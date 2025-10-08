Cáncer de mama: un estudio argentino revela inequidades en el acceso al diagnóstico y tratamiento

En el Mes de Concientización del Cáncer de Mama, un estudio argentino reveló profundas inequidades en el acceso al diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. La investigación, realizada por la Fundación Donde Quiero Estar (FDQE), entrevistó a 153 pacientes con distintos tipos de cáncer, de los cuales 61 eran mujeres con cáncer de mama. Los resultados muestran un panorama complejo, marcado por demoras, trabas burocráticas y desigualdades geográficas y socioeconómicas que afectan directamente las posibilidades de sobrevida.

Científicos lograron crear óvulos humanos a partir de células de la piel: así es el hallazgo que revolucionaría la fertilidad

Uno de los hallazgos más alarmantes es la demora promedio de 125 días desde la primera consulta hasta el inicio de la terapia. En una enfermedad donde la detección precoz y el tratamiento oportuno son determinantes, esa espera se traduce en peores pronósticos y en un mayor costo físico y emocional para las pacientes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El cáncer de mama y las barreras en el acceso a la atención

Según estimaciones internacionales, cada año se diagnostican cerca de 22 mil nuevos casos en Argentina, lo que representa el 17% de los 130.000 tumores detectados anualmente en el país. Esta cifra convierte al cáncer de mama en el tipo de cáncer más prevalente entre las mujeres argentinas.

El estudio mostró que el 49% de las pacientes obtuvo su medicación a través del sistema público, el 29% mediante obras sociales o prepagas y el 22% combinó diversas fuentes. Sin embargo, el 37% declaró haber tenido dificultades para acceder a los fármacos, mientras que un 14% sólo lo logró gracias a donaciones. La falta de continuidad en la entrega también es un obstáculo: el 36% denunció demoras en la llegada de la medicación y un 24% enfrentó trabas burocráticas.

Despertar renovado: las recomendaciones de los científicos para un sueño óptimo

Las inequidades se repiten en todas las etapas del recorrido de las pacientes. El 55% enfrentó problemas para conseguir turnos, el 14% minimizó sus síntomas por falta de información y el 10% recibió un diagnóstico erróneo. Además, el 51% reportó dificultades para acceder a estudios diagnósticos, con trabas que incluyeron falta de turnos, distancia a los centros de salud y burocracia administrativa.

El informe mostró que las dificultades atraviesan a las pacientes más allá de la gravedad clínica: el 54% de quienes estaban en estadios tempranos y el 44% de las que transitaban fases avanzadas declararon barreras de acceso. “Esto demuestra que las inequidades afectan a todas las pacientes, sin importar en qué etapa de la enfermedad se encuentren”, señaló Vicky Viel Temperley, fundadora de FDQE.

La oncóloga Verónica Baró, jefa del servicio de oncología de la Clínica San Jorge de Tierra del Fuego, subrayó la importancia de la mamografía como método de detección precoz. “Cuanto más temprano es el diagnóstico, más posibilidades de cura y tratamientos menos invasivos. Debemos actuar todos los actores del sistema de salud para revertir estas cifras”, remarcó.

El rol de la información en la lucha contra el cáncer

Otro dato significativo del estudio es que el 80% de las pacientes conocía el estadio de su enfermedad y el 85% sabía su subtipo, un nivel de alfabetización sanitaria superior al de otros cánceres. Este conocimiento les permitió acceder a más opciones terapéuticas y reducir tiempos de espera. “La información es una herramienta poderosa para exigir derechos y participar en las decisiones sobre la salud”, explicó María De San Martín, directora ejecutiva de la FDQE.

El relevamiento incluyó tanto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como a provincias con características muy diferentes como Misiones y Tierra del Fuego. “En estas regiones, la distancia a los centros de salud es un factor determinante que limita las posibilidades de un tratamiento oportuno”, destacó Aldana Casati, coordinadora del proyecto MAPEC.

Más de 12 mil personas participaron de la "Caminata Avon" contra el cáncer de mama

Más allá de las estadísticas, el estudio recogió testimonios de mujeres que enfrentaron obstáculos emocionales y logísticos: desde la falta de camas para cirugías hasta demoras en autorizaciones de obras sociales. La presencia de redes familiares, comunitarias e institucionales apareció como un factor clave para aliviar el recorrido de las pacientes, aunque no siempre suficiente para evitar los costos económicos y psicológicos.

La Fundación Donde Quiero Estar, que lleva 19 años acompañando a pacientes oncológicos, destacó que este primer mapeo no es representativo de todo el país, pero sí evidencia patrones y problemáticas recurrentes que requieren acción urgente. “La desigualdad en el acceso a la salud no puede seguir siendo una hipótesis. Es una realidad que exige decisiones políticas inmediatas”, concluyó Viel Temperley.

lv cp