Milei anunció que no habrá aumento del salario mínimo por decreto ni paritaria nacional docente

El presidente Javier Milei afirmó que no tiene planes de firmar un decreto para actualizar el salario mínimo, vital y móvil, ni tiene previsto convocar a una paritaria nacional docente. Además, aseguró que, según los datos gubernamentales, la inflación de febrero actualmente ronda el 10%, pero adelantó que los meses más desafiantes serán marzo y abril.

"Ni se te ocurra", fue la respuesta del presidente de la Nación al ser consultado sobre si piensa fijar por decreto un nuevo salario mínimo. "¿No es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores? No creo que un político pueda determinar un precio a mano. Ni se me ocurre. ¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio?", se preguntó Milei.

Ante la posibilidad de un aumento en los reclamos callejeros debido a la situación social, el presidente minimizó su importancia y señaló que "el momento más crítico del ajuste aún no ha pasado". "No nos relajaremos ni un ápice hasta que no hayamos asegurado el equilibrio fiscal", aseguró.

Sobre las paritarias docentes, insistió que "depende de cada provincia" y desestimó la posibilidad de convocar a una negociación nacional.

"Es un problema de los gobernadores de cada provincia", dijo y reiteró su anuncio de que se entregarán "vouchers" para útiles escolares y una ayuda de contención financiera para el pago de las cuotas de las escuelas privadas.

En cuando la inflación, señaló: "Estamos logrando bajar la inflación. Logramos que la de diciembre fuera 25%, que caiga a 20% en enero y si le restas los 7% de arrastre estadístico, estamos abajo de 15%. Los datos de febrero vienen al 10% y se derrumbó la curva de futuro del dólar. Son los indicadores de alta frecuencia, eso dieron las dos primeras semanas de febrero", agregó el mandatario en una entrevista a Radio Rivadavia.

"Siguiendo las estimaciones del FMI, el momento más duro será entre marzo y abril y, a partir de ahí, tocaste fondo y empezás a rebotar. Si todo siguiera como viene ahora, las estimaciones del FMI dicen que podemos abrir el cepo a mitad de año y, cuando abrís el cepo, la economía se dispara para delante", dijo.

El presidente también señaló que la actualización de las tarifas aborda en parte la corrección de los precios, así como también a través de mejoras salariales, y reiteró que el problema radica no tanto en los costos de las tarifas, sino en el bajo poder adquisitivo de los salarios.

"Hay que dejar la demagogia con los precios, las tarifas son las del mercado. No puede ser que por cuestiones emocionales rompamos el sistema de precios", declaró, al mismo tiempo que descartaba la implementación de medidas de asistencia económica para hacer frente a los incrementos.

En la misma línea, agregó: "Tenemos un ingreso 10 veces menor que en Europa porque tuvimos años de un sistema que aplicaba políticas socialistas que nos hunden. Estamos aplicando una política fuertemente progresista. El impuesto que más daño le hace a la gente es la inflación y trabajamos en bajarla".

Sobre su relación con Mauricio Macri, subrayó: "Tenemos un diálogo genuino, profundo, sincero". Y agregó: "Siempre tuve la intención de generar esa fusión. Pero lo maravilloso es cuando uno mira lo que pasó en el Congreso, eso en orden espontáneo se dio".

Milei y la Ley Ómnibus: "Un éxito político enorme"

Milei reiteró que el fracaso de la ley ómnibus en el Congreso representó "un éxito político enorme" para la gestión libertaria, ya que provocó un "reordenamiento político del tablero".

Finalmente, indicó que continuará promoviendo el envío de proyectos que incluyan las desregulaciones contenidas en el megaproyecto y está trabajando para impulsar las medidas a través de decretos.

LT