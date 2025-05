Elecciones en CABA 2025: cuántos votos ganó y perdió cada partido en comparación con 2023

Apenas se conocieron los primeros resultados de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, comenzaron los análisis de cara a octubre. Manuel Adorni festejó a lo grande, y si bien es cierto que La Libertad Avanza es el único partido que creció en comparación con 2023, apenas uno de cada cinco porteños lo eligió. Las lecturas sobre el peronismo cambian de acuerdo con quién haga el análisis, pero si se observan los datos duros se puede notar que el espacio perdió cantidad de votos. Y, a contramano de lo que dicen sus dirigentes, la dispersión de lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio no termina de explicar su decadencia, ya que ni siquiera sumando todos los candidatos que se presentaron en 2025, se alcanza el número obtenido dos años atrás.

Elecciones en CABA: cómo quedó la Legislatura porteña y qué candidatos se quedaron afuera

Con el 99,83% de mesas escrutadas en CABA, el reparto de las 30 bancas que se deben renovar en la Legislatura ya está definido. 11 fueron para La Libertad Avanza (Adorni), 10 para Es Ahora Buenos Aires (Leandro Santoro); cinco para Buenos Aires Primero (Silvia Lospennato); tres para Volvamos Buenos Aires (Horacio Rodríguez Larreta); y una para el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - FIT (Vanina Biasi).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Una de las grandes novedades de la elección fue la caída en la participación electoral, que en 2025 fue de 53,3%. Se trata de un porcentaje que está muy por debajo de la participación histórica en la Ciudad, que ha oscilado entre el 69 y el 85%.

La Libertad Avanza duplicó sus votantes en CABA

La lista que encabezó el vocero presidencial obtuvo 495.069 votos. En 2023, el espacio también se presentó con el nombre La Libertad Avanza y obtuvo 249.170. Se trata de un salto que Adorni ponderó en su discurso en el búnker del Hotel Libertador.

El oficialismo superó sus propias expectativas y no solo logró imponerse al PRO en su territorio, sino que también alcanzó el primer lugar. Para una parte de la oposición, sin embargo, es fundamental analizar este dato en función de la cantidad de electores registrados (3.088.750). Desde ese punto de vista, lo de Adorni no fue un batacazo, ya que, con todo el aparato nacional puesto a disposición de su campaña, cuatro de cada cinco porteños no lo eligieron.

“Lule” Menem y Darío Wasserman: los armadores de Karina Milei

Más allá de las interpretaciones, La Libertad Avanza también creció en número de bancas, ya que en 2023 ganó solo cuatro. La lista en aquella oportunidad fue encabezada por Eugenio Casielles, uno de los primeros que quedó del universo Milei, y fue la que habilitó el ingreso a la Legislatura de María Pilar Ramírez, la actual jefa del bloque.

Es ahora Buenos Aires, más cerca que nunca

Es Ahora Buenos Aires, la lista que encabezó Santoro, obtuvo 449.444 votos, unos cien mil menos que en 2024. En aquella oportunidad, el espacio se presentó con el sello Unión por la Patria y el primer candidato fue Matías Lammens. El número de bancas a su favor, en ambas oportunidades, fue de 10.

El domingo 18 hubo otras opciones peronistas, como Seamos Libres y Principios y Valores. Sin embargo, el resultado de estos espacios no fue lo suficientemente fuerte como para hablar de una “fuga”. La lista que encabezó Juan Manuel Abal Medina obtuvo 8.328 votos y la de Alejandro Kim 33.352. De todas formas, como siempre, los números dependen de quién los analice ya que en el espacio conducido por Guillermo Moreno celebraron el porcentaje porque creció de manera exponencial con respecto a 2023.

Después de las elecciones en CABA: cuándo se vota en la provincia de Buenos Aires

La dispersión de la oferta electoral de la derecha presentó en 2025 una oportunidad que parecía imposible hasta hace poco tiempo en la Ciudad: que el primer puesto fuera para el peronismo. No sucedió. La lista de Santoro se quedó con el segundo lugar y dentro del espacio hay diferentes lecturas: por un lado, están quienes aseguran que hubo una confianza desmedida y, por el otro, aquellos que subrayan que hubo una buena performance electoral ya que, a partir de diciembre, las bancas peronistas (20 de 50) serán la primera fuerza dentro del recinto.

El Pro salió tercero en CABA

El tercer lugar en la Ciudad fue en esta oportunidad para Buenos Aires Primero, la lista encabezada por Lospennato y alineada al oficialismo local de Jorge Macri. A pesar de que el propio Mauricio Macri se cargó al hombro la campaña, el espacio solo obtuvo 261.595 votos .

La interna entre Macri y Rodríguez Larreta es de larga data, pero la decisión del ex jefe de Gobierno porteño de presentar su propia lista terminó de romper la relación. Su propuesta, Volvamos Buenos Aires, quedó en el cuarto lugar 132.788 votos.

El PRO, sin dudas, fue el gran perdedor de la jornada. En 2023, el espacio, que todavía formaba parte de la alianza Juntos por el Cambio, había arrasado con 890.976 votos, una cifra inmensamente superior a los 394.383 votos que este año sumaron las listas de Lospennato y Rodríguez Larreta. Perdió más de la mitad de aquellos sufragios.

En aquel momento, Juan Facundo Del Gaiso, de la Coalición Cívica - ARI, fue el primer candidato. En 2025, el espacio liderado por Elisa Carrió se presentó por su cuenta con Paula Oliveto como primera candidata y no llegó a meter legisladores, ya que obtuvo solo 41.058 votos (2,5%). Evolución, el partido liderado por Martín Lousteau y que también supo formar parte de la alianza Juntos por el Cambio, también presentó una lista propia con Lula Levy como primera candidata y se llevó 37.988 votos (2,31%).

La izquierda, apenas una banca

La lista del Frente de Izquierda fue votada por 51.925 porteños. A pesar de que el espacio sostuvo su performance electoral, ya que, al igual que en 2023, retuvo una banca, en cantidad de votos hubo una caída: hace dos años 93.759 personas habían puesto su boleta en la urna. De hecho, en este 2025 hubo grandes expectativas por el ingreso a la Legislatura de Luca Bonfante, el segundo candidato después de Biasi.

Una vez más, el análisis del dato depende de quién lo haga. En el espacio celebraron que, en tiempos de auge para las ultraderechas, la izquierda logre sostener su representación en el Poder Legislativo porteño. Sus adversarios, como es lógico, subrayaron la pérdida de votos como muestra de su debilidad.

cp