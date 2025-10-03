La Fiesta del Cine comenzó este jueves 2 de octubre en todas las salas cinematográficas del país, donde los amantes del cine podrán adquirir entradas a bajo precio.

Las entradas rondan con un precio especial (desde $4000) para todo el público y estarán disponibles hasta el 5 de octubre. El evento no solo tendrá estrenos sino también los espectadores podrán ver películas icónicas como Toy Story o El Padrino.

Cuánto salen las entradas para la Fiesta del Cine

Los precios de las entradas para la Fiesta del Cine 2025 son los siguientes:

-Entradas para funciones en formatos 2D, 3D, XD y Confort: $4000

-Entradas para proyecciones en la sala IMAX de Showcase Norcenter: $6000

-Entradas para funciones en formatos 4D, D-BOX y Premium: $8000

Los precios estarán habilitados para las principales cadenas incluyendo Cinemark, Hoyts, Cinépolis, Showcase, Cinemacenter, Multiplex, Atlas y otras.

Cómo comprar las entradas para la Fiesta del Cine

Para adquirir las entradas para la Fiesta del Cine hay que seguir los siguientes pasos:

-Ingresar en la web del cine en cuestión y acceder a la sección “Fiesta del Cine 2025”.

-Seleccionar el complejo.

-Elegir la película y la función.

-Seleccionar el asiento.

-Completar los medios de pago y abonar.

Qué películas hay en cartelera por la Fiesta del Cine

Algunas de las películas en cartelera para la Fiesta del Cine son:

-El Padrino

-Superman

-Destino Final: Lazos de Sangre

-Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos

-Jurassic World: Renace

-F1: La Película

-Cómo Entrenar a tu Dragón

-Lilo y Stitch

-Thunderbolts

-Una Película de Minecraft

-Exterminio: La Evolución

-Elio

-Mazel Tov

-Amores Perros

-Avatar: El Camino del Agua

-La trilogía de El Padrino

-Una Batalla Tras Otra (Paul Thomas Anderson)

-Belén (producción argentina)

-Toy Story

-Orgullo y Prejuicio

