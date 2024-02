Adorni confirmó que el Gobierno eliminará fondos fiduciarios por 2000 millones de dólares

El vocero presidencial Manuel Adorni comentó este viernes que el presidente Javier Milei decidió eliminar fondos fiduciarios que "carecen de transparencia" y son parte de las "cajas de la política". "Representan medio punto del PBI y existen desde hace unos 30 años, así que vamos a terminar con estas cajas", afirmó.

Tal como había trascendido en las últimas horas, el vocero confirmó la decisión del Gobierno, que tiene un fuerte impacto de cerca de 2 mil millones de dólares, según dijo el funcionario. La medida estaba incluida en la fallida ley ómnibus, que quedó trunca en el Congreso luego de que el Ejecutivo decidiera retirar el proyecto.

Pero ahora, como confirmó Adorni, el Gobierno avanzará en su eliminación por decreto. De todos modos, el funcionario no se explayó acerca de cuáles son los instrumentos que se eliminarán.

En su habitual mensaje, contó también que el Bopreal "sigue traccionando para los importadores como una solución para el problema que ha generado el gobierno anterior". También dijo que "desde hoy se simplifica la importación de materiales para la industria, es una solución para 3 mil trámites que había".

De la conferencia también participó el diputado nacional Alberto Benegas Lynch para dar la noticia de que el presidente Javier Milei recibirá dos premios. Serán el Juan de Mariana, que es "un premio que convoca a los liberales de todo el mundo", el 21 de junio en Madrid. Y el segundo es la medalla Hayek.

La semana que viene, reunión con docentes

Después volvió Adorni y fue consultado sobre la posibilidad de un nuevo paro general, lo que le parece, dijo "inexplicable y ridículo". Por otra parte, dijo que "si creen que con 20% de inflación no tenemos un impacto en el poder adquisitivo, no están viendo lo que ocurre", y responsabilizó al "gran desastre" delos últimos gobiernos. "Estamos en tiempos complicados y haciendo todo lo posible para que la transición a la nueva Argentina sea en el menor tiempo posible", afirmó.

Sobre las reuniones de intendentes y gobernadores que se mostraron el alerta por la quita de los subsidios al transporte, dijo que "el transporte que corresponde a cada una de las jurisdicciones es responsabilidad de cada jurisdicción" y que "cualquier subsidio que exista será al que viaja y no a las empresas". "Es un problema jurisdiccional", vociferó.

Sobre una supuesta convocatoria del secretario de Educación, Carlos Torrendell, a la paritaria nacional docente, Adorni dijo que "lo que va a existir la semana que viene es que se juntarán las partes para intentar destrabar el conflicto y va a ocurrir una reunión la semana que viene para tratar de llegar a un buen puerto". "Todo lo que está en ley se transfiere, todo lo que no está en la ley, no se transferirá", respondió y puntualizó sobre el Fondo de Incentivo Docente.

En la conferencia de prensa también se coló el tema Lali Espósito. "Hablé con el presidente, no lo vi. No estuvo dentro de los temas prioritarios con él, así que no tengo mucho para aportar. Sí decir que nosotros entendemos que hay cuestiones que la gente no puede seguir pagando en un país donde la mitad de la gente es pobre", respondió.

"Más allá de lo de Lali Espósito, estamos discutiendo algo más profundo: en qué gasta el dinero la política. Hay recitales que no tiene por qué pagar con sus impuestos un chico que no tiene para comer o viajes en vuelos sanitarios. La discusión que debe existir debe ser en qué gasta la política. Estamos con una batalla pública muy fuerte para que viejas cuestiones de la política no existan más", afirmó.

Y agregó que "todo lo que el gobierno dice que es gratis, la gente lo paga".

Sobre la invitación que hizo la artista al presidente para que vaya a un recital, sostuvo que "desconozco si será gustoso de participar, pero si participa por ahí hasta podamos ir juntos".

