El 11 de octubre es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, una fecha que tiene el objetivo de promover conciencia sobre el acceso universal a este tipo de atención.

Este 2025, el lema internacional es “Cumplir la promesa: acceso universal a los Cuidados Paliativos”, que fomenta que todas las personas tienen el derecho a obtener alivio y acompañamiento integral frente a enfermedades graves o mortales.

Importancia y desafíos de los cuidados paliativos en Argentina y el mundo

Durante la fecha, se recuerda que las personas deben recibir la mejor calidad de vida en cada momento de la enfermedad, ofreciendo un alivio efectivo del dolor y de los síntomas que impactan tanto en el cuerpo como en las emociones.

Algunos de los síntomas que pueden sentir las personas durante la enfermedad son: falta de sueño, pérdida de apetito, tristeza o disminución de la autonomía. Este día respalda también a las familias, destacando su función en el proceso de atención.

En Argentina, la Ley Nacional de Cuidados Paliativos N.º 27.678 asegura este derecho. A pesar de ello, el acceso sigue siendo restringido: menos del 15% de quienes lo necesitan reciben efectivamente estos cuidados. La derivación puede ser realizada por el médico tratante o solicitada directamente por el paciente, su familia o personas cercanas.

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, se estima que 40 millones de personas en el mundo necesitan cuidados paliativos cada año, debido al envejecimiento de la población y al aumento de enfermedades crónicas y no transmisibles.

En ese sentido, la OPS insistió en el último reporte que es fundamental atender la creciente demanda de cuidados paliativos a través de la sensibilización, el fortalecimiento de las normativas de salud, la capacitación de los profesionales médicos y la integración de estos cuidados dentro del sistema de salud.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud aseguró que la mayoría de los adultos que los necesitan padecen enfermedades crónicas tales como enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, sida y diabetes.

Otras enfermedades pueden tener asistencia paliativa; por ejemplo, insuficiencia renal, enfermedades hepáticas crónicas, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, artritis reumatoide, enfermedades neurológicas, demencia, anomalías congénitas y tuberculosis resistente a los medicamentos.

Por otro lado, la OMS indicó que a nivel mundial, se deben superar varios obstáculos para cubrir la necesidad insatisfecha de asistencia paliativa: