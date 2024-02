Por qué los petroleros no frenarían la producción de Vaca Muerta

En las últimas horas, la Justicia federal falló a favor de Chubut y ordenó al Estado Nacional suspender el recorte de fondos. Sin embargo, cuando el conflicto entre el Gobierno nacional y el titular del Ejecutivo de Chubut, Ignacio Torres se desató, desde el principal sindicato petrolero del país se distanciaron de la discusión y aseveraron que no frenarían la producción de petróleo en Vaca Muerta.

Conflictos por el petróleo

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el periodista de Vaca Muerta, Darío Irigaray, quien expresó que años atrás por un conflicto, en Neuquén “no se cerró el caño, pero hubo una baja de la presión gas”, en clara referencia a los dichos del gobernador de Chubut, quien había dicho que en caso de no solucionar el conflicto iba a “cerrar el grifo”. Y agregó: “No es algo legal hacer eso”.

Según el entrevistado, “cerrar el grifo” es todo un proceso porque “no se puede cerrar” ya que “están todos los equipos en producción y se va copiando en distintos tanques.

Unión de los mandatarios patagónicos

Con respecto al apoyo político que recibió Torres de sus pares patagónicos, Irigaray explicó que, en referencia al entramado político local, “no se siente que estén hablando mal del gobierno nacional”. Y siguió: “Puede haber rispideces con la Ley de Bases y con algún tema del Fondo Fiduciario”.

En ese sentido, el entrevistado sostuvo que esa situación afecta a todas las provincias patagónicas donde el gas está subsidiado y “no debería ser así, sino contar con un precio especial”. Y agregó: “Es una parte del reordenamiento, donde algunos lo entienden y otros, no”.

Para el entrevistado, “es urgente ordenar” porque “todas las personas que vivimos en el interior nos preguntamos porqué nos castigan con las tarifas”. Y agregó: “Nosotros siendo productores pagamos la energía mucho más cara”.

Al finalizar expresó: “Hay que buscar soluciones con respecto a las tarifas, pero la producción no se va a parar. Desde el Sindicato de Petroleros siempre se mantuvo la idea de seguir trabajando normalmente”.