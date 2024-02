Martín Kalos: "Dolarizar sería nefasto para la economía argentina"

Martín Kalos destacó la necesidad de discutir un plan de desarrollo a largo plazo en el país, en lugar de centrarse únicamente en las salidas de las crisis recurrentes. Además, sostuvo que el pico inflacionario de diciembre no garantiza estabilidad. “¿Cuándo discutimos cómo la salida de la crisis va en línea con el país al que queremos llegar?” indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Kalos es director de la Consultora EpyCa y docente universitario.

Alejandro Gomel: ¿Qué estás viendo de estos últimos días en cuanto a la economía?

Algo que veníamos viendo estos últimos dos meses con la temporada veraniega, y que para mí es una buena muestra, un poco de lo que está pasando en Argentina.

Menos gente viajando, pero la gente que viaja sostiene el nivel de gasto que tenía años previos. Y ahí hay toda una cuestión, que es un síntoma, una señal de lo que está pasando en la economía que me preguntabas.

La inflación, que se acelera y que va a seguir altísima estos próximos meses, está obviamente dejando muchas familias sin poder llegar a fin de mes, más que las que ya traíamos.

Argentina era una sociedad que ya venía con más del 40% de población bajo la línea de pobreza, eso se va a acrecentar cuando vayamos teniendo los próximos números. Recordemos que el INDEC publica la pobreza de manera semestral, entonces tenemos siempre un atraso, creo que el mes que viene saldrán los datos de fin de 2023. Pero va a seguir aumentando y es lo que vemos, muchas más familias masivamente con problemas para llegar a fin de mes.

Pero también se sigue viendo que hay un porcentaje más chico de la población que mantiene un poder adquisitivo razonable, que ha podido actualizar, o que cobran dólares de afuera, o que cobran buenos salarios que se han actualizado con algunos sindicatos que tienen fuerza para negociar aumentos salariales. Y eso marca también una heterogeneidad todavía más grande, una desigualdad más grande en nuestra sociedad.

Este es el núcleo un poco de lo que hay que seguir de cerca en estos próximos meses, como a la vez que por ahí hasta hay atisbo de recuperación económica, no todavía, pero en algunos meses, de la mano de que algún sector de la población puede aumentar el consumo, a una gran mayoría le estamos haciendo ajustar el cinturón que ya tenía ajustado y es un problema importante de conflicto social.

Fernando Meaños: Hay cierto consenso en que el 25,5% de inflación de diciembre fue el pico y que de ahí en adelante todo es una baja. Ahora, qué hace a la actividad económica,¿ cuando llegamos al extremo? ¿El extremo de recesión cuando va a llegar? ¿Cuándo crees que está el piso de freno en la actividad económica?

A las dos cosas te contesto, depende de lo que pase en marzo-abril. Hay una bisagra en marzo-abril.

A las dos cosas te quiero decir esto de que ya se tocó el pico de inflación. No está garantizado eso. Se tocó el pico de la inflación con las medidas que ya se tomaron. Eso sí, sin ninguna duda.

Ahora, creo que no hay casi nadie que le preguntes, ningún colega, ninguna colega, que te vaya a decir, listo, ya está, la política económica ya está en marcha. Para nada. Creo que estamos todos y todas esperando ver qué camino decide tomar el Gobierno ahora en marzo-abril.

Nosotros, en EpyCa Consultores, hace como un mes y medio que venimos escribiendo los cuatro caminos que se le abren al Gobierno después de esa antesala, esa preparación para la política económica de Milei, que fueron las medidas de Caputo al asumir. Eso fue la preparación.

Y era lógico, porque no hay forma de instrumentar una política económica sostenible si no haces alguno de los ajustes que empezaron a hacer. Reducir el déficit fiscal, acomodar precios que estaban muy atrasados, quizás no 120% de atraso del dólar, pero bueno, creo que pecaron de no querer quedarse cortos y puede ser razonable desde lo político.

Entonces, empezado a hacer ese ajuste que está en marcha, viene la segunda parte, que es, ¿a dónde va el plan económico de Milei? Y el momento clave, bisagra, va a ser marzo-abril.

Lo digo yo, que ahora te puedo explicar por qué, lo dice el FMI también, en su último informe, que aclara que en marzo, lo dice así el FMI y escribe, “en marzo Milei va a presentar una hoja de ruta para el resto del proceso económico, para el futuro”. Porque lo que tiene que definir es qué hace con la política cambiaria y cómo va a intentar abordar la crisis para intentar estabilizar.

FM: Básicamente definir cuando levanta el cepo o unifica el tipo de cambio.

Si, en buena medida va por ahí, no es la única medida a tomar, porque no es que con el cepo se soluciona todo, hay un montón de cosas atadas, obviamente, pero el cepo es una cuestión nodal para definir.

Y tenés cuatro caminos, estos son los cuatro escenarios que venimos trabajando en nuestro asesoramiento económico a clientes. Obviamente le asignamos distintas probabilidades a cada escenario, pero los cuatro escenarios serían el plan de estabilización, clásico, que tiene chances, todo lo que voy a decir tiene chances de fallar y chances de tener éxito, pero, más o menos.

El plan de estabilización seguramente sería la medida que yo al menos elegiría hacer. No creo que sea la que va a elegir el gobierno de Miei con Caputo como ministro de Economía.

Hay una segunda alternativa que es seguir con los ajustes ortodoxos. Como fue el ajuste ortodoxo de diciembre, hacer otro, porque no alcanzó con ese, porque no bajó la inflación, porque no alcanza para reducir el déficit fiscal a cero. Bueno, si ese es el camino, creo que es un mal camino con una receta que ya se demostró fallida en el pasado en muchos países.

El tercer camino es la dolarización. Yo creo que, lo vengo diciendo hace mucho y lo hemos hablado con ustedes en el programa hace ya varios meses, es un error intentar dolarizar, que no se va a poder, en lo práctico, y que sería nefasto para la economía argentina.

Hay un cuarto, que es el que le asignamos más chances hoy, que sería una dolarización parcial. Podemos llamarlo también la convivencia de monedas, de la cual cada tanto habla Milei.

En ese juego, charlemos cada camino y te digo cuándo se acaba esta crisis en términos de cuándo empieza a bajar la inflación, porque ojo, cualquiera de estos cuatro caminos también implican al comienzo algún tipo de devaluación, de mayor o menor magnitud, según qué escenario estemos viendo, y también cuándo empieza a recuperarse la actividad económica.

En cualquier caso, no creo que sea en el primer semestre, y dependiendo de qué camino eligen, será en qué momento del segundo semestre empieza a recuperarse la economía.

FM: Pero el momento bisagra de marzo tiene que ver con la llegada de mayor cantidad de dólares por la cosecha y ver hasta cuando dura este dólar actual, que está tan en baja. ¿De ahí es que marzo sea un momento bisagra?

Exacto. Es la combinación de los dos factores. Se te acaba el changüí, el colchón que creaste con la devaluación de diciembre, se va acabando y es la oportunidad por el ingreso de la liquidación de las exportaciones.

Si te fijas, en la historia argentina muchos planes de estabilización o ajustes en los problemas económicos se dan entre marzo y abril. No es casual que coincida con esa oportunidad, esa ventana que te abre el trimestre de oro, el trimestre de liquidación de la cosecha gruesa.

FM: Hablabas de un dólar conviviendo con el peso y otras monedas, lo que Milei suele mencionar como la competencia de monedas. Sintéticamente, en la vida cotidiana, ¿cómo sería eso? ¿Que todos tengamos en el bolsillo dólares y pesos? ¿Te imaginas un escenario de ese tipo?

Sí, podría ser tranquilamente a lo que se apunte desde el Gobierno.

Ojo que tiene un montón de problemas de implementación, lleva un tiempo.

Yo sostengo lo que digo desde el año pasado, desde la campaña electoral, cuando Milei hablaba de dolarización, ojo que es imposible dolarizar la economía a menos de $3000 por dólar. Estamos a $1100 y faltaría mucho todavía para, de inflación y de devaluación, llegar a niveles en los cuales se pueda dolarizar.

Pero también hay decisiones que hacer respecto de qué pesos dolarizas. Si intentas dolarizar todos los pesos de la economía, esto quiere decir los plazos fijos, los títulos públicos, porque esos son pesos que la gente tiene y que espera cobrar el mes que viene, el año que viene, y no los va a cobrar en pesos si dolarizas.

Si todos los pesos de la economía tuvieran que pasar a dólares, es mucho más alto el tipo de cambio, no es $3000, estamos hablando de varios miles más. Entonces acá viene la alternativa de una dolarización parcial, con un tipo de cambio más bajo, donde conviva con una cantidad de pesos que queden para una situación casi transaccional.

Casi en un extremo, alguien podría traer el ejemplo de Panamá, un país del cual no se habló cuando se habló de dolarización. Panamá usa el dólar, pero tiene una manera propia que es el Balboa, que básicamente son los centavos a esta altura. Es el cambio, el vuelto.

Alguien podría pensar en un extremo, una dolarización parcial hasta ese punto.

Yo creo que todavía hay que pensarlo en etapas previas y decir, sí, va a haber muchos precios que, como ya empezó a pasar, que se pasen a dólares, ya lo vimos en el mercado inmobiliario y hasta automotriz, en muchos sentidos.

Inmobiliario no solo es la compra y venta, que es algo que está dolarizado desde los 70, sino ahora el alquiler, que se pone en dólares el precio.

Y después, el día a día, probablemente se siga manejando en pesos, compras más grandes que se hacen en dólares. Ese sería un poco el escenario al cual estamos planteando de dolarización parcial.

Es un lío, no es que vamos a llegar a eso fácil, y capaz no llegamos nunca por más que lo plantee este Gobierno, porque legalmente y en la práctica tiene problemas y demora un tiempo.

Pero vamos a ver si va hacia ahí, como muestran todos los indicadores que nosotros venimos siguiendo, hasta acá, o si, en algún momento, vemos que el camino se tuerce hacia otro lado.

También hay una quinta opción siempre, que es que no tengan un camino decidido. Esperemos que no, que haya una definición de cuál es la propuesta económica.

AG: Estamos pensando en llegar a Panamá, me quedé pensando dónde quedó la Argentina industrializada, pensando en llegar al primer mundo.

No se trata sólo del modelo de país inmediato de cómo estabilizamos esta crisis que es necesario, sino que en algún momento deberíamos discutir cuál es el modelo de desarrollo, el plan de desarrollo para Argentina.

Hubo discusiones muy leves en los últimos 20 años sobre eso y estamos siempre intentando salir de la crisis.

¿Cuándo discutimos cómo la salida de la crisis va en línea con el país al que queremos llegar? Y eso no lo hacemos. Es un pendiente interno como sociedad.

