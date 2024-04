Por qué las actividades económicas del siglo XXI no paran de crecer

A pesar de la crisis financiera que atraviesa el país, las actividades económicas del siglo XXI siguen en constante desarrollo y con grandes expansiones que vaticinan un sector sumamente interesante.

Conocimiento de exportación

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el desarrollador tecnológico, Carlos Pallotti, quien expresó que, “la economía del conocimiento” genera para la Argentina más de 8 mil millones de dólares en las exportaciones.

Según el entrevistado, este sector “tiene una agenda diferente al resto de la economía” en donde está más ligado a la demanda o a la oportunidad que se brinda de los mercados internacionales. Y agregó: “Estas empresas del siglo XXI tienen reglas tan distintas que es muy difícil entenderlas o analizarlas con la misma línea de pensamiento de políticas públicas ligado al resto de la economía”.

Estilo de trabajo

En ese sentido, Pallotti sostuvo que la mayor parte de la gente trabaja de manera virtual y las empresas viven al ritmo de los mercados y demandas mundiales. “Tienen oficinas en diferentes partes del mundo y Argentina es uno de esos lugares”, agregó.

Para el desarrollo tecnológico, cuando pensamos en las políticas macroeconómicas, resolución de los problemas y en la mini economía “no nos damos cuenta que estas empresas tiene otra agenda”. Y siguió: “Argentina debería tratar de liberarse de cualquier cosa que no le permita seguir creciendo porque estas empresas parecen no tener un límite porque la demanda mundial sigue muy activa”.

La regulación de los Estados

Al ser consultado sobre el rol de los Estados en este sector, Pallotti mencionó que, “llegan muy tarde” porque “este mundo evoluciona de una manera tan rápida que no le da tiempo a regular”. “Cuando empiezan a hacerlo, son cosas que ya pasaron”, ejemplificó.

Por el lado del desarrollo en Argentina, el entrevistado dijo: “Tenemos que tratar de atraer empresas para lograr inversiones extranjeras o potenciar nuestros emprendedores”. Y finalizó: “Nuestro país ha generado decenas de unicornios, que en los últimos 20 años valen miles de millones de dólares”.