Fantino explotó por la millonaria factura de luz y puso en duda la continuidad de su radio

El conductor Alejandro Fantino estalló contra las subas de tarifas después de que le llegara una millonaria factura de luz por Neura, la empresa de comunicación de la que forma parte y que abarca servicios de streaming y radio. Si bien bajó el tono de la discusión, puso en duda la continuidad de la radio en caso de que continúen los aumentos tarifarios. "Si tengo que pagar para venir a laburar, cierro", advirtió.

En su programa, Fantino, señalado en las redes por haber sido uno de los que más entrevistas le dio a Javier Milei, no pudo disimular su indignación por la exorbitante cifra que supera los 4 millones de pesos y que posiblemente irá en aumento en línea con la desregulación del sector dispuesta por el gobierno nacional.

En las redes le reclaman a Alejandro Fantino el "vamos por todo" contra Milei por parar la obra pública

"Esta es una empresa, Neura, que tiene streaming, Twitch, Youtube y también tiene radio, 89.7. Somos un grupo de socios y acaba de llegar la factura de luz de la planta transmisora de la radio. No somos Radio Mitre, no somos Radio Rivadavia. Somos 89.7", comenzó diciendo el periodista en su programa Multiverso Fantino.

La cifra que deberá pagar Fantino por la luz

Acto seguido, el comunicador mostró ante la cámara la factura de luz que deberá abonar, una cifra que asciende a 4.294.566,42 de pesos. "Ahí va el número. Cinco millones de pesos casi", aseguró Fantino, con un tono que denotaba cierta decepción.

La factura de luz que mostró Fantino en vivo.

El asunto fue sujeto a debate en la mesa de columnistas que lo acompañan en su programa de streaming, y que cruzaron argumentos a favor y en contra de los aumentos tarifarios y la esencia de los subsidios. En un momento, Fantino indicó que existe una posibilidad de que si sigue aumentando el costo de la luz tengan que cerrar la radio, por no poder "trasladar" el costo a los usuarios (en este caso, suscriptores).

En ese contexto, la locutora que acompaña a Fantino se preguntó: ¿Estamos perdiendo el trabajo en vivo?", acompañado de una risa nerviosa previendo los aumentos que regirán a partir del 1 de abril. Pero Fantino, que hizo alusión al dueño de la radio FM que deberá afrontar el costo, respondió que "por supuesto" que van a pagar la factura, y agregó, con un guiño a las PyMES y otros sectores que padecen los tarifazos:

"Ahora, ¿qué hago yo? ¿qué te encarezco? Se lo pregunto a ustedes. ¿Qué encarecemos? Es como que yo diga 'a partir de ahora el súper chat mínimo (una función que abonan los espectadores para participar del chat) son 50 dólares'. Y no, no te lo puedo decir. Decime entonces qué pasa con una empresa común y corriente".

"Vieron cómo es cuando toca el culo propio", reflexionó después Fantino, que además, especulando con el cierre de Neura, dijo que en caso de que ocurra irá "a buscar trabajo a otro lado, hablaremos con Olga, llamaré a Occhiato".

Aumentos en la tarifa de luz: “10 millones de familias van a quedar en pobreza energética”

"Y yo lo voy a decir abiertamente a esto: a mi me encanta hacer comunicación, laburar en Neura y hacer este fenómeno comunicacional que hacemos en Neura. Pero si empiezan a venir los chotazos así, mañana se va el impuesto al streaming, te viene el impuesto a tal otra cosa y tengo que venir a trabajar pagando, no muchachos se los digo honestamente, cerramos esto y yo me voy a laburar al canal que me de laburo", cerró.

A través de las resoluciones 198/2024 y 199/2024 publicadas en el Boletín Oficial, el presidente Milei aprobó el nuevo cuadro tarifario de las empresas Edenor y Edesur, que brindan el suministro eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En líneas generales, habrá un incremento del 185 por ciento para la gran mayoría de los usuarios, aunque otros deberán enfrentar una suba cercana al 300%.

CD / Gi