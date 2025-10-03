La Fiesta del Cine comenzó este jueves 2 de octubre en todas las salas cinematográficas del país, donde los amantes del cine podrán adquirir entradas a bajo precio.
Las entradas rondan con un precio especial (desde $4000) para todo el público y estarán disponibles hasta el 5 de octubre. El evento no solo tendrá estrenos sino también los espectadores podrán ver películas icónicas como Toy Story o El Padrino.
Cuánto salen las entradas para la Fiesta del Cine
Los precios de las entradas para la Fiesta del Cine 2025 son los siguientes:
-Entradas para funciones en formatos 2D, 3D, XD y Confort: $4000
-Entradas para proyecciones en la sala IMAX de Showcase Norcenter: $6000
-Entradas para funciones en formatos 4D, D-BOX y Premium: $8000
Los precios estarán habilitados para las principales cadenas incluyendo Cinemark, Hoyts, Cinépolis, Showcase, Cinemacenter, Multiplex, Atlas y otras.
Cómo comprar las entradas para la Fiesta del Cine
Para adquirir las entradas para la Fiesta del Cine hay que seguir los siguientes pasos:
-Ingresar en la web del cine en cuestión y acceder a la sección “Fiesta del Cine 2025”.
-Seleccionar el complejo.
-Elegir la película y la función.
-Seleccionar el asiento.
-Completar los medios de pago y abonar.
Qué películas hay en cartelera por la Fiesta del Cine
Algunas de las películas en cartelera para la Fiesta del Cine son:
-El Padrino
-Superman
-Destino Final: Lazos de Sangre
-Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos
-Jurassic World: Renace
-F1: La Película
-Cómo Entrenar a tu Dragón
-Lilo y Stitch
-Thunderbolts
-Una Película de Minecraft
-Exterminio: La Evolución
-Elio
-Mazel Tov
-Amores Perros
-Avatar: El Camino del Agua
-La trilogía de El Padrino
-Una Batalla Tras Otra (Paul Thomas Anderson)
-Belén (producción argentina)
-Toy Story
-Orgullo y Prejuicio
