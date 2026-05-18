Argentina comienza a discutir este lunes un atajo de dudosa legalidad para salir de la OMS

Este lunes comienza en Ginebra la 79ª Asamblea Mundial de la Salud, donde se tratará la salida de Argentina de la OMS, efectiva según el Gobierno de Javier Milei desde el 17 de marzo de 2026. El país notificó su intención de retirarse en marzo de 2025, siguiendo un proceso de un año de preaviso, pese a que no está claro cuál es el proceso legal correspondiente para una desvinculación.

La Constitución de la OMS, adoptada en 1946, no establece un procedimiento general de retiro para sus miembros. Solo Estados Unidos obtuvo una reserva expresa que le permite retirarse unilateralmente. Argentina no cuenta con esa excepción, lo que deja a esta situación en un limbo legal. Ante el brote de hantavirus, la OMS ha pedido a la Argentina y a Estados Unidos que reconsideren su decisión.

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El Gobierno de Javier Milei y su ministro Mario Lugones argumenta que la decisión responde a “profundas diferencias” con la gestión del organismo, en particular con el manejo de la pandemia de Covid-19 y lo que considera una "politización" de las recomendaciones sanitarias. Desde la administración de Javier Milei se sostiene que la salida afirma la soberanía nacional en materia de salud.

La salida de la OMS: ¿y el Congreso?

En Argentina, la adhesión a la OMS se realizó en 1948 mediante la ley 13.211. Diversos sectores sostienen que la salida también requiere aprobación del Congreso nacional, ya sea mediante una ley de derogación o autorización expresa, porque se trata de un tratado internacional incorporado al derecho interno por vía legislativa.

El Gobierno basa su salida en los artículos 54 y 56 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, rechazó esa interpretación y señaló que la notificación de retiro no debería aceptarse como efectiva.

El Consejo Ejecutivo de la OMS adoptó en febrero un proyecto de decisión que recomienda a la Asamblea reconocer la salida como efectiva desde el 17 de marzo. La discusión de este lunes definirá si se acepta ese mecanismo o si persiste la incertidumbre legal.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, pidió a la Argentina que reconsidere su decisión

Argentina mantiene su pertenencia a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que tiene personalidad jurídica propia. Sin embargo, la combinación de membresía en la OPS sin pertenencia plena a la OMS genera dudas sobre derechos de voto, obligaciones financieras, notificación de brotes y acceso a instrumentos normativos.

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia, puso de manifiesto estas zonas grises operativas. La Asamblea de la ONU deberá definir cómo manejar un caso sin precedentes claros en la historia de la organización.

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Qué consecuencias tiene para la Argentina dejar la OMS

Si la Argentina abandona la OMS, dejará de participar en la gobernanza sanitaria global y perderá su voto en la definición de las políticas y normativas internacionales de salud. Asimismo, dejará de integrar de forma automática los sistemas globales de alerta temprana y vigilancia epidemiológica que permiten coordinar respuestas conjuntas, compartir datos de laboratorio en tiempo real y recibir asistencia técnica ante la aparición de nuevas variantes de virus o brotes transfronterizos.

En el plano práctico, la salida del organismo debilita el acceso de la población a programas estratégicos de asistencia médica, como el fondo rotatorio para la compra de vacunas y medicamentos esenciales a precios subsidiados.

Analistas internacionales señalan que la desvinculación podría impactar de forma directa en las relaciones con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), al afectar los convenios regionales de control de enfermedades infecciosas y la certificación internacional de estándares sanitarios para el comercio y el turismo.

MB/ML