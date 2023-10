Uno de los ejes principales que tuvo el primer debate presidencial de este 2023 fue el de Economía. Y entre los temas analizados dentro del tópico en cuestión, se habló de la idea del candidato libertario, Javier Milei, de eliminar el Banco Central de la República Argentina.

Más no fue el referente de La Libertad Avanza quién remarcó una de sus ya reiteradas propuestas, sino que ésta arribó al Forum de Santiago del Estero a partir de la intervención de Patricia Bullrich.

“De todos los países del mundo, hay muy pocos que no tienen bancos centrales. Si yo les digo cómo se llaman, ustedes ni siquiera saben dónde quedan. Kiribati, Tuvalu y Micronesia, todos paraísos fiscales”, dijo durante el evento.

Mas allá de las naciones mencionadas por la referente de Juntos por el Cambio, en concreto son 10 los Estados del mundo que no tienen a este organismo como parte del esquema gubernamental.

Además de los nombrados por la Presidenta del PRO y exministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, hay que sumar a la lista a Andorra, Islas Marshall, Isla de Man, Mónaco, Nauru y Palaos.

Se trata de territorios con pequeña extensión o, en su defecto, de islas con muy baja población, con la única excepción de Panamá, con más de 4 millones de habitantes.

Otro de los principales puntos en las que coinciden es que, en su mayoría, tal y como sostuvo Bullrich, son considerados paraísos fiscales. Mientras que la Unión Europea considera como jurisdicciones "no cooperantes" a efectos fiscales a Isla de Man, Islas Marshall, Palaos y Panamá, la AFIP incluye en su propio listado, a su vez, a Micronesia, Kiribati y Tuvalu.

Pero el aspecto principal de todas, por supuesto, es que no poseen un Banco Central. Cabe recordar que ésta es una entidad púbica encargada de la política monetaria y cambiaria y de la estabilidad del sistema financiero de un país, con el monopolio de la emisión de dinero y el objetivo de preservar el valor de dicha moneda y, con esto, mantener un nivel bajo de inflación.

Además de vigilar y garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, actuar de mediador en caso de conflictos entre instituciones y personas físicas y ser prestamista, en último recurso, de los bancos comerciales.

En Argentina, específicamente, y según su Carta Orgánica, el Banco Central es autárquico y debe velar por el funcionamiento del sistema financiero, regular la cantidad de dinero y las tasas de interés, ejecutar la política cambiaria y actuar como agente financiero del Estado y depositario y agente del país ante las instituciones internacionales, entre otros deberes.

¿Cómo organizan su economía los países sin Banco Central?

Aldo Abram, Director Ejecutivo de Libertad y Progreso, detalló que los estados que no poseen este organismo "tienen, en cambio, superintendencias que se encargan de regular el sistema financiero y fijar metas prudenciales para cuidar el dinero de la gente".

Sin embargo, el economista también aclaró que "en general, estas naciones no tienen un Banco Central porque su forma de supervivencia es ser, precisamente, paraísos fiscales".

"Ponen reglas de inversión para que el país no gaste de más y que la gente no pierda su dinero, porque eso pone en riesgo su imagen y popularidad. Por eso tienen reservas y buscan que los bancos tengan siempre liquidez. Para que vos puedas ir a buscar tu plata en cualquier momento y esté", agregó, en diálogo con PERFIL.

Cabe recordar que se le llama paraíso fiscal a un territorio que ofrece, tanto a individuos como a empresas extranjeras, poca o ninguna carga tributaria. Esto, suele venir de la mano de la falta de un sistema para el intercambio de información con autoridades internacionales, una ausencia de transparencia y una nula actividad económica sustancial en dicha jurisdicción.

Refiriéndose a una hipotética eliminación del organismo en el país, en caso de que Javier Milei llegue a la Casa Rosada, afirmó: "Si acá se eliminara el Banco Central quedaría eso, una superintendencia que regularía las normas prudenciales y controlaría que se cumplan".

En línea, concluyó que esa idea es viable: "Los bancos centrales no tienen el rol de controlar la economía, sino de emitir moneda, respaldada y con confianza, algo que no sucede en el caso de Argentina, controlar el sistema financiero, fijar normas y garantizar liquidez. Esto último lo podría hacer una superintendencia, incluso llamándose Banco Central, eliminando la emisión y controlando que todo se cumpla como se debe. No importa el tamaño del país, el rol se puede cumplir sea chico o grande".

Hace algunos días, el candidato libertario reveló que, en caso de llegar a la Casa Rosada el 10 de diciembre, Emilio Ocampo será la persona designada para hacerse cargo del Banco Central. Y, en este este sentido, anticipó que "será el último presidente" de la entidad.

“Va a ser el presidente del Banco Central y lo va a cerrar”, dijo Milei en una entrevista radial con Esteban Trebucq en la radio El Observador 107.9.

La propuesta de eliminar el BCRA, hoy presidido por Miguel Ángel Pesce, es, junto al plan de dolarización, uno de los principales ejes de campaña del referente de La Libertad Avanza, al considerar que esta entidad es una de las principales culpables de la crisis económica del país.

