El presidente Javier Milei volvió a poner el foco en la "dolarización" de la economía y aseguró que el país está cada vez más cerca de abandonar el peso como moneda de curso legal y permitir que los argentinos tengan la libertad de elegir entre el dólar estadounidense u otra divisa.

Según explicó el mandatario, en diálogo con Radio La Red, al valor del dólar blue, la Argentina está "a un 87,5% de poder dolarizar". Sin embargo, señaló que aún quedan algunas cuestiones financieras por resolver antes de dar el paso definitivo hacia la dolarización.

Entre los desafíos mencionados por el presidente se encuentra la necesidad de equilibrar las cuentas del Banco Central. "Si terminamos de limpiar los pasivos financieros y hacemos la reforma del sistema financiera instantánea ya podríamos dolarizar, pero como no es instantánea no podemos", explicó.

Si bien Milei ratificó su intención de llevar a cabo la dolarización de la economía, una cuestión que fue protagonista y clave de su discurso en la campaña electoral que lo posicionó en la Casa Rosada, descartó la posibilidad de implementarla en el transcurso de este año.

En este sentido, y según reveló, el Gobierno estima que limpiará el balance del BCRA para mitad de año. “La dolarización siempre es a dólar de mercado. Cuando vos dolarizas, te quedas sin política monetaria por eso tenes que adaptar el sistema financiero porque no tenes prestamista en última instancia”, subrayó.

En línea, explicó que este proceso requiere tiempo, ya que es necesario realizar reformas en el sistema financiero para adaptarlo a un régimen dolarizado. No obstante, volvió a destacar, como ya lo hizo la semana pasada desde Roma, que se encuentran "muy cerca" de lograrlo.

“La base monetaria en pesos sigue siendo la misma, pero los dólares que la respaldan es cada vez más grande”, afirmó Milei el sábado pasado, en declaraciones con Radio Mitre.

Según el presidente, la libre competencia de monedas “es el paso final de todo un proceso”. “Si mantuviéramos el actual ritmo de saneamiento del BCRA, recién estaría limpio a final de junio. Adaptar el modelo de sistema financiero puede llevar de piso un año”, dijo el libertario hace algunos días.

Dolarización: en agenda por propios y ajenos

La "dolarización" es un tema presente en la agenda política no solo por las expresiones del mandatario, sino también por la publicación, en las últimas horas, de un paper de 33 páginas por parte de Cristina Fernández de Kirchner, en donde afirmó que el único plan que tiene Javier Milei es la dolarización.

En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo “Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”. Va con cita de Juan Bautista Alberdi 😉 https://t.co/qI9aHm6l4D pic.twitter.com/BsH85d25g5 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 14, 2024

"Es más que evidente que en la cabeza del Presidente el único plan de estabilización es el de la dolarización. No se explican las medidas adoptadas en otro marco teórico", afirmó.

Sin embargo, no es la única persona en referirse al respecto, ya que esto es algo que anteriormente había planteado el ex titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán. "Yo no veo que Milei tenga un plan para bajar la inflación, no lo tiene. Tiene un plan para dolarizar. Es el único que tiene", dijo, en diálogo con Víctor Hugo Morales en Radio AM 750, la semana pasada.