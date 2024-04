Sergio Uñac: "No lo vimos venir y nos pasó por encima"

El senador Sergio Uñac criticó la paralización de la obra pública y la falta de fondos para las provincias: "Milei intenta cerrar números, pero el cierre de los números nacionales no puede ser a costa del desequilibrio de los números provinciales”, afirmó el ex gobernador de San Juan en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Sergio Uñac es senador por la provincia de San Juan, referente del PJ nacional. Fue gobernador de su provincia entre 2015 y 2019 y reelecto entre 2019 y 2023. Previamente, había sido vicegobernador e intendente de la localidad de Pocito.

Eras el gobernador estrella del peronismo durante el año pasado. San Juan era la provincia con mayor crecimiento de su producto bruto, era modelo en el desarrollo minero y hacía 20 años que estaba siendo gobernada por el peronismo. ¿Qué pasó que finalmente perdieron la provincia con Marcelo Orrego?

Creo que es una de las cosas que tenemos que mejorar los argentinos y son los tiempos de la determinación de los hechos administrativos y, en este caso, judiciales. La constitución de San Juan permitía un período de gobierno más y, a tres días de la elección, la Corte Suprema de Justicia primero me suspendió y después me inhabilitó. Procedimos a la elección, la ganamos, pero como estaba suspendida no tuvo validez. Después me costó mucho encontrar el relevo necesario y terminamos perdiendo la provincia.

Coincido con vos en que San Juan era una de las provincias que mejores números exhibía. Quizás, yo también equivoqué el camino porque, si bien estaba habilitado, algo que lo marca la propia Corte Suprema, ellos eran proclives a la periodicidad de los funcionarios, pero fallaron así en San Juan y 20 días después fallaron de otra manera en otras provincias.

Cuando uno analiza a Marcelo Orrego, más allá de que se lo vio festejando con Larreta, se trata de un candidato de otra línea del peronismo que venía de la mano de Roberto Basualdo.

Sí, Roberto Basualdo es una excelente persona, más allá de las veces que nos ha tocado competir. Ellos nacieron originalmente dentro del peronismo y después se convirtieron en una opción. Hoy San Juan está polarizada entre un peronismo que sigue siendo fuerte, nosotros tenemos 15 de 19 intendentes de nuestra línea política, nos falta un solo voto para tener dos tercios en la Cámara de Diputados y tenemos el 70% de los concejales y en algunos de los municipios todos los concejales son peronistas.

Marcelo Orrego, gobernador de San Juan.

Construir un candidato a gobernador no es algo que se haga en 15 días, tal como pidió la Corte. Perdimos esa elección pero ganamos todos los otros escaños que hacen algo compleja la actividad institucional a Marcelo Orrego, más allá de que es una excelente persona. También le está tocando lidiar con un gobierno nacional que no apuesta por la obra pública, no apuesta por la salud pública y por el concepto federal.

¿Cómo creés que va avanzar la relación entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales?

Yo tengo la tranquilidad de poder opinar sin el compromiso de tener que pagar obra pública, algo que se hacía mucho en nuestra gestión. Dejamos 5000 viviendas en construcción en la Provincia, la mitad con financiamiento nacional, la otra con financiamiento provincial. Hoy la obra pública está paralizada porque los gobernadores no tienen un punto norte. El Gobierno está planteando un ajuste brutal que tal vez había que hacerlo, pero no veo que haya un plan de gobierno.

Muchas veces es necesario cerrar números, más allá de que, por ejemplo, Estados Unidos presenta presupuestos con déficit y es una de las principales potencias mundiales. Un plan de ajuste no significa un plan de gobierno. Un plan de gobierno es algo mucho más abarcativo, hay que dedicar tiempo y recursos para que la obra pública funcione, no podemos pensar un país sin planes de vivienda, construcción de rutas y construcción de hospitales. Todo eso está paralizado en el país.

Cualquier argentino que tenga la posibilidad de visitar las distintas provincias podrá notar que hay hasta diques que han detenido su obra. Tenemos obras en San Juan que tenían un avance del 40% y se han despedido 1300 trabajadores. No hay que confundir, si había algún fideicomiso que estaba mal, había que darlo de baja, pero en la provincia de San Juan el daño económico, social, laboral y ambiental va a ser muy fuerte.

Los gobernadores van a tener un enorme desafío que es defender el federalismo. Milei intenta cerrar números, pero el cierre de los números nacionales no pueden ser a costa del desequilibrio de los números provinciales y eso va a tener que ser defendido por los gobernadores porque sino sus ciudadanos se lo van a reclamar.

La reconstrucción del PJ

Alejandro Gomel: ¿Cómo piensa que se puede reorganizar el peronismo?

Al peronismo le urge generar una renovación y hacer un llamado a conformación de nuevas autoridades y a unas internas del Partido Justicialista que pueden darse o no. Deberíamos hacer el esfuerzo para conformar una sola lista con autoridades renovadas que puedan sintetizar las expectativas que tiene la sociedad sobre el partido que tiene mucho tiempo y que está limado en la opinión pública al igual que el radicalismo.

Congreso del PJ.

Debemos reinventarnos rápidamente para que podamos ser una opción electoral, tanto en 2027 como también en 2025, donde se van a poner en juego escaños en ambas cámaras.

Es decir que no concuerda con la idea de una gran interna, prefiere la lista única. ¿Quién debería estar en esa lista?

Yo lo que digo es que hay que publicar el cronograma oficial y hacer el esfuerzo para confirmar una lista única. Pero, si la lista de unidad es imposible, ya que es muy difícil conformar a todos los sectores, hay que proceder directamente a la interna. No se puede seguir con un partido que no tiene la acción política que debe tener y que no está sintonizando lo que la sociedad nos está pidiendo. Se aprobó la licencia del expresidente Alberto Fernández, pero no se avanzó sobre eso y no se puso fecha para poder conformar la lista.

¿Los liderazgos vendrán desde el interior?

Yo creo que es necesario que el interior esté representado. No sé si se logrará que la conducción venga del interior tal como pasó en aquella interna entre Menem y Cafiero donde un candidato del interior logró captar la atención de los afiliados y eso le permitió conducir el país durante 10 años. Es probable que luego de un período donde han salido dirigentes de capital, probemos con alguien del interior.

El vínculo de los gobernadores con Javier Milei

Fernando Meaños: ¿Estas relaciones entre la Nación y las provincias, no estuvieron siempre atadas a la relación económica y al modo en el que se distribuye la coparticipación federal y las obras públicas? ¿Qué pueden aportar los gobiernos provinciales ante un gobierno nacional que dice que no tiene plata?

En el plano político, es probable que los gobernadores tengan esa situación incómoda y delicada de tener que sentarse a negociar, pero eso también puede representar una voz clara que pueda marcar aciertos y errores del presidente y de su equipo de gobierno. Yo he llegado ayer a Buenos Aires, me encontré con una invasión de mosquitos y todavía no encontré al ministro de Salud decir algo respecto a esto. La voz del peronismo no tiene que tener ningún tipo de condicionamientos para poder expresar si hay aciertos y si hay errores.

El equilibrio fiscal a costa de dejar la obra pública paralizada, de transferir partidas que tenían como objetivo pagarle el sueldo a los docentes, no nos sirve. Va a ser mucho más caro retomar la obra pública que terminar las que están en ejecución. No pido obras nuevas, pero las que están en ejecución se deben terminar. La paralización de las obras tiene un costo mayor porque el deterioro es muy grande. Hay obras de vivienda que avanzaron en un 90% y es un crimen no terminarlas.

La búsqueda de un acuerdo entre el Presidente y los gobernadores.

¿Por qué en San Juan, la provincia que era modelo, Javier Milei sacó más del 60% de los votos?

Casi todos los oficialismos del mundo perdieron tras la pandemia. También tuvimos falta de resultados, la sociedad se cansó de convivir con peleas dentro del gobierno, y los resultados no fueron lo suficientemente contundentes para tapar esas peleas. Por otro lado, hay un cambio de época. El peronismo interpretó que tenía que mantener la doctrina porque tenemos una historia que no podemos desconocer, pero han habido avances tecnológicos que no pudimos interpretar, otros sectores se manejaron con un teléfono más que con una declaración un acto político y la situación nos pasó por encima.

No lo vimos venir y nos pasó por encima. No reconocimos el problema y el actual presidente logró llegar a sectores como la clase media que hoy está más vapuleada que antes. No interpretamos el cambio de la sociedad, nos alejamos de sectores que antes nos votaban. Tenemos que hacer un mea culpa, revisar lo que hicimos mal y proponer un nuevo modelo con nuevas caras y nuevos liderazgos.

