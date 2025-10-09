En el Día Mundial de la Salud Mental, Best Known Secret recuerda que "hablar también cura"

El 8 de octubre, la proyección de "Best Known Secret" convocó a una sala colmada y a un público conmovido. El documental internacional que demandó seis años de producción y rodajes en cuatro continentes se presentó en vísperas del Día Mundial de la Salud Mental. La película, dirigida por la antropóloga y documentalista italiana Costanza Burstin, fue recibida con una ovación que celebró algo más que un estreno. Representó una nueva manera de mirar los padecimientos psíquicos, desde la empatía y la comunidad.

Reconocido con premios como el Stop Stigma Award en Australia y el Best Feature Human Rights Documentary Award en Nueva York, Best Known Secret propone un viaje por distintas sedes del modelo Clubhouse, conocido en Argentina como Casaclub. Esta red global ofrece acompañamiento, formación y trabajo a personas que transitan enfermedades mentales graves. Su mensaje es claro y urgente, "hablar también cura".

El modelo Clubhouse nació en Nueva York a fines de los años 40, cuando los hospitales psiquiátricos comenzaron a cerrar. Un grupo de pacientes decidió reunirse para no quedar aislado y fundó una comunidad basada en tres pilares, trabajo, consenso y pertenencia. A diferencia de un centro de salud, allí no hay médicos ni terapias. Cada persona que ingresa deja de ser paciente para convertirse en miembro con voz, voto y un rol activo dentro de una jornada laboral compartida.

Durante la presentación, la fundadora de Casaclub Baires, Beatrice Bergamasco, destacó el sentido de esa práctica colectiva. “Todo en la casa lo hacen los miembros, desde la limpieza hasta la administración. Es un entrenamiento para volver al trabajo y a la vida”, explicó. “Este modelo demuestra que la comunidad es la mejor terapia cuando se sostiene en el tiempo y en la confianza”, agregó con emoción.

En diálogo con PERFIL, la protagonista argentina Teresa Stellatelli contó cómo la Casa Club cambió su historia. “Llegó a mi vida en un momento muy malo, después de varias internaciones. Uno de mis hermanos encontró el modelo y me llevó a conocerlo. Cuando entré, sentí que no estaba sola”, relató. En la película, su testimonio emociona al público cuando confiesa, “participar en este documental fue una forma de reconciliarme con mi historia. Hablar de salud mental no me hace débil, me hace humana”.

Desde el escenario, Stellatelli también agradeció a su familia y al equipo que la acompañó en el proceso. “Durante años sentí vergüenza de mi enfermedad. Me costó verme en cámara, pero entendí que si contar mi historia ayuda a otra persona a sentirse menos sola, entonces vale la pena”, expresó. Entre aplausos, cerró con una frase que se volvió el corazón del film. “Vivir con depresión no te hace menos. Hablar de lo que nos pasa por dentro ayuda a sanar”.

Otro de los protagonistas, Arvind Sooknanan, joven neoyorquino hijo de inmigrantes guyaneses, compartió un relato conmovedor. “Fui hospitalizado más de veinte veces. Probé medicamentos, terapia de shock y programas de rehabilitación. Incluso dormí en las calles de Nueva York durante mis episodios maníacos”, recordó. Pero la película lo encontró en medio de una transformación. “Best Known Secret me enseñó a ser vulnerable y a reencontrar partes de mí que estaban silenciadas. Comprendí que no estaba solo. Esa certeza cambió mi vida para siempre”, describió.

El documental captura el momento en que esas historias, contadas en distintos idiomas y desde culturas diversas, se entrelazan durante la pandemia. Lo que comenzó en 2019 como un proyecto de tres personajes se amplió cuando el confinamiento obligó a filmar a distancia. “Fue un proceso inesperado, pero hermoso”, explicó la directora Burstin. “Durante el COVID vimos cómo personas de distintos países compartían la misma soledad y encontraban fuerza en la palabra del otro”, agregó.

Burstin señaló que lo más difícil fue filmar sin traicionar la intimidad. “Queríamos validar sin minimizar, mostrar la vulnerabilidad sin romantizar el dolor”, contó. La clave, según la realizadora, fue dejar que los protagonistas narraran su propia experiencia. “Ellos se convirtieron en autores de una narrativa nueva, distinta a la de generaciones pasadas, donde la enfermedad era silencio”, añadió.

La película combina esa naturalidad con una sensibilidad estética notable. La música original de Ludovico Einaudi acompaña las imágenes sin invadirlas. No hay dramatismo excesivo ni artificio, solo pausas, respiraciones y planos que dejan espacio para el testimonio. El resultado es una obra que conmueve sin buscar la lágrima fácil y que se alinea con el espíritu del Día Mundial de la Salud Mental, centrado este año en la importancia del acompañamiento comunitario.

Durante la presentación, Bergamasco recordó su motivación personal. “Mi hermano se enfermó a los 23 años y sentí que el mundo se detenía. Pensé que este modelo era lo que yo hubiera querido para él”, relató. Hoy, además de las casas de Rosario y Buenos Aires, hay 17 sedes en Italia y más de 370 en todo el mundo. “Lo más difícil es quitar la vergüenza. Pero cada vez hay menos silencio y más ganas de hablar”, sostuvo.

El documental también funciona como radiografía de esa red global. En Buenos Aires, Casaclub Baires cuenta con más de 280 miembros activos y alianzas con empresas que facilitan la inserción laboral, entre ellas MSU Energy, Tecpetrol y Ranieri. “El trabajo es clave”, remarcaron durante el evento proque “permite recuperar la autoestima y la autonomía”.

Al cierre de la proyección, los protagonistas y el equipo fueron ovacionados de pie. “Si alguien ve esta película y se siente un poco menos solo, el objetivo está cumplido”, dijo Stellatelli. A su lado, Sooknanan agregó que “la conexión humana sin juicios, con aceptación y amor, es la medicina más poderosa y accesible que existe”.

