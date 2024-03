Milei insiste con reponer el impuesto a las Ganancias: a cuántos salarios mínimos equivaldría

A fines de enero el Gobierno retiró el proyecto de ley que estipulaba una suba en el impuesto a las Ganancias. Sin embargo, el tema volvió a estar en agenda por estas semanas, ya que al ser un impuesto coparticipable la restitución de la cuarta categoría podría ser un alivio para las provincias. Pero sería también un castigo para los bolsillos.

Desde septiembre de 2023 el monto mínimo no imponible pasó a ser de 6 a 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles. Según el borrador enviado por el gobierno de Javier Milei a los mandatarios provinciales -que restituye el capítulo fiscal de la Ley de Bases-, el mínimo bruto de salario no imponible para una persona sin hijos será de $1.250.000, y para una persona casada con dos hijos de $1.815.000. Si se tiene en cuenta el monto del salario mínimo de marzo (que es de $202 mil) tendrán que pagar el impuesto a las ganancias las personas solteras que cobren 6 salarios mínimos y las que tengan hijos y cobren el equivalente a 9 SMVM. Pero, además de no incorporar una actualización del mínimo no imponible calculado en el proyecto de enero -y con una inflación que en ese mes fue de 20,6% y en febrero de 13,2%-, el borrador elimina del exenciones como el aguinaldo, las horas extras o las guardias obligatorias, por lo que en la práctica podría alcanzar a 1,5 millón de trabajadores.

El monto mínimo imponible sería casi el que necesita una familia tipo en CABA para no caer en la pobreza: según la Dirección General de Estadísticas y Censos porteña una familia necesitó ingresos superiores a $ 1.017.520,79 para poder vivir dignamente, eso contando que la familia posea vivienda propia.

Desde septiembre de 2023 a enero de 2024 el Salario Mínimo Vital y Móvil pasó de $ 118 mil a $ 202 mil en febrero. En diciembre y enero se mantuvo fijo en $ 156 mil.

Teniendo en cuenta esos valores, y después de la modificación que se hizo en septiembre de 2023 sobre la ley del impuesto a las Ganancias, el importe que cobran las personas que trabajan en relación de dependencia alcanzado por este gravamen pasó de representar seis salarios mínimos (hasta entonces pagaban quienes cobraban más de $ 700.875) a 15 (con lo que el piso del tributo pasó a ser de $ 1,7 millón). En ese momento, 800 mil personas dejaron de pagarlo.

El salario mínimo que estuvo vigente hasta el 20 de febrero, cuando finalmente el Gobierno lo fijó tras el fracaso del Consejo del Salario, fue de $ 156 mil. El monto fue establecido en septiembre de 2023 a partir de la Resolución 15/2023, publicada en el Boletín Oficial,

que dictó un incremento total del Salario Mínimo Vital y Móvil de 32,5%, dividido en tres tramos: en octubre, 12%; en noviembre, 12% más; y en diciembre, 8,5%.

Según establece la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, se entiende por salario mínimo a la menor remuneración “que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.

El proyecto de ley de la gestión actual contemplaba nuevas escalas con alícuotas progresivas del 5% al 35%: por lo tanto, cuando un asalariado alcanza el mínimo no imponible, se le aplicarán las escalas más bajas. Prevé una actualización trimestral de los montos no imponibles en función de la inflación. Hasta ahora, los montos se actualizan en base al valor de quince salarios mínimos.

El documento que había presentado el Ejecutivo al Congreso fundamentaba la decisión en la necesidad de “recomponer los ingresos fiscales eliminados entre agosto y diciembre de 2023, específicamente en lo referido al Impuesto a los Ingresos Personales (cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias)”, teniendo en cuenta que se trata del tributo “de mayor progresividad del entramado fiscal argentino, ya que toma como base para su determinación las ganancias netas que todo contribuyente obtiene, por oposición a otros tributos que, de manera regresiva, imponen cargas fiscales homogéneas a distintos contribuyentes sin tomar en cuenta su situación particular”.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, señaló que “la restitución de Ganancias es una propuesta del Gobierno para solucionar los temas fiscales de las provincias”. Francos declaró que cuando se lo derogó “con fines meramente electoralistas”, lo que se hizo fue “desfinanciar a las provincias”.

La recaudación en impuesto a las ganancias cayó 38,3% de manera interanual en febrero, lo que explicó, entre otras cosas, la importante caída en las transferencias a las provincias mediante la coparticipación, según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal.

Si se restituye el impuesto a la cuarta categoría debería tenerse en cuenta otro dato: el salario real de los trabajadores medido por el Ripte (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) cayó 20,7% en los primeros cincuenta días del gobierno de Javier Milei.