianza en que la gravedad de la emergencia frente al brote de hantavirus en el crucero MV Hondius haga que Estados Unidos y Argentina reconsideren su salida de esta organización.

Pese a haber consumado su salida formal, Argentina mantiene activa la cooperación técnica con la OMS, reflejando la prioridad sanitaria y la vigilancia planetarias. En el caso estadounidense, la salida fue oficializada el 22 de enero, un año después de que el gobierno de Donald Trump anunciara la decisión.

Actualmente no existe una vacuna ampliamente disponible ni un tratamiento antiviral específico, si bien la mayoría de los hantavirus no se transmiten entre humanos. La mayoría de las personas se infectan al inhalar partículas contaminadas procedentes de la orina, saliva o heces de roedores infectados. Solo se han descrito casos limitados de transmisión persona a persona con el virus Andes. Por consiguiente, son fundamentales la detección temprana y la prevención.

El crucero ancló en Tenerife (España) el 10/05/2026 para evacuación y cuarentena

Los brotes de hantavirus están influenciados por las interacciones entre fauna silvestre, condiciones ambientales y actividad humana. Además los cambios climáticos, la modificación en el uso del suelo y la exposición humana a hábitats de roedores pueden modificar el riesgo de transmisión.

La transmisión suele producirse al ingresar en el hábitat de estos animales, como zonas silvestres, rurales o suburbanas, así como en peri-domicilios, galpones o depósitos cerrados infestados.

MVS/fl