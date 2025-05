¿Propicia el excesivo uso de pantallas un mayor desinterés electoral?

Las recientes elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se caracterizaron por un aspecto que no encuentra comparación durante los últimos 28 años: la baja participación electoral, que se derrumbó a un 53,3%. Para ponerlo en contexto, en elecciones generales la participación ha oscilado históricamente entre el 69 y 85%. Sin embargo, el porcentaje se asemeja a los guarismos que tuvieron los comicios de las provincias que desdoblaron este año.

Las causas que el fenómeno encierra son múltiples. Una de ellas fue explorada en la emisión de este lunes de "Comunistas", por la pantalla de Bravo TV. Considerando la centralidad que la mediatización tiene en la sociedad contemporánea, el psicoanalista Sergio Zabalza observó: “La adicción a las pantallas genera un tipo de subjetividad particular, un sentido común basado en estar enchufado a una pantalla, de no poner el cuerpo, de no querer salir y quedarse encerrado. Es una forma de individualismo donde no se trata de culpar al elector, sino de reflexionar" sobre las causas que hacen que alguien no se involucre, analizó.

Zabalza sugirió que existe un desplazamiento del compromiso colectivo hacia una lógica de consumo individual, potenciada por la hiperconectividad digital. Bajo esa lógica, ir a votar puede percibirse como un esfuerzo innecesario o desconectado de las prioridades cotidianas de una sociedad cada vez más digitalizada, atomizada y ensimismada.

Su análisis se enmarca en un contexto más amplio donde los niveles de participación electoral en grandes centros urbanos vienen cayendo sistemáticamente en distintas partes del mundo. Desconfianza en las instituciones, desafección política y factores socioeconómicos se suman al impacto que, en línea con el razonamiento del especialista, los entornos digitales ocasionan sobre el comportamiento individual.

Comprender por qué una parte creciente de la ciudadanía elige no participar se vuelve necesario para fortalecer la democracia. Más allá de las responsabilidades políticas, se convierte en urgente repensar los vínculos entre tecnología, subjetividad e implicación social, y cómo estos influyen cada vez más en la manera de ejercer la ciudadanía.

