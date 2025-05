Histórico ausentismo en las elecciones legislativas porteñas: solo votó el 53,2% del padrón

Las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registraron este domingo 18 la participación más baja de las últimas décadas: apenas el 53,2% del padrón habilitado asistió a votar. Este dato no solo representa un retroceso respecto a años anteriores, sino que se inscribe en una tendencia nacional de baja concurrencia, como ocurrió recientemente en otras cuatro provincias que también celebraron comicios.

Esta fue la primera vez en la historia electoral porteña que se desdoblaron las elecciones legislativas locales de las nacionales, con el objetivo de evitar que la discusión se polarice entre el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y el presidente Javier Milei. No obstante, la estrategia no logró despertar el interés del electorado, que respondió con un marcado ausentismo.

Comparado con los registros históricos de la Ciudad, el 53,2% de participación es alarmante. Por ejemplo, en 2019 votó el 80,14% del padrón; en 2017, el 76,73%; en 2023, el 76,7%; en 2015, el 73,5%; y en 2021, el 73,4%. Incluso en 2007, cuando se registró una de las participaciones más bajas hasta ahora, se alcanzó el 68,5%, 16 puntos más que en esta jornada.

Pese a que las principales fuerzas políticas apostaron por figuras de alto perfil para encabezar sus listas —como Manuel Adorni por La Libertad Avanza, Leandro Santoro por el peronismo, Silvia Lospennato por el PRO, Ramiro Marra por fuera de LLA y Horacio Rodríguez Larreta fuera del PRO—, la apatía general pudo más que las estrategias de campaña.

"Hay un desencanto profundo con la política, y eso se refleja en la baja participación. Incluso cuando se presentan candidatos conocidos, la gente no se siente representada ni motivada a participar", analizó la politóloga María Esperanza Casullo en declaraciones a Radio con Vos.

¿Qué se votó en estas elecciones de CABA 2025?

Los ciudadanos porteños eligieron este domingo a 30 de los 60 legisladores locales que renovarán sus bancas a fin de año. Como en los comicios de 2023, se utilizó el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), que agiliza el proceso de votación y escrutinio. La Ciudad es, junto con Salta, uno de los pocos distritos que utiliza esta modalidad.

De no haberse desdoblado, los votantes habrían tenido que acudir a las urnas el 26 de octubre para elegir en simultáneo a legisladores locales mediante la BUE y a representantes nacionales mediante Boleta Única de Papel (BUP).

Diversos factores se combinan para explicar el fenómeno:

Falta de interés por cargos legislativos locales , percibidos como lejanos a los problemas cotidianos.

, percibidos como lejanos a los problemas cotidianos. Condiciones climáticas adversas , ya que un fuerte temporal azotó la Ciudad en los días previos y hasta la madrugada del domingo.

, ya que un fuerte temporal azotó la Ciudad en los días previos y hasta la madrugada del domingo. Fatiga electoral , incluso en un año sin elecciones primarias obligatorias.

, incluso en un año sin elecciones primarias obligatorias. Desencanto con la política, una variable cada vez más presente en los análisis sociopolíticos. Según datos de una reciente encuesta de Zuban Córdoba, más del 60% de los argentinos cree que “ningún partido representa sus intereses”.

