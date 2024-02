Día 79: La guerra federal al palo

“La guerra entre Nación y las provincias no se detiene. Los muchachos no paran y siguen las agresiones, especialmente desde Casa Rosada y la cuenta de X (Twitter) del presidente Javier Milei, que no para con las agresiones hacia todos lados” indicó Alejandro Gomel en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del martes 27 de febrero de 2024.

La venganza que está llevando adelante Javier Milei después que se cayera la ley ómnibus hizo que el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, saliera por la ventana. Se disolvió dicho Ministerio, pasó parte al Ministerio de Economía y otra parte a la Jefatura de Gabinete. Filtrado en una reunión de gabinete, Milei claramente dijo que ahogaría a los gobernadores, y está cumpliendo o tratando de cumplir aquella promesa en un día de furia.

Allí comenzó todo, con la bronca del Presidente por no haber logrado esa ley, y esto que se nota en el Presidente, los rencores que maneja y la baja tolerancia a la frustración, algo a lo que un político debe estar muy acostumbrado.

En política cuesta que salgan las cosas, y no sale hasta que sale. Hay que negociar, hablar, por momentos retroceder y luego avanzar. De eso se trata la mejor manera que tenemos en la sociedad para tratar de resolver los conflictos. Sin embargo, Milei es distinto y viene por métodos distintos con, hasta ahora, un final abierto que puede pasar de aquí en más.

Fin de semana descontrolado de Milei en las redes: 1.491 likes, 754 retweets y más de 8 horas tuiteando

Las agresiones se suceden y van in crescendo. Ayer hubo dos cuestiones determinantes, una tiene que ver con la provincia de Chubut, fuerte contra Nacho Torres al punto de ridiculizarlo en las redes, hasta el me gusta del presidente Javier Milei en un tweet que asimilaba la imagen del gobernador chubutense a la de una persona con síndrome de Down y burlándose de eso. Sí, el presidente Javier Milei burlándose de los chicos con síndrome de Down, hasta ahí hemos llegado. ¡Para qué queremos el INADI si vamos a estar burlando a los chicos con síndrome de Down! Hasta ese punto crece la virulencia del presidente Javier Milei.

Sin embargo, no fue solo eso, sino hubo todo tipo de agresiones de Javier Milei, y a partir de esto se está halando acerca de las facultades mentales del presidente. Se habla de qué pasa con la salud mental del Presidente, algo que va creciendo en distintos ámbitos, a partir de lo que él está demostrando y la manera en que se está relacionando con el resto del arco político

peleado ya absolutamente con todos, incluso ahora, hasta alejado de Mauricio Macri, quien uno suponía que quedaba como la posibilidad de tener un aliado, aislándose y apoyándose en ese 56% de votos que tuvo.

Los gobernadores sostienen que a ellos también los votaron, y Axel Kicillof sumaba que a él lo reeligió el 45% de los bonaerenses, con más de 20 puntos de ventaja sobre el segundo. De igual manera Nacho Torres en Chubut, por primera vez hace muy poquitos meses fue elegido gobernador.

Valen tanto los votos que tienen los gobernadores como el que tiene Javier Milei. Por eso cuesta entender esta lógica de pelearse absolutamente con todos en medio de lo que es un ajuste brutal que lleva a cabo, no solo a las provincias sino a la economía en general.

Javier Milei inaugurará las sesiones en el Congreso a las 21 horas del viernes

En medio de esto, el 1° de marzo se inauguran las sesiones ordinarias, esto significa que el Presidente debe ir al Congreso y abrir las sesiones mediante un discurso donde presenta un balance de lo que viene haciendo y los lineamientos de lo que quiere en su presidencia, o por lo menos para este año, y a partir de ahí comienza a trabajar normalmente el Congreso.

Algo que se hace todos los 1° de marzo generalmente al mediodía, a través de una cadena nacional. Siguiendo su comportamiento disruptivo, Javier Milei decidió convocar dicha apertura a las 21.

Una decisión que puede seguir profundizando el enfrentamiento, ya que, por lo general, los viernes por la tarde los gobernadores suelen retornar a sus provincias.

Desde Casa de Gobierno señalaron que decidieron ese horario porque es el prime time, y de esa manera todo el mundo puede ver la cadena nacional. Algo que choca contra lo que suele hacer el Presidente, que son las redes sociales y ahí no hay horario, ¿no? Uno lo puede encontrar justamente en cualquier momento del día.

Se suspendió la reunión entre gobernadores y diputados del PRO a pedido del chubutense Ignacio Torres

Ayer Axel Kicillof sostuvo que se reunirá con gobernadores, pero no sólo de su partido, y esta es otra particularidad que logró el Presidente, están todos juntos, los del PRO, los radicales, los peronistas, todos enfrentados con Javier Milei.

Mientras tanto, el mandatario sigue pendiente de su popularidad, y sostiene que no bajó para nada. Algunos encuestadores dicen que empieza a bajar, pero todavía tiene una alta recepción e imagen positiva. Se verá cuándo pasen los 100 días y golpeen los bolsillos, hasta dónde llega la popularidad del Presidente.

Ignacio Torres dijo que aceptaría "un diálogo resolutivo", pero Milei lo liquidó: "Es un pobre chico"

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, hizo uso de lo que se llama la banca 28 en su provincia, la banca del pueblo, donde el gobernador puede sentarse en la Legislatura y hablar desde allí. Lo hizo en un tono sereno, sin ser altisonante, sin gritos o exabruptos, tal vez para contraponerse a lo que suele ser el discurso de Milei. El gobernador del PRO, salido de las filas del partido inaugurado por Mauricio Macri, sostuvo que “llegamos a este nivel porque hay un presidente que nos trata con desprecio”.

El gobernador señaló que el cálculo que hacen desde Casa Rosada es que Chubut es una provincia chica, de 500-600 mil habitantes, por lo que es un negocio insultarlos. Ante esto, el chubutense va a la Justicia y amaga con “cerrar el grifo” del petróleo.

Planteó que desde la Rosada le ofrecieron hacer una negociación mes a mes, y aseguró que “no nos van a tener arrodillados todos los meses yendo a la Rosada porque ese dinero es nuestro”. Y sentenció, “tenemos hasta el miércoles para que haya una solución concreta”.

Si bien hay consenso general de los gobernadores en apoyar a Torres, hay uno que ya desde la ley ómnibus dijo yo sí la veo, por lo que cruzó el charco, se abrió, con sus tres diputados, de Unión por la Patria y se puso al lado de Milei.

Se trata del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, el único que no está del lado de los gobernadores, y uno de los que ha recibido fondos durante estos últimos días por parte del Gobierno de la Nación.

“Lo que reclama el gobernador de Chubut está fundamentado en algo donde se dice la verdad a medias” indicó, y justificó la decisión de Milei diciendo que el gobierno de Chubut le debe casi 130 mil millones de pesos al Gobierno Nacional.

Nacho Torres, mientras tanto, señaló que quienes le pidieron que corte el suministro de petróleo no fueron los gremios ni la política, sino los jubilados de YPF.

Habló Marcelo Rucci, secretario general del sindicato de Petróleos de Neuquén, Río Negro, y La Pampa, y sentó la posición del gremio de los petroleros. “Creo que al final de todo esto no está en la idea del gobernador de Chubut ni del Presidente de la Nación, llevar este conflicto a un punto de no retorno” sostuvo, y agregó que “las provincias dependen de la coparticipación, y muchas de estas provincias son las que hacen un gran aporte a la Nación a través de los hidrocarburos y la energía”.

Tierra del Fuego paralizará su producción de petróleo por 24 horas en apoyo a Chubut

Si el PRO venía complicado, este conflicto con los gobernadores, especialmente con Chubut gobernado por el PRO, terminó de explotar la interna dentro del partido. Allí, Mauricio Macri había intentado primero un acercamiento con Javier Milei, algunos se aventuraban a hablar de una especie de cogobierno, otros decían una alianza legislativa y a partir de esto se enfrió la relación del PRO con La Libertad Avanza.

Pero estalló la interna entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

La ministra de Seguridad, aún como presidenta del PRO, no salió a defender a su gobernador, sino que se puso del lado del presidente.

Hay versiones que aseguran que Mauricio Macri no quiere saber nada más con Patricia Bullrich y que prácticamente el diálogo está absolutamente cortado, además se compara su situación con la de Horacio Rodríguez Larreta que está casi fuera del PRO.

Patricia Bullrich se resiste y está reacomodando tropas con la excusa de haber sido votada en la interna, parada en que tiene peso propio dentro del PRO.

Hay una interna sin resolverse todavía entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich acerca de cómo va a seguir la conducción del partido. Pero existe una situación incómoda porque los gobernadores del PRO se alzaron en contra del Gobierno Nacional y hay una ministra y presidenta del partido que decide no acompañar a sus gobernadores y ponerse en la vereda de enfrente.

“No hubo un posicionamiento de Mauricio Macri y, como presidenta del PRO, me hubiera gustado escucharlo, porque creo que son los momentos en que uno tiene que definir qué somos. Tenemos que ser claros”, señaló Bullrich.

El expresidente decidió el camino del silencio en medio de la buena relación que tiene con Javier Milei y, a la vez, tratar de recomponer y tomar las riendas de su partido.

Axel Kicillof reclamará ante la Corte: “Estamos ante un Presidente que se roba los recursos de las provincias”

Por otra parte, Axel Kicillof dio una conferencia de prensa, en la que estuvieron todos presentes, y se volvió a ver al presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, en una especie de tregua con el gobernador.

Allí hay una pelea desde el momento en que le impusieron a Kicillof sumar a Martín Insaurralde a su gabinete.

Sin embargo, hubo un comunicado del PJ bonaerense apoyando al gobernador y luego la presencia del mismísimo Máximo Kirchner en la conferencia de prensa, donde Kicillof explicó lo que estaba sucediendo con la quita de fondos de la Nación a la provincia de Buenos Aires, y anunció que irá a la Corte Suprema de Justicia para reclamar estos fondos.

“Estamos ante un presidente que ha decidido configurar un estado que deserta y abandona sus obligaciones más elementales, no solo somete al pueblo a un ajuste salvaje sino que se roba los recursos de las provincias”, sostuvo.

La decisión de Alberto Fernández fue quitarle los recursos a la Ciudad de Buenos Aires y darle a la Provincia. Ahora, esos recursos Milei decide sacarlos nuevamente.

En todo esto hay un tercero en discordia, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, quien declaró que espera que “los recursos que son de la ciudad, vuelvan”. Lo que estaba en discusión, en un momento, eran los recursos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, algo en que la Corte le dio la razón a Ciudad y ahora se espera que el Gobierno Nacional cumpla. Sin embargo, no estaría siendo en principio la idea de Javier Milei, que está sentado arriba de los pesos, con la consigna de déficit cero cueste lo que cueste.

Federico Sturzenegger fue a la cancha a ver a Gimnasia de La Plata y se fue insultado por el estadio

Habló también el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, acerca del grado de agresión que se está viviendo en la política, especialmente por parte del Poder Ejecutivo y de Javier Milei. “Han sido meses de agresiones constantes los que vivimos los gobernadores”, dijo.

La guerra entre Javier Milei y los gobernadores tiene, por ahora, final abierto.

Hoy habrá reuniones entre los propios gobernadores, quienes se van reagrupando, Milei se prepara para dar su discurso el viernes por la noche en el Congreso Nacional, con su común disrupción y el grado de agresividad que, por ahora, no parece detenerse.

