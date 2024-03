Ingreso en dólares: hay argentinos que viven con menos de u$s 2 por día, dice un estudio privado

La fuerte aceleración inflacionaria de los últimos meses y la falta de recomposición de los ingresos, está llevando a una pérdida frustrante del poder adquisitivo y una profundización de la pobreza. Así lo muestra un informe reciente de Focus Market, donde se evidencia que el ingreso medio medido en dólares en el país no llega a 200. Justo lo que cobran los jubilados de la mínima con bono incluido, y que dista enormemente de sus gastos. Por caso, ayer se publicó la canasta específica de los adultos mayores, y ya está en 700 mil pesos.

Volviendo al estudio de Focus Market, se puede percibir cómo la crisis económica afecta el ingreso medio per cápita de las familias argentinas.

Superávit: por el “efecto licuadora”, las jubilaciones aportaron 35 de cada 100 pesos ajustados en febrero

"Sin argentinos que tomen el riesgo de invertir sus ahorros no hay producción ni empleo. Sin empleo y mayor crecimiento en la producción es imposible mejorar el ingreso", aseguró Damián Di Pace de la consultora Focus Market, a cargo del relevamiento.

Allí se describe que el ingreso de los argentinos medidos en dólares se acerca a los niveles de la salida del régimen de la convertibilidad. Por su parte, la inflación no ha dado respiro en los últimos 13 años y en el acumulado el salario ha perdido fuertemente frente a la variación de precios en la economía.

"Al analizar los ingresos promedios en dólares en términos comparativos al resto de los países de Latinoamérica podemos ver que el ingreso promedio en Argentina es de u$s 196 en forma mensual (se tomó como metodología los valores nominales valuados al dólar paralelo). En términos comparativos en Brasil o Uruguay son u$s 574 y u$s 810 respectivamente", reza el relevamiento.

En tanto, si se considera el decil más alto de la población, la base promedio de ingreso en el país es de u$s 476 mensual. Pero, en el caso de Chile es de u$s1264, casi se duplica en el Uruguay que llega a los 2582 dólares y Brasil, que es el menos favorecido llega a 941 dólares. "Es decir que, en medio de los ajustes fiscales para evitar la crisis, nuestro país hoy se encuentra en los niveles en dólares más bajos en relación además países en Latinoamérica (se utilizó la metodología dada por cada instituto nacional de estadística de cada país en dólares oficiales)", indica el estudio.

Las diferencias según las provincias

Otra cuestión que evalúa el estudio es cómo la crisis económica afecta el ingreso medio per cápita familiar en forma mensual en las distintas regiones.

Así, se señala que, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ese ingreso pér cápita familiar promedio es de US$ 213, le sigue Tierra del Fuego con US$ 203, Jujuy US$155, y así en adelante. Todas estas provincias reciben ingresos por encima de los 100 dólares. Sin embargo, los números más alarmantes se dan en las provincias como Chubut, Corrientes y Formosa que conviven con u$s 59, u$s 69 y u$s 76 dólares mensuales respectivamente.

Al evaluar el ingreso diario pér cápita en los diferentes rincones del país, el estudio de Focus Market muestra que, en CABA y Tierra del fuego cuentan con US$ 7.12 y US$ 6.78, respectivamente. Sin embargo, provincias como Chaco y La Rioja viven en promedio con US$ 1,97 y US$ 2,33 respectivamente.

Para cerrar el análisis, el economista Damián Di Pace resalta que "en las últimas décadas el Estado asistencialista le ha restado una parte a todos los Argentinos para dárselo a otra pequeña porción vía asistencia social dejándolos más pobres aún que en el punto de partida. A su vez, el medio más preciado en una economía cómo lo es la moneda ha sido destruido a tal punto que nuestro país tiene la variación de precios anual más elevada del mundo".

LR