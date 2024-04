Marina dal Poggetto: "Hay economistas que piensan que puede funcionar el plan, pero los politólogos no"

Marina dal Poggetto considera que Javier Milei tiene un discurso intransigente y ortodoxo, pero aplica un programa heterodoxo, mucho más pragmático que lo que dijo en campaña. ”Hubo 20 años en que lo único que importaba era la restricción política y ahora lo único que importa es la restricción presupuestaria”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Marina dal Poggetto es economista egresada de la Universidad de Buenos Aires y máster en Políticas Públicas de la Universidad Di Tella. Desde el año 2006 se dedica a la consultoría económica y financiera. Actualmente dirige el estudio fundado por el economista Miguel Bein. Fue subgerenta de Análisis Macroeconómico del Banco Central, jefa de asesores de la Política Macroeconómica del Ministerio de Economía. Anteriormente desempeñó tareas en el INDEC, fue profesora de Cuentas Nacionales, Economía y Finanzas en la Universidad de Buenos Aires, y consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, de la comunidad europea y de Unicef.

¿Por qué cree que la sociedad aguanta el ajuste de manera diferente en 2024 que 2016, cuando Macri intentó implementar también políticas de ajuste y tuvo como respuesta muchísima más resistencia?

Todavía los aumentos no llegaron plenamente, estamos en proceso de recibir los aumentos. La factura de electricidad sabemos cuánto va a aumentar, pero todavía no llegó. El aumento al gas recién se implementó este mes, con lo cual va a empezar a llegar a fines de abril o principios de mayo, y los precios de invierno en junio o julio. Todavía estamos en pleno proceso de definición de cambio de precios relativos, pero todavía ese cambio no está.

Sí es cierto que el impacto que está habiendo en términos de ingresos es muy agresivo, y que lo que está habiendo es un ajuste que, de alguna manera, tiene una tolerancia social. Milei se mantiene arriba en las encuestas haciendo un ajuste que era casi inimaginable en democracia.

Voy a esbozar algunas hipótesis, porque no tengo una respuesta. Lo primero es que se pasaron de rosca. Hubo casi 20 años donde lo único que importó fue la restricción política y forzaste la restricción presupuestaria hasta niveles inimaginables, tanto así que terminaste de reventar el balance del Banco Central, rompiste la moneda, rompiste el crédito, y siempre de alguna forma intentaban fugar hacia adelante sin mensurar los costos de largo plazo. Ahora te pasaste del otro lado, no hay restricción política y lo único que importa es la restricción económica.

La verdad es que, desde el punto de vista del análisis del programa el ajuste era inevitable, porque sin moneda y sin crédito no hay país que pueda prosperar. La reconstrucción de la moneda y el crédito después de haber vaciado las reservas del Banco Central es un proceso costoso y largo. La discusión ahí, a mi juicio, era cómo distribuís los costos del ajuste. A mi juicio, no está siendo muy equitativa.

El segundo punto es quién paga los costos del ajuste. La definición de quién es casta y quién no es una definición que Milei da en función de su propia negociación política, y a veces quedan exceptuados de la casta quienes no deberían quedar. Creo que hay una discusión sobre la violencia del ajuste, y una tercera discusión de hacia dónde ir.

Hoy la sociedad, de alguna forma, está tolerando esto, pero todo está muy confundido. La falta de credibilidad de la clase política después de habernos llevado hasta acá contrasta con un Javier Milei que construyó una narrativa muy potente, que la va adaptando según las circunstancias y que, a mi juicio, es mucho más pragmática de lo que reconoce el personaje.

Respecto de la recuperación, se discute si es en “V”, en “U”, o que no haya ninguna. ¿Cuál es tu propio pronóstico de qué va a pasar con la economía después de que ocurran todos los ajustes?

La recomposición del balance del Banco Central se da a costa de una recesión muy violenta. Requerís bajar el nivel de importaciones para que el Central compre dólares, eso es parte del programa. Si a eso le sumás un esquema donde el 20% de las exportaciones va a financiar el dólar contado con liquidación para mantener contenida la brecha, la recesión que requerís es todavía mayor.

En ese marco, hay economistas que piensan que puede funcionar el plan, pero los politólogos no. La pregunta que surge, en el marco de que Milei todavía se sostiene en las encuestas es: ¿puede salir bien? La verdad que es un problema que salga mal, porque el costo es muy alto, terminarías en una nueva crisis, el peor de los mundos posibles. Lo ideal sería que salga bien.

El esquema cierra con una recesión prolongada que te permita recomponer el balance del Banco Central. No veo cuáles son los drivers de una recuperación, más allá de que, si te va bien y la inflación baja, por ejemplo a los niveles de 2023, entre el 5% y 6% mensual, en ese contexto, podría haber cierta tranquilidad, en contraste con un esquema en que los precios subían todos los días.

Ahora, los ingresos están derrumbados, los ahorros en pesos se están licuando, y la idea es que se licúen, los ahorros en dólares valen cada vez menos. Las empresas, en el esquema anterior, que era recontra perverso, la verdad es que invirtieron, porque los pesos eran baratos, los dólares eran baratos, y si podías vender en el mercado de “precios descuidados”, te iba muy bien. Todas, de alguna forma están sobreinvertidas, y lo que están viendo hoy es un desplome en la demanda, en las ventas, y un aumento en los costos, con lo cual la salida exportadora, en este esquema, no funciona.

Por eso, cuando planteamos, en mi nota con Sebastián Menescaldi, “Milei heterodoxo”, la verdad es que el programa tiene aspectos heterodoxos. La corrección es con controles con controles de capitales, de hecho ajustaste los controles de capitales cuando la brecha se empezó a coordinar. Cerraste la economía, no la abriste. El pago en cuotas de importaciones, el aumento del impuesto país, las percepciones de ganancias e IVA, que no las podés tomar a cuenta, te cierran la economía. Bajaste la tasa de interés en dos oportunidades, y sigue siendo muy negativa.

Finalmente, cuando arrancaste, fuiste a un esquema de desregulación de todo el sistema de precios, y hoy estás yendo para atrás. Estás conversando con los supermercados, las empresas de consumo masivo, las refinadoras, las prepagas. Intentando asegurar que la dinámica inflacionaria empiece a bajar rápido. Ahora, la inflación baja más rápido que lo que uno esperaba, pero baja lento, y el crawling peg, la devaluación, se mantiene al 2% por mes, con una inflación que todavía corre al 12% o 13%. Y estás bajando las tasas de interés con el objetivo de reventar el déficit cuasi fiscal, pero sin una preocupación por estabilizar una demanda de precios.

El esquema cierra con controles de capitales, y si vos me decís, cuál es el único driver que tiene esto, sería el régimen de grandes inversiones que está metido en la Ley Bases, que volvió a foja cero, apuntando a que esos sectores te generen crecimiento en la economía. A priori, está bien que quieras fomentar las grandes inversiones en la minería, Vaca Muerta y demás, pero a priori no son actividades que te generen demasiado empleo, o lo generan en la construcción, pero no en régimen. No son sectores que te vayan a generar divisas, si el incentivo que les das es, en cuota creciente, el libre acceso a las divisas mientras mantenés el cepo para el resto de la economía, y en términos fiscales le estás dando un beneficio mucho mayor a los otros sectores de la economía.

Entonces, mientras tenés el grueso de las empresas con problemas de competitividad, algunos hacia adentro de las firmas, pero otros hacia afuera. Hay un problema de competitividad sistémica en la Argentina. Entonces lo que yo no veo es cuál es el driver de crecimiento.

El esquema es una recuperación lenta en la medida en que el programa sea creíble. Lo que estás viendo es una recuperación muy agresiva de los precios de los activos financieros. Hay un mercado que empieza a comprar la historia argentina y un mundo donde se visualiza que la liquidez vuelve, siempre más adelante, pero la Reserva Federal va a empezar a bajar las tasas de interés, y hay una búsqueda de nuevas historias, y la historia de Milei le viene como anillo al dedo al mercado afuera.

Vos señalaste que hay economistas que piensan que a Milei le puede ir bien mientras que los politólogos creen que no va a funcionar. Dos ciencias sociales, cada una con un sesgo pragmático cada una. Ahora, ¿qué sería que le vaya bien? Porque quizás ambos piensan igual. Por ejemplo, que los economistas piensen que es bueno que el dólar se quede a mil, que la inflación baje, pero sin crecimiento económico, y eso para los politólogos está mal…

Yo converso mucho con politólogos, con lo cual tengo ya un sesgo definido. Una de las cosas que siempre me dicen, sobre todo Lucio Guberman, que trabaja conmigo, es que “en política lo único que importa es ganar tiempo”. Como economista me atraganto, lo que debería importar es construir un futuro mejor. El cortoplacismo en Argentina siempre te lleva a maximizar el corto plazo, eso te llevó hasta acá. A reventar el balance del Banco Central, a romper la moneda y el crédito, y es muy costoso reconstruir la moneda y el crédito. Detrás está de nuevo la definición de qué Estado querés, cómo lo financiás, cómo distribuís entre Nación y las provincias en un esquema que es federal, cómo manejás los precios relativos en una economía que es muy cerrada y que tiene precios de los bienes ridículamente caros, y que tenés que subir las tarifas. Qué esquema previsional querés.

Creo que hay un esquema que hoy no está definido, el eje de las reformas hoy no está. En el eje de la gobernabilidad hay un signo de preguntas, porque en las encuestas hoy se sostiene. Del otro lado, lo que aprendemos los economistas en la facultad es la restricción presupuestaria. La restricción política y la restricción presupuestaria, las dos operan.

Mi sensación es que nos pasamos, hubo 20 años en que lo único que importaba era la restricción política y ahora lo único que importa es la restricción presupuestaria. El esquema de ajuste, hoy por hoy, está saliendo, porque después de semejante declive, estancamiento desde 2012, y una tasa de inflación que pasó del 25 al 200, con un desplome del producto per cápita del 14% o 15% desde 2012, con cero crecimiento de empleo formal en esos años. La verdad es que es una tragedia.

El objetivo de la política económica es maximizar la tendencia y minimizar el ciclo en torno a la tendencia, y Argentina, lo único que hizo, fue maximizar el ciclo para arriba y para abajo, y minimizó la tendencia. Es de los países que menos crece y menos invierte. La verdad es que tenés que juntar las dos patas, no hay restricción presupuestaria sin restricción política, ni viceversa. Un buen programa económico implica manejar las dos.

Javier Milei tiene un discurso duro, motosierra, licuadora, pero tiene un programa heterodoxo, mucho más pragmático que su discurso de campaña. Controles de capitales, tasa de interés negativa, aumentó la protección de la economía. Está intentando recapitalizar el balance del Banco Central. Eso se hace a costa de una recesión muy fuerte y de una desaceleración de la inflación que va lenta. El camino elegido es muy largo que generalmente en democracia no termina de funcionar, aunque por ahora las encuestas se sostienen, la pregunta es si la política lo banca o si vuelven a buscar un atajo que nos vuelva a meter en el cortoplacismo.

Fernando Meaños: Con respecto a estos elementos heterodoxos que mencionás, el no haber levantado el cepo, el no haber levantado del todo las importaciones, cada vez que uno consulta con gente del Gobierno, siempre dicen que es cuestión de tiempo. ¿Creés que es así o que simplemente, como le pasó a tantas otras gestiones, Milei se está enamorando de ese colchón que te dio ese salto cambiario del 120%?

No se si está tan cómodo. El ajuste fiscal que está haciendo es violento. Para que esto funcione necesitás estos tres vértices: el programa, que viene saliendo mejor, pero la premura por bajar la tasa de interés más de la cuenta y anclar el tipo de cambio puede terminar siendo un martes 13; las reformas, para que te aumente la productividad sistémica, porque mantener una economía cerrada para siempre no es un esquema en un mundo global, los precios de Argentina no pueden valer el doble de lo que valen afuera, porque la productividad no da a basto, si abrís con el esquema actual triplicás la desocupación, tenés un problema; y en términos fiscales, el ajuste fiscal no puede estar basado solamente en la licuación del gasto, que es lo que estuviste haciendo hasta ahora, es lo que te cortó el financiamiento monetario y lo que te está frenando la inercia inflacionaria.

Requerís reformas. Esa agenda de reformas para mí hoy no está. Y requerís gobernabilidad. Que no se prenda fuego la calle. Por ahora hay conflicto, aunque contenido. Estás arrancando los despidos, los tarifazos, pero el ajuste no está todo visto, y es tan bajo el caudal político de la dirigencia en Argentina, que es muy costoso, para los que están de este lado de la grieta, jugar en contra de esto, porque falta credibilidad política. Te puede no gustar Milei, pero no hay nadie que lidere del otro lado. Creo que eso es un activo que él tiene.

En términos del Congreso, tenés que pasar las reformas por el Congreso. Todo lo que en otro contexto hubiera sido un traspié político Milei lo convierte en una contraofensiva, pero en algún momento tenés que pasar las leyes por el Congreso. El ajuste fiscal no lo podés hacer cortando el 80% de la obra pública, 90% de transferencias a las provincias y 40% en jubilaciones en términos reales. No se sostiene. Necesitás que la Corte no te anule las medidas, necesitás negociación política, que se alargue el horizonte de las decisiones, poner la palabra irreversibilidad, que lo que cambiás no vuelva a cambiar.

Porque finalmente, la cuestión de la moneda y del crédito depende de que el que venga respete los contratos. El respeto de los contratos implica continuidad. Milei te dice, “si me das 35 años transformo Argentina en Alemania”, bueno, en democracia nadie te da 35 años.

Creo que hay un esquema. Mi sensación es que, en el esquema actual, la aceleración de la baja de las tasas de interés y la consolidación del crawling peg al 2% puede terminar complicando un escenario que, en el corto plazo, viene saliendo mejor. La pregunta es si la historia que viene comprando el mercado es un trade o se puede transformar en una historia de inversión.

Hay mucha incertidumbre de cómo sigue este esquema, todavía no está todo cerrado y hay que ver qué pasa con el aguante de la gente en la medida que pase el tiempo, visualices un aumento del desempleo y que la distribución del ajuste no fue equitativa en una economía en que la definición de quién es casta y quién no es casta la tiene Milei. La planilla de gastos tributarios ni se tocó, y estás haciendo un ajuste mandando a la pobreza a la mitad de los jubilados. Hay que ver cómo se sostiene esto en el tiempo.

