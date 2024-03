José Ignacio de Mendiguren destacó el crecimiento del país en diversas áreas durante el último tiempo, como el sector energético y minero, y enfatizó en la importancia de mantener un nivel de actividad alto para reducir el desempleo y mejorar el poder adquisitivo del salario. "En el discurso del Presidente del otro día, ¿dónde estuvo la palabra industria?", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

José Ignacio de Mendiguren fue secretario de Industria y ministro de Producción, diputado del Frente Renovador, y también estuvo al frente de la Unión Industrial Argentina.

Alejandro Gomel: Trascendió el encuentro que hubo del Frente Renovador y queremos conocer en qué situación está.

Yo estoy dentro del Frente Renovador en lo que es la pata productiva, no estoy en la rosca política, sino en el tema producción.

AG: Algo de lo que no habló el Presidente, el tema producción ni lo tocó en el discurso...

Esto es muy importante, lo acabás de decir. A veces la gente no le da la trascendencia que tiene. Con el Frente Renovador fue eso, juntar a todos los diputados, concejales, dirigentes, para precisamente hacer un repaso de la situación.

Sergio Massa, líder del Frente Renovador.

Nosotros teníamos claro lo que proponíamos en caso de que Sergio Massa ganara la presidencia, que básicamente era muy simple: primero, un acuerdo social, porque imposible mejorar la situación que tenemos en este clima de conflicto de todos contra todos. Segundo, un fuerte impulso a la producción, a mantener el nivel de actividad para bajar el desempleo e ir mejorando el poder adquisitivo del salario. ¿Y por qué? Porque estamos convencidos que Argentina, lejos de estar en una crisis terminal, está en un periodo con una posibilidad de entrar en un ciclo expansivo de los más importantes que ha tenido nuestra historia. Fíjese, el año que pasó tuvimos el terremoto, el cataclismo de una sequía que nos sacó la cuarta parte de todas nuestras exportaciones. Calcule lo que es esto en un país que venía con situaciones desfavorables. Esto ya este año cambia y de 21 mil millones en contra pasamos a 35 mil de exportaciones.

Pero vamos al tema energético: de tener 5400 millones de déficit en el año 2022, con el gasoducto el año pasado estuvimos equilibrados. Y este año vamos a 8000 millones de dólares de superávit, si no se destruye la actividad. Vamos al tema minero, que tuvo récord de exportaciones el año pasado y este año vamos por un 20% más. Vamos a la energía, donde yo he sido director de YPF hasta hace unos meses. ¿Sabe cuánto está trayendo YPF de gas por día? 57 millones de metros cúbicos diarios y está en récord de producción de petróleo. Y recién estamos en el 6% de Vaca Muerta, con suerte, mucho menos.

Lo mismo la economía del conocimiento. Pasamos de hace dos años, de 7000 mil millones de exportaciones a 10.000 el año pasado, y vamos por 11.000 Y todo esto con un escenario, a crecer o achicar. Vaca muerta es el 8% recién. La minería, el litio, el cobre, todo en crecimiento en los próximos años. La cadena agroalimentaria, le acabo de decir, está en crecimiento.

Argentina ya, si no se hacen desastres, tiene garantizado 15 mil millones de dólares de superávit comercial. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar el planteo de que hay que rematar todo, de que hay que entregar todos nuestros recursos naturales por una crisis financiera que tenemos? ¿Y por qué Argentina entró en la crisis financiera? Mire qué casualidad, hoy la está tratando de arreglar el que la hizo, el que la contrajo. Pero caímos precisamente por no poner el impulso en la producción, en la generación de exportaciones, en que Argentina facture el doble, que es lo que yo le estoy contando que nosotros programamos. Entonces, nos van a faltar los dólares, y como faltan los dólares, entran las crisis financieras. Conclusión, ¿cómo se sale de la permanente crisis por falta de dólares? Aumentando, creciendo la economía.

Sergio Massa apuntaba un acuerdo social, y el año que viene mantener el nivel de actividad. Pero, además, esto que le decimos, nosotros lo hicimos. Somos los únicos que no hablan, sino que lo han hecho. Nosotros, con Sergio, cuando él era gerente del ANSES, y yo era el ministro de la Producción, en el 2002 nos tuvimos que hacer cargo de la explosión de la convertibilidad que, si usted recuerda, aplicó las mismas medidas que hoy proponen. No es que haya un cambio, no solamente las mismas medidas, sino las mismas personas. Yo pregunto, ¿Sturzenegger no aprendió lo que significó sacarles la plata a los jubilados, déficit cero, megacanje, blindaje, y nos llevó a 18 monedas circulando en la Argentina, los bancos cerrados? ¿Patricia Bullrich no lo aprendió?

AG: ¿Ve ese camino de que las provincias van a tener que recurrir nuevamente a las cuasimonedas?

Espero que no, por eso espero que reaccione. Fíjese, nosotros agarramos eso. También nos proponían dolarizar la economía, privatizar el Banco Nación, generar una banca offshore, ¿le suena todo esto? Y nosotros hicimos una alianza con la producción, por eso yo fui el primer ministro de la Producción de la historia argentina a nivel nacional. ¿Sabe cuál fue el resultado? Pasamos de la peor crisis social, política, y económica, al periodo de crecimiento más largo de la historia argentina (2002-2011). Después hubo desvíos, pero con tres patas, tipo de cambio competitivo, baja inflación, y superávit. Argentina creció 78% el producto bruto, se desendeudó. Entonces, es mentira que no hay otro camino exitoso.

Claudio Mardones: Quiero consultarle por la coyuntura bonaerense. Dentro de cinco horas el gobernador Axel Kicillof estará protagonizando la apertura de sesiones ordinarias del Legislativo bonaerense, y en este contexto posiblemente tenga la respuesta al anuncio del viernes del Presidente. ¿Cómo llega Axel Kicillof en este momento? ¿Cómo viene el esquema del peronismo provincial detrás de la figura de Kicillof para este escenario que se viene?

Yo creo que la Provincia de Buenos Aires, como todo el país, hoy lo que está debatiendo es si uno sale de esta situación a través de la expansión y del crecimiento económico, o si sale a través del ajuste. Es decir, si repetimos el modelo de Martínez de Hoz; (porque no es nuevo, ya lo probamos); si repetimos el modelo Cavallo-convertibilidad; si repetimos el modelo Macri (2015-2019), que terminó con una caída de la actividad enorme, el país defaulteado en pesos, la industria cayendo el 14% punta a punta y con 300 mil empleos menos; o, si, por el contrario, nos ordenamos desde el tema fiscal a través del nivel de actividad.

Axel Kicillof.

Las provincias lo tienen claro, cuando usted va a un plan de ajuste, es como la ley de gravedad: se cae el nivel de actividad, se cae el nivel de empleo. ¡Cuidado con el desempleo! Porque nosotros, es verdad, no pudimos resolver el poder adquisitivo del salario, pero bajamos al desempleo al índice más bajo de los últimos 15 años. Estos modelos, llamémoslos de la convertibilidad o de Macri, doblaron el desempleo. Y cuidado que no hay peor drama que el desempleo. Ahí el trabajador no tiene ningún salario, no tiene protección social. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? ¿Vamos a salir por arriba de este laberinto apostando al crecimiento o vamos a repetir el ajuste con los resultados que siempre terminaron mal? A lo que hay que apostar hoy es al crecimiento.

Dígame, en el discurso del Presidente del otro día, ¿dónde estuvo la palabra industria? ¿Dónde estuvo la palabra producción? Es decir, hoy al país lo maneja una gran mesa de dinero que cree que todo son transferencias, transacciones, bajar gastos. Yo, cuando en mi empresa tengo un problema, llamo al contador y me dice que baje los gastos, que no tome café, que apague la luz, y eso está muy bien. Ahora, hay que llamar al gerente de producción, que me diga cómo produzco el doble, que me diga cómo voy a un nuevo mercado. Y esto no existe hoy en Argentina.

El único punto que Milei habló fue cuando el punto sexto de los 10 dijo: "Compromiso de las provincias en avanzar en los recursos naturales". ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere ser con el gas? ¿Quiere ser Nigeria o Noruega? ¿Quiere volver al modelo colonial donde vendíamos el litio y no los acumuladores? ¿Cómo no voy a ser amigo de Elon Musk? Si Elon Musk, que tiene el principal consumo de litio, quiere nuestro litio, no nuestras baterías. Ahora, fíjese, que mientras acá quiere llevarse el litio, le pide a los gritos, Elon Musk, al gobierno americano, que pare los autos chinos.

Entonces, pregunto, ¿Donald Trump es el ídolo o el referente del Presidente? Que lo escuche bien. Si hay alguien que puso en marcha el modelo de reindustrialización americana, con subsidios y cierres de determinados sectores, fue la política americana. Brasil está lanzando un plan de reindustrialización con 80 mil millones de dólares de incentivos a la inversión industrial.

¿Cómo vamos a justificar que hoy la Argentina, teniendo el cuarto yacimiento de petróleo del mundo, paguemos la nafta como Alemania, que no tiene petróleo? En Argentina todo se traslada, la soja, todo es combustible. En el campo, todo es combustible. Desde la chata, la cosechadora, la sembradora. Esto no se discute. Y vamos a precio internacional para que un sector, el petrolero, se lleve la renta, y el resto de los argentinos tengamos el doble de fletes, en vez de utilizar, como todos los países desarrollados del mundo, esta ventaja comparativa para desarrollar al país.

