Entre agosto y enero, la pobreza subió a 43,7% según la Universidad Di Tella

La tasa de pobreza alcanzó el 43,7% en el semestre agosto de 2023-enero de 2024, el índice más alto desde 2020, de acuerdo con el nowcast que elabora la Universidad Di Tella.

“La incidencia proyectada es un promedio ponderado de una tasa de pobreza estimada en 38,4% para el bimestre agosto-septiembre de 2023, 46,3% para el cuarto trimestre de 2023 y 46,8% para enero de 2024”, indica el informe que elabora Martín González-Rozada.

La Canasta Básica Total (CBT) promedio de la región del Gran Buenos Aires (GBA) para el semestre de referencia se estimó en $131.202 por adulto equivalente. “Esto es un aumento interanual de 186,3%. Para el promedio del ingreso total familiar (ITF) se proyectó para el semestre un incremento interanual de 160,2%”, aclara el texto.

Cuánto necesita una familia para ser de clase media en CABA

La tasa de pobreza se proyectó con estos datos y la simulación de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del tercer y cuarto trimestre de 2023 y del primer trimestre de 2024 (enero).

“Esta proyección sugiere que alrededor del 44% de las personas viven en hogares urbanos pobres. La población urbana capturada por la EPH en el semestre de referencia se estimó en 29,4 millones de personas lo que implica que alrededor de 12,9 millones viven en hogares urbanos pobres”, según el reporte.

Líneas de pobreza e indigencia en enero de 2024

Según el INDEC, el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 18,6% en enero, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) aumentó un 20,4% en el primer mes del 2024.

De esta manera, una familia de cuatro integrantes, compuesta por dos adultos y dos menores, necesitó percibir ingresos superiores a $285.561 para no estar en situación de indigencia y a $596.823 para no caer por debajo del margen de pobreza. Cabe remarcar que, en la suma, no se incluye, por mencionar, el alquiler de una vivienda.

Ambos porcentajes de aumentos estuvieron por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para enero, también divulgado este miércoles, que fue del 20,6%.

