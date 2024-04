Día 116: ¿Por qué toleramos el ajuste?

A partir de este mes, el Gobierno nacional estableció un nuevo paquete de aumentos en el gas. Con subas que van desde el 150 al 600 por ciento, los montos que abonarán las casas particulares y las PYMES se incrementarán de manera exponencial en medio del avance de la recesión, un combo explosivo para cualquier sociedad, comentó Jorge Fontevecchia en el comienzo de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del jueves 4 de abril de 2024.

En el XVIII Brumario de Luis Bonaparte, Marx dijo su célebre frase de que “la historia sucede primero como tragedia y luego se repite como farsa” a partir de una frase de Hegel. Sirviéndose de esta frase como disparador, podríamos decir que en relación al ajuste de tarifas, los acontecimientos primero generan reacción social y luego indolencia.

“Es la economía estúpido” fue una frase muy utilizada en la política estadounidense durante la campaña electoral de Bill Clinton en 1992 contra George. W. Bush padre, que lo llevó a convertirse en presidente de los Estados Unidos. La frase fue popularizada mundialmente y deja traslucir una forma de entender la política.

Facturas de gas: cuánto pagarán los usuarios de AMBA con los aumentos

En Argentina, esta expresión podría ser equiparable al llamado “voto heladera” o que “la gente vota con el bolsillo”. Según todas estas frases, las personas apoyan a un determinado dirigente político según como es su situación personal. Si a la persona le va mejor que antes, lo va a elegir y si le va peor, va a elegir a otro. En el caso de la experiencia del gobierno de Javier Milei esto no es así necesariamente.

Según el Índice del Consumidor elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella citado en el editorial de Carlos Pagni, las personas encuestadas manifestaron mayoritariamente estar en una muy mala situación económica, pero con la expectativa de que en un futuro estará mucho mejor. Es decir, en el gráfico del estudio la línea que muestra cómo están las personas en el presente va para abajo y la línea que indica cómo las personas creen estar en el futuro va para arriba.

En este punto, el “es la economía, estúpido” o que “la gente vota con el bolsillo” no aplica. El dirigente comunista italiano, Antonio Gramsci decía que “cada hombre es un filósofo”. En el sentido de que cada individuo tiene una noción del mundo, de la sociedad, de sí mismos y algún tipo de explicación de las cosas. ¿Qué hay entonces en la filosofía de cada argentino que tiene esta disociación entre cómo cree que le va y cómo cree que le irá?

La comparación entre el ajuste de Macri y el de Milei

Es interesante comparar un aspecto del malestar como la suba de tarifas de los servicios y los transportes en el macrismo y en el actual gobierno. Lo que hubo en el 20016 fue un incremento en las tarifas luego de una campaña de Cambiemos en la que afirmaban que “dejarían lo bueno y cambiarían lo malo” de la herencia del kirchnerismo.

En el debate presidencial, Macri negaba cualquier tipo de ajuste y acusaba a Daniel Scioli de hablar como panelista de 6,7,8. Es decir, las elecciones en las que Macri asumió como presidente, reinaba aún la hegemonía cultural kirchnerista, la cosmovisión política argentina estaba impregnada de 12 años de gobiernos progresistas. La misma palabra ajuste era mal vista y Macri tenía terror de que se instale la frase “Macri gobierna para los ricos”.

En enero del 2016, el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, justificó el aumento de las tarifas: “Hoy el 80% de los usuarios residenciales en Edesur está pagando por mes 25 pesos por el servicio eléctrico, y eso lo podemos comparar con lo que cuesta un café en un restaurante del Gran Buenos Aires”. Asimismo destacó la importancia de reasignar recursos para priorizar áreas como educación y vivienda, en un discurso prácticamente en el marco de la justicia social.

En esa línea, Macri había acusado al gobierno de Cristina de destruir la prestación de servicio públicos y que en su gestión se estaba corrigiendo ese desfasaje.“Creanme que lo he hecho lo más gradual posible”. Un Macri muy distinto al actual. Se podría decir que en esos tiempos podría haber sido una paloma y no un halcón, haciendo referencia a la discusión que tuvo con el ex jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Yendo al paralelismo actual, el vocero presidencial Manuel Adorni defendió el aumento tarifario a comienzos de este año: “Tenían un atraso de casi 5 meses desde el último congelamiento”. Además, criticó la lógica subsidiaria porque en en Interior pagan tarifas más altas que en el AMBA. “Ellos pagan algo más acorde a la realidad”. No dicen en qué van a utilizar el dinero, simplemente quitan los subsidios porque están haciendo supuestamente “lo correcto”, porque ”esa visión de los subsidios está mal y es injusta”.

El del 2016 claramente era un país muy distinto al que es hoy. Hoy jóvenes defienden la necesidad de un ajuste fiscal y hay hasta bandas punk que siguen a Javier Milei. Se puede decir con claridad que la hegemonía de la cosmovisión progresista está en minoría.

La campaña de Javier Milei se hizo con una motosierra y permanentemente habló de la necesidad de hacer un ajuste. Es cierto, hay quienes dicen que la sociedad creyó que el ajuste lo iba a hacer la casta, pero lo concreto es que gran parte de la sociedad, probablemente una primera minoría social cree que hay que hacer un sacrificio en el presente para tener un mejor futuro. Y eso no lo creían 8 años antes, es decir, entendieron el mensaje de la motosierra.

Si hubiese una decepción en ese sentido, si la gran mayoría de las personas que votaron a Milei hubiesen pensado que el ajuste solo recaería sobre la política, la imagen del Gobierno se habría desplomado fácilmente y no es lo que sucedió.

Siguiendo a Gramsci, la filosofía y la explicación que la mayoría de la sociedad se da para explicarse el mundo, cambió. Probablemente por los fracasos de los anteriores gobiernos, por aciertos comunicacionales de la extrema derecha o tal vez por combinación de estos y otros factores. Pero, se puede estar seguro que la sociedad que recibe estos tarifazos no es la sociedad que recibió los tarifazos del 2016.

Una sociedad mayoritariamente pasiva frente al ajuste y explicaciones divergentes

La pregunta que motiva esta apertura, ¿cómo puede ser que la mayoría de la sociedad se mantenga pasiva frente al ajuste del Gobierno?, se la hicimos a cuatro economistas que dieron respuestas muy interesantes. Por caso, Martín Kalos sumó al análisis, la falta de perspectiva política de una mejora de la situación actual económica. “Se unen dos factores como el fracaso de los 3 gobiernos anteriores que fueron empeorando económicamente, y la falta de una oposición que proponga algo viable y creíble”.

Desde una visión completamente distinta Aldo Abram, plantea que si bien no hay más tolerancia social que con Macri, sí empieza a haber esperanza entre los sectores trabajadores y confía en una estabilización económica que prolongue la paciencia. “La coyuntura que heredó Milei es mucho peor que la que heredó Macri en 2016, pero va a tener menos tiempo de tolerancia”, definió el economista.

Por el contrario, el analista económico Álvaro Efraín Pérez señaló que la paciencia social se debe a la confianza en el conocimiento económico de Milei, la estabilidad del dólar y la coherencia entre su mensaje de campaña y sus acciones. “Hoy se ha degradado muchísimo más tanto las variables macro como aquellas variables microeconómicas e inflación y niveles de empleo”.

Además, mencionó la urgencia de cambios radicales ante el fracaso del gradualismo de Macri y vislumbró esperanza en las nuevas tecnologías y proyectos mineros para la economía regional.

Por su parte, Hernán Letcher, un joven economista que Cristina Kirchner le recomendó a Alberto Fernández antes de que asuma como presidente, enfatizó en tres razones por las cuales el ajuste es resistido más en la actualidad.

En primer lugar, la situación económica en 2023, donde el poder adquisitivo y las condiciones financieras son considerablemente peores que en 2015. En segundo término, el factor político, argumentando que la reciente victoria electoral de Milei “ha generado naturales expectativas de mejora, a pesar de la crítica situación actual”.

Finalmente, apuntó a un clima social caracterizado por un individualismo creciente. “Esto se canaliza en expresiones violentas, de tensión, disruptivas para la política tradicional, las frustraciones de la imposibilidad de poder vivir mejor”, explicó el economista.

En el movimiento peronistas, hay quienes opinan que hay que esperar a que “la sociedad se de cuenta” del verdadero programa del Presidente y quienes aseguran que hay que combatirlo en el presente para que no pueda llevar adelante sus medidas.

Probablemente hayan ganado la discusión estos últimos porque ayer la cúpula de la CGT garantizó que hará una nueva medida de fuerza contra el Gobierno. Héctor Daer afirmó que "no descartamos nada, ni paro ni movilización".

Pablo Moyano, más contundente, también se expresó en el mismo sentido: "Si el 8 de abril no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja en todo el país, habrá un paro general del gremio de camioneros”, aseguró el sindicalista.

Además, los estatales convocaron a un paro general de su gremio para el próximo viernes. Y el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, criticó la aplicación de normas privadas en el ambiente público a partir de los despedidos o la no renovación de los empleados estatales: “No hay ñoquis, el único ñoqui, y el más caro que conocemos, llegó al Estado el 10 de diciembre", sentenció. Y, asimismo, acusó al jefe de Estado de pasarse “8 horas diarias jugando por las redes sociales”.

“Esperemos que la visión de luz al final del túnel que plantea el Gobierno sea la correcta y que nuestro pesimismo sea tan solo una quimera”, deseó el conductor del ciclo en el final de su columna editorial.

