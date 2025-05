Las Elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires se llevan a cabo desde las 8 de la mañana de este domingo 18 de mayo. Como suele ocurrir en los comicios, en redes sociales ya comenzaron a viralizarse bloopers y momentos graciosos o incómodos protagonizados por figuras de la política como Javier Milei y Horacio Rodríguez Larreta.

Uno de los episodios virales fue protagonizado por el exjefe de Gobierno porteño y candidato a la Legislatura, Horacio Rodríguez Larreta, quien tuvo complicaciones desde el inicio. Al llegar, su mesa todavía no estaba abierta, a pesar de que ya había pasado una hora desde el inicio, y luego tuvo problemas con la máquina de voto electrónico.

"Es increíble que haya tardado una hora y media para votar", expresó el exfuncionario ante la prensa, quien llegó a votar a la Facultad de Derecho, en el barrio de Recoleta, alrededor de las 9 de la mañana y se encontró con que su mesa aún no estaba abierta.

Tras levantar una queja por no poder emitir su voto, la Justicia Electoral fue a buscar una autoridad suplente de otra mesa para completar la suya, la cual abrió 09:10 con una "autoridad paralela". No obstante, cuando ya parecía estar todo solucionado, Larreta no fue detectado por la máquina de voto electrónico.

Un técnico se acercó a ayudar al exjefe de Gobierno porteño con el dispositivo, el cual comenzó a funcionar con normalidad algunos minutos después, permitiéndole votar.

Le esquivaron el saludo a Javier Milei

El presidente Javier Milei también protagonizó un incómodo momento luego de que un integrante de la mesa donde votó se negó a darle la mano cuando fue a saludarlo.

En las imágenes del momento se puede ver cómo el mandatario saluda con la mano a cada uno de los integrantes de la mesa que tenía asignada en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en Almagro, hasta que llega al último miembro y este se niega a darle la mano, haciendo un gesto de negación con la mano.

Se desmayó un camarógrafo cuando votaba Larreta

Otro de los momentos tensos de la votación del exjefe de Gobierno porteño ocurrió cuando los periodistas estaban esperando por sus declaraciones y un camarógrafo se desmayó poco después de que el exfuncionario comenzó a dar las primeras declaraciones.

Fue un camarógrafo del canal C5N quien sufrió una descompensación cuando estaba al aire, momento en el que la emisión en vivo se cortó y desde el piso del canal continuaron con otro tema. Por su parte, Larreta esperó un rato a que el trabajador se recupere.

Mirtha Legrand decidió no ir a votar

La histórica conductora Mirtha Legrand decidió que no participará de las Elecciones legislativas de este domingo 18 de mayo, aunque no aclaró los motivos de su ausencia durante la jornada electoral.

Si bien la diva no tiene la obligación de emitir el sufragio por su edad, ella continuaba presentándose cada año de elecciones en su lugar designado. Sin embargo, en esta oportunidad su asistente confirmó que no irá a votar, aunque sin dar muchas más explicaciones.

"Estaba hablando con Elvira, la asistente de Mirtha Legrand, para preguntarle a qué hora iba a votar, y me dijo que Mirtha no va a ir a votar", informó La Criti al aire de radio Splendid AM 990 y agregó: "No va a hacer uso de su derecho a elegir, en este caso, legisladores. Siempre ha ido a votar, pero esta vez tomó la decisión de no ir".

En el programa radial también confirmaron que Marcela Tinayre aseguró que está "todo ok" y que la conductora de 90 años, quien se encuentra exenta de la obligación de votar, "simplemente decidió no ir".

