Día Mundial de la Trombosis: una de cada cuatro muertes en el mundo se deben a esta causa evitable

Cada año, una de cada cuatro personas en el mundo fallece por enfermedades causadas por la trombosis, una condición a menudo silenciosa pero responsable de tres de las principales causas de muerte cardiovascular: el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular (ACV) y el tromboembolismo venoso (TEV).

En el marco del Día Mundial de la Trombosis, que se conmemora este 13 de octubre, especialistas de todo el globo se unen para generar conciencia bajo el lema “De la cabeza a los pies, toma el control: previene la trombosis, protege tu salud”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma la alarmante estadística que posiciona a los coágulos sanguíneos como un problema de salud pública de primer orden. La trombosis ocurre cuando se forma un coágulo en una arteria o vena, obstruyendo el flujo normal de sangre y oxígeno hacia los tejidos vitales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Día Mundial de los Cuidados Paliativos 2025: por qué es importante la fecha

“La coagulación es un mecanismo natural de defensa frente al sangrado, pero cuando los coágulos se generan de manera inapropiada o no se disuelven, permanecen en los vasos sanguíneos formando un trombo”, explica a PERFIL la Dra. Viviana Cantarutti, médica clínica de OSPEDYC.

La especialista detalla los factores que aumentan el riesgo de desarrollar esta condición: “Entre las causas que predisponen su aparición se encuentran la inmovilización por fracturas o lesiones musculares, la internación prolongada, las infecciones como el COVID, distintos tipos de cáncer (pulmón, mama, próstata, entre otros), cirugías extensas, viajes de más de seis horas en posiciones forzadas, el embarazo y puerperio, el uso de hormonas como los estrógenos y también, la trombofilia, que es una predisposición mayor a coagular”.

Este riesgo se potencia al combinarse con condiciones crónicas como la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, el tabaquismo y el exceso de peso.

Reconocer los síntomas a tiempo es vital

El tromboembolismo venoso (TEV) es una de las manifestaciones más peligrosas y engloba dos afecciones: la trombosis venosa profunda (TVP) y la embolia pulmonar (EP). Identificar sus señales puede salvar vidas.

Trombosis Venosa Profunda (TVP): Se produce cuando un coágulo se forma en una vena profunda, usualmente en las piernas. Los síntomas a los que se debe prestar atención son: dolor o sensibilidad, con frecuencia en la pantorrilla; hinchazón en la pierna, tobillo o pie; enrojecimiento o cambio de color en la piel; sensación de calor en el área afectada.

Embolia Pulmonar (EP): Ocurre cuando un fragmento del coágulo viaja hasta los pulmones, bloqueando una arteria. Es una emergencia médica y sus síntomas incluyen: falta de aire repentina e inexplicada; respiración y ritmo cardíaco acelerados; dolor en el pecho, que puede agravarse al respirar profundo; mareos, aturdimiento o desmayo.

Alerta de la OMS: los menores de 2 años no deben estar frente a las pantallas, ni siquiera por unos minutos

La prevención de la trombosis como herramienta fundamental

La lucha contra la trombosis se centra en la adopción de hábitos saludables y el control de los factores de riesgo. Las acciones recomendadas son claras y accesibles: realizar actividad física regular, abandonar el tabaquismo, mantener un peso adecuado, evitar permanecer sentado por períodos prolongados, seguir una dieta equilibrada y realizar controles médicos periódicos.

“Existen dos medidas fundamentales para disminuir la morbimortalidad ocasionada por la trombosis”, subraya la Dra. Cantarutti. “La primera es la prevención en personas que, aun sin síntomas, tienen riesgo de presentar coágulos. La segunda es el diagnóstico y tratamiento precoz”.

Cuando un paciente sufre un evento trombótico, es crucial identificar las causas, lo que puede incluir estudios específicos como el análisis de trombofilia. “La lucha contra la trombosis constituye un esfuerzo global que involucra a médicos, científicos y asociaciones de pacientes. Aumentar la conciencia en la población sobre sus causas, factores de riesgo, signos, síntomas, prevención y tratamiento es fundamental para reducir la mortalidad y la discapacidad vinculada a esta enfermedad”, concluye la doctora.

Nuevo estudio: uno de cada tres porteños manifiesta síntomas de ansiedad y depresión