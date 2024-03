Patricia Bullrich cruzó a Larreta: "Se va a quedar en una soledad política muy grande"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le respondió con dureza al exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, luego de que éste rechazara la posibilidad de un acuerdo del PRO con La Libertad Avanza. "Se va a quedar en una soledad política muy grande", lanzó.

Entrevistada en LN+, Bullrich reavivó la interna contra Larreta: "Hace mucho tiempo que Horacio Rodríguez Larreta no está con el cambio. Expresa una política de un acuerdo vacío, corporativo. Él mismo dice ´me alejé del pueblo y me dediqué a la clase política', lo dice en este reportaje". La ministra hace referencia a la nota que el exjefe de Gobierno porteño dio a Clarín en la que rechazó un acuerdo con La Libertad Avanza: "No estoy de acuerdo con entregarle el PRO a Milei".

"Lo que le pasa a Horacio Rodríguez Larreta es que no encuentra un lugar. No quiere acompañar un cambio profundo y se queda a mitad de camino. Esa mitad de camino es un pozo ciego donde uno se cae. Le pasó en las PASO y le va a pasar de nuevo", agregó Bullrich.

En esa línea, la funcionaria nacional siguió: "No puede condicionar a dónde va el PRO. Primero porque él perdió la oportunidad de conducir. Las ideas que ganaron en el PRO no son las de Horacio Rodríguez Larreta, son las que yo expresé".

"Está en un lugar que hoy no está la sociedad. Nuestro votante no está ahí, está dispuesto a aguantar los problemas que tenemos en el país para hacer un cambio de fondo, para que podamos salir de esta Argentina trabada, corporativa, mafiosa, corrupta", continuó.

Asimismo, comentó: "Yo creo que se va a a quedar en una soledad política muy grande. Como se quedó con todo el aparato y con todos los dirigentes pero sin los votos".

De todas maneras, aclaró: "Por supuesto que todo el mundo tiene derecho a hablar y yo no voy a ser quién diga 'no tenés derecho a hablar, Horacio'... Ahora, las urnas hablaron y dieron otra dirección".

"Yo estoy en contra de entregarle el PRO a Milei, en contra de las propuestas de fusión, de cogobierno, no estoy de acuerdo", sostuvo en una entrevista con el diario Clarín.

Y consultado sobre el rol que está jugando Bullrich dentro del partido, dijo que lo que no debe hacer es "ir en contra de los valores originales del PRO, traicionarlos y no honrarlos".

