Cortado, con leche, capuchino, moca, irlandés, americano, manchado, en taza o en vaso, el café es una de las bebidas más consumidas en el mundo. Cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, y muchos amantes de esta infusión se preguntan cuál es el café más saludable para tomar en el día a día.

El café resulta ideal después de las comidas, ya que puede reducir la irritación estomacal y potenciar sus efectos. Sin embargo, los expertos recomiendan no superar los 400 mg de cafeína diarios (equivalente a 3 o 4 tazas), para evitar efectos secundarios como el insomnio o la irritabilidad.

A la hora de preparar un buen café, es fundamental que los granos sean de calidad, preferentemente de la variedad arábica, y molerlos justo antes de su consumo para maximizar el sabor y el aroma.

¿Cuál es el café más saludable?

No existe un único tipo de café saludable, sino que distintas variedades aportan beneficios diferentes.

Café tostado : contiene pequeñas dosis de minerales como potasio y magnesio , que favorecen el metabolismo . Tomado con moderación, ayuda a proteger el hígado , reduce el riesgo de diabetes tipo 2 y de enfermedades neurodegenerativas . El grano verde de café es considerado el más saludable.

Café instantáneo : contribuye a mantener un equilibrio saludable en la microbiota intestinal y tiene un efecto protector en el organismo. Es uno de los más consumidos en Reino Unido .

Espresso : es beneficioso para la salud cerebral . Una investigación de la Universidad de Verona indicó que su consumo podría prevenir la acumulación de la proteína tau , vinculada al Alzheimer .

Café negro: es la opción con más beneficios para la salud. No contiene calorías ni grasas añadidas, a diferencia de los cafés con crema, azúcar, jarabes saborizados o espumas dulces, que lo convierten en un “postre en una taza”.

¿Cuánto café se puede tomar al día?

De acuerdo con un informe de la Mayo Clinic, un adulto sano puede consumir hasta 400 mg de cafeína al día. Esto equivale aproximadamente a cuatro tazas de café, diez latas de gaseosa cola o dos bebidas energizantes.

Es importante recordar que el contenido real de cafeína puede variar considerablemente, especialmente en las bebidas energizantes.