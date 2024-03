Las pymes constructoras reclaman el incumplimiento de pagos de contratos

La eliminación de la financiación fue una de las primeras medidas que tomó la actual gestión de Gobierno. Desde Pymes Constructoras, expresaron que las obras realizadas de agosto a noviembre no fueron abonadas como correspondía.

Situación del sector de la construcción

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina, quien definió el momento actual que vive el sector como "catastrófico”.

Según el entrevistado, “no se entiende y con qué autoridad moral se decide no cumplir los contratos”. Y agregó: “Si el gobierno decide no hacer más obra pública, está en todo su derecho; lo que no se debe es incumplir contratos”.

Los contratos incumplidos

En ese sentido, Fernández explicó que, “se dejó de pagar lo que las empresas trabajaron” porque se ejecutaron obras en los meses de agosto hasta noviembre, tuvieron sus controles de inspección, sus auditorías por universidades se emitieron sus respectivos certificados de obra y sus facturas, se pagaron impuestos por esa facturas y “el gobierno unilateralmente decidió no pagarlas”

“Nadie pone en tela de juicio ni discusión, si no se quiere hacer más obra pública; lo que se está pretendiendo es cobrar lo trabajado”, expresó el entrevistado. Además, según Fernández “no pagar las obligaciones contraídas del Estado tiene continuidad”.

Para finalizar, dijo:”Se hizo un ajuste brutal y se llegó a un déficit cero a costa de no cumplir las obligaciones contraídas con empresas pymes”.