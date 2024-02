Cómo es el panorama económico actual de las pymes

Uno de los múltiples frentes de la situación económica social de la Argentina pasa por las pymes y la fuente de trabajos que genera. Pero a raíz de la inflación y el constante pedido de modificación de la reforma laboral, el sector vive un momento de suma particularidad.

Momento crítico para el sector

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Alberto Kahle, presidente de FEBA, quien expresó que, “las medidas que se están tomando, más la gran inflación y la baja de ventas reflejan el momento crítico que vive el sector”.

Al ser naturalmente enero y febrero dos meses en donde las ventas se estancan, el entrevistado fue consultado sobre las proyecciones para marzo y sostuvo que ese mes “la clase media va a pasar a ser clase baja”.

Y agregó: “No sólo la gente no va a poder pagar las cuotas del colegio, sino que un comerciante minorista cuando tenga que renovar el contrato de locación no lo va a poder hacer porque cualquier contrato se va a triplicar y va a provocar cierre de locales”.

Inflación y diálogo

En ese sentido, Kahle sostuvo que, “marzo va a ser un mes que si no se toma alguna medida distinta a lo que está pasando, vamos a tener muchos problemas”. Y continuó: “La inflación es lo que produce que haya menos ventas”

Con respecto al manejo de la política de la nueva gestión, el entrevistado dijo que, “tiene que haber un diálogo para que haya herramientas para poder achicarnos todos”. “Nuestro sector viene achicándose desde hace años y lo que más nos perjudica es el gran problema político que tenemos”, añadió.

En esa misma dirección, continuó: “Si se hablaba de una grieta en el gobierno anterior, hoy es más terrible”. Y para finalizar, agregó: “Si no se ponen de acuerdo oposición con el oficialismo y Ejecutivo con los gobernadores, vamos a estar en un problema muy grave a corto plazo”.