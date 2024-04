Facturas de gas: cuánto pagarán los usuarios de AMBA con los aumentos

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) dio a conocer los cuadros tarifarios de gas para todas las distribuidoras del país y autorizó aumentos en el cargo fijo que repercuten en el monto de la factura final

Por las resoluciones de la 112 a la 123 publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, se eleva la incidencia del cargo fijo por sobre el cargo variable.

Desde Metrogas informaron a PERFIL que para un usuario residencial R1 (consumo de hasta 500 metros cùbicos/año) en CABA, cuyo consumo es de hasta 500 metros cúbicos al año, el incremento en la factura promedio anual será $5.453 al mes respecto del cuadro tarifario que se aplicaba. Con los nuevos valores este usuario pagaría en promedio $7.000 pesos mensuales.

En la provincia de Buenos Aires, para un usuario residencial R1el incremento en la factura promedio anual será de $5.888 pesos y pagaría en promedio $7.400 pesos por mes.

El segmento R1 (52% de los usuarios de Metrogas) corresponde a una casa o departamento en la que viven 4 personas y cuentan con calefón o termotanque, cocina, horno y una estufa. El ejemplo está basado en un usuario Nivel 1 (N1), que es el considerado de mayores ingresos.

Un usuario residencial promedio R22 (600 a 800 metros cúbicos/año) en CABA tendrá un incremento en la factura promedio anual de $20.673 al mes respecto del cuadro tarifario que se aplicaba hasta ayer. Con los nuevos valores este usuario pagaría $25.200 por mes.

En la provincia de Buenos Aires, para un usuario residencial R22, el incremento en la factura promedio $19.755 respecto del cuadro tarifario anterior. Con los nuevos valores, pagaría $24.319 por. Ambos ejemplos están basados en usuarios Nivel 1 (N1), considerado de mayores ingresos.

El R22 corresponde a una casa o departamento en la que viven 4 o más personas y cuentan con cocina con horno, termotanque/calefón o caldera, dos estufas.

"El 72% de los usuarios residenciales de Metrogas se incluyen en las categorías R1, R21 y R22 y percibirán como máximo los incrementos mencionados en los párrafos anteriores", informaron desde la compañía.

Para los usuarios de Naturgy, el cargo fijo aumenta a $1.800,37 para aquellos usuarios catalogados en R1.

Los valores más elevados impactarán en la categoría R3, donde el costo fijo rondará los $11.215,76 y $19.278,86.

Otros cargos a tener en cuenta en la factura de gas

A los valores del cargo fijo, se le deben sumar los cargos por consumo, el sistema de transporte, los valores del PIST y los impuestos y la distribución, que conformarán el costo final de las tarifas de gas natural.

En las distintas resoluciones, el Enargas aprobó la fórmula de actualización tarifaria mensual, que tiene en cuenta las zonas de residencia; los cargos de consumo; los precios mayoristas, conocidos como Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST); el transporte y la distribución.

De esta manera, desde mayo las tarifas se ajustarán mensualmente por el impacto del dólar en el precio del gas, ya que se dispuso “efectuar la conversión a dólar por millón de BTU y que el tipo de cambio a ser utilizado para el traslado de los precios de gas a tarifas sea el valor promedio del tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina (Divisas) observado entre los días 1° y 15 del mes inmediato anterior al traslado de los precios”, y por inflación en las remuneraciones a transportistas y distribuidoras.

Aumentos dolarizados

Con este mecanismo de aumento, en la boleta de abril, que se pagará en mayo, los usuarios de altos ingresos (Nivel 1) y los del servicio general que no son residenciales pagarán entre US$ 2,70 y US$ 2,95 por millón de BTU. Mientras que a partir del 1° de mayo, abonarán US$ 4,20 y US$ 4,50 por millón de BTU, dependiendo la zona del país.

Por su parte, los usuarios de bajos ingresos con tarifa social (Nivel 2) pagarán por el gas entre US$ 0,74 y US$ 0,78 por millón de BTU desde el mes que viene. Los de ingresos medios (Nivel 3) abonarán entre US$1,10 y US$1,17 por millón de BTU.

En los considerandos, sostiene que “corresponde proceder con una adecuación transitoria de las tarifas de transporte y distribución de gas a fin de mantener, en términos reales, los niveles de ingresos de las prestadoras, de manera que permitan cubrir las necesidades de inversión con los estándares de calidad requeridos, garantizando la sostenibilidad del servicio público hasta el momento de entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes del proceso de revisión tarifaria”.

Los Cuadros Tarifarios de Transición y de Tasas y Cargos por Servicios rigen para todas las empresas distribuidoras del país, entre ellas Metrogas, Transportadora Gas del Sur, Gasnor, Nartugy BAN, Distribuidora de Gas Cuyana, Distribuidora de Gas del Centro, Litoral Gas, Gas NEA, Camuzzi Gas Pampeana y Redengas.

