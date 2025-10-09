El Día Mundial de la Visión, que se celebra cada segundo jueves de octubre por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB), busca concientizar sobre la importancia de cuidar la salud ocular desde la infancia. Este año, la advertencia se centra en un fenómeno creciente: la exposición temprana y prolongada a pantallas en bebés y niños pequeños.

En Argentina, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y la Asociación Americana de Pediatría (AAP) coinciden en que los menores de 24 meses no deberían estar frente a pantallas, salvo para videollamadas familiares. Para los niños de 2 a 5 años, el límite recomendado es de una hora diaria frente a dispositivos electrónicos.

“Durante los primeros cinco años, el sistema visual se encuentra en pleno proceso de maduración. En esta etapa, la estimulación adecuada a través del juego libre, el contacto con la naturaleza y la lectura compartida favorece la visión binocular, la coordinación ojo-mano y la capacidad de orientación en el entorno. Sin embargo, el uso excesivo de pantallas puede interferir en estos procesos naturales”, explicó la Dra. Valeria El Haj, directora médica nacional de OSPEDYC.

Los riesgos más frecuentes incluyen fatiga visual digital, ojos secos o enrojecidos, disminución del parpadeo, mayor predisposición a la miopía y alteraciones del sueño debido a la luz azul de los dispositivos, que altera los ritmos circadianos, el “reloj interno” que regula las funciones del cuerpo, como dormir o despertarse.

“Por eso es fundamental que familias y educadores adopten medidas preventivas: evitar el uso de pantallas en menores de 2 años, limitar el tiempo frente a ellas en edad preescolar, promover al menos dos horas de actividades al aire libre por día, fomentar la lectura en papel y los juegos que estimulen la coordinación ojo-mano, y realizar consultas preventivas al oftalmólogo infantil aun en ausencia de síntomas”, continuó la Dra. El Haj.

Ocho de cada diez casos de ceguera pueden prevenirse

Según el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), el 80% de los casos de ceguera se pueden evitar si se realizan controles oftalmológicos periódicos desde la infancia. En este contexto, los especialistas remarcan que el cuidado ocular no solo preserva la vista, sino que también puede ayudar a detectar enfermedades sistémicas.

“El cuidado ocular no solo preserva la vista: también puede ayudar a detectar enfermedades sistémicas como hipertensión, diabetes o colesterol alto. Los ojos son una ventana al estado general del organismo”, señaló el Dr. Leonardo Fernández Irigaray (M.N. 86.779), médico oftalmólogo especializado en niñez y adolescencia y miembro del CAO.

El especialista recomienda una evaluación oftalmológica anual y acudir al médico ante cualquier síntoma como dolor o enrojecimiento ocular, visión doble o distorsionada, pérdida parcial o total de la visión, destellos o sombras, y dificultad para distinguir colores. “No hay que acostumbrarse a ver mal. Cuanto antes se detecte la causa, mejores son las posibilidades de recuperación”, subrayó.

Además, los hábitos cotidianos cumplen un rol clave en la prevención. El CAO aconseja una alimentación rica en vitaminas A y C, incorporar pescados, verduras de hoja verde y frutas cítricas, realizar actividad física regular, descansar entre 7 y 8 horas por noche y usar anteojos con filtro UV 100% UVA/UVB.

“La prevención también se construye desde los hábitos cotidianos: alimentarse bien, dormir lo suficiente y proteger los ojos del sol son gestos simples que marcan una gran diferencia”, destacó Fernández Irigaray.