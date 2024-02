Pablo Yedlin: "No hay una luz al fondo del túnel porque no hay túnel"

El ex senador nacional conjeturó al respecto de la la visita de Javier Milei al Congreso luego de los polémicos cruces en la previa a la apertura de als sesiones ordinarias del próximo 1 de marzo. "Si nos ofende pero aunque sea gobernara hacia algún lugar, sería otra cosa". Además, se refirió al enfrentamiento del Ejecutivo con las provincias. "El Gobierno nacional tiene una mirada absolutamente unitaria", criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pablo Yedlin es diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Tucumán. Fue senador nacional y ministro de Salud de la Nación en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Tras la discusión entre Chubut y el Presidente, Yedlin mostró su apoyo a todos los gobernadores y consideró que “Javier Milei desprecia la institucionalidad y el federalismo”.

Alejandro Gomel (AG): Sebastián García De Luca se aleja de Patricia Bullrich en medio de una gran convulsión en el Ejecutivo. ¿Cómo está viendo todo esto que sucede?

Con mucha preocupación. Tenemos un presidente y a un equipo que, muy por el contrario de lo que prometieron en campaña, es un Gobierno que no gobierna. Es que no hay una agenda de desarrollo, un plan claro, ni siquiera económico sino de producción o salud.

Además, la manera que tiene este no-Gobierno de ocultar esto es un enfrentamiento con todos, desde periodistas, pasando por el cine y ahora los gobernadores. Un ejemplo de esto es el trato con el Congreso que, en gran medida, es el responsable de que no tengan la ley de ómnibus y posiblemente el que baje el DNU, dos hechos completamente bochornosos.

Javier Milei inaugurará las sesiones en el Congreso a las 21 horas del viernes

Este estilo irrespetuoso parece que lleva a una situación impensable a tan poco tiempo de que un gobierno empiece y que preocupa a todo el país, porque no la estampa pasando bien los argentinos y no han hecho nada para que estemos mejor.

AG: Parece que está aislado políticamente Milei, pero paradójicamente se vislumbra el apoyo del gobernador de su provincia, Osvaldo Jaldo. ¿Cómo se explica la situación del mandatario tucumano?

Los gobernadores están haciendo lo que pueden para sostener sus provincias y sus economías regionales y, de esta forma, proteger a sus poblaciones. Después, cada estrategia que han tomado no ha generado ningún cambio en el Gobierno nacional, que tiene una mirada absolutamente unitaria.

Si uno mira lo que fue su propuesta de gobierno, mediante la ley ómnibus, venía a construir un país totalmente diferente en el cual esto fuera un unicato que no le da posibilidad al desarrollo o al empleo y que hace lo que quiere.

Esto no tiene buen final, no hay una luz en el fondo del túnel porque no hay túnel. Para encontrar la salida en un túnel se tiene que construir hacia algún lugar, pero acá se está construyendo en círculos dentro de la montaña, entonces no vamos a salir.

UxP pidió que truene el escarmiento rechazando el DNU y el radicalismo exige disculpas públicas

AG: ¿Cuando dice que no ve un buen final qué se imagina que puede pasar en este gobierno?

No me quiero subirme a la idea de si habrá juicio político o no en menos de 75 días de gestión, sería irresponsable. No veo un buen final a las políticas económicas que están planteando, me parece que haber conseguido un equilibrio fiscal es fácil si se le baja las jubilaciones a los jubilados, no pagándoles a CAMMESA la electricidad, no aumentando los salarios o generando una devaluación del 120%. Si la Argentina no funciona, el equilibrio fiscal no sirve para nada.

El recibimiento de Milei en el Congreso

AG: El Presidente irá al Congreso el viernes a la noche. ¿Qué puede pasar en esa visita luego de todo lo que se dijo en la previa?

A mí los agravios del Presidente me tienen sin cuidado, si nos ofende pero aunque sea gobernara hacia algún lugar, sería otra cosa. Si queremos que la Argentina tenga una economía más estable es para crecer y desarrollarnos, no para que se cierren universidades o se abandone la ciencia.

Estimo que será un discurso muy agresivo, como cuando agravió la institucionalidad y nos dio la espalda al tomar el mando, pero ahí estaremos cumpliendo nuestro rol constitucional escuchando al Presidente. Ojalá que cambie y que toda la gente que está abandonando el gobierno le puedan demostrar que la única manera de gobernar este país es entre todos.

Él piensa que juega en otra liga y más ahora que habló con el ex presidente de los Estados Unidos, de hecho dijo que viene de jugar la Champions League, pero ya tuvimos muchos campeones de esas copas que hicieron lo que no deben, como Caputo, “el Messi de las finanzas”.

Benaim: "El oficialismo está contra las cuerdas en el Senado"

El peor error es evitar el diálogo, ya que se estableció la idea de que dialogar es pecaminoso, y esto viene de la mano de la idea de que hay que dejarlo ahcer, porque está acabando con los negociados de la casta, y eso no es real. En todo caso eso se lo debería dejar a la Justicia, mientras el Ejecutivo debería dedicarse a gobernar.

Un ejemplo claro para demostrar que pueden gobernar es que deberíamos saber si vamos a usar o no la vacuna contra el dengue, que hoy está disponible y segura para que no se mueran adultos jóvenes por una enfermedad inmunoprevenible en la Argentina. En ese sentido, nadie conoce al ministro de Salud de la Nación, incluso muchos piensan que es una Secretaría, pero no.

El próximo primero de marzo se inagurarán las sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados.

La nueva postura de la oposición

AG: ¿Qué pasa con el peronismo, que tuvo una derrota electoral hace apenas 3 meses? ¿Se está reconfigurando? ¿Quién puede encabezar esta nueva etapa?

Venimos de una dura derrota y de una gestión poco exitosa. El peronismo no pudo ni quiso hacer varias cosas, por eso debe reconstruirse para ser una opción de cambio en la Argentina. En estos meses la prioridad es defender el sistema representativo, republicano y federal, y no caer en la chicana o agresión.

Para esto debemos ponernos de acuerdo entre todas las fuerzas políticas y dar de baja el DNU para dar un mensaje al Presidente y que reconsidere la forma de gobernar en los años que quedan.

AG: Por el lado del Senado el DNU está complicado, ¿no?

El DNU va a ser rechazado en el Senado y nosotros, en Diputados, también lo rechazaremos.

AO FM