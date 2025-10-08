Subir escaleras reduciría el riesgo vascular.

Un estudio reciente publicado en el European Journal of Preventive Cardiology arrojó que una práctica tan simple como subir escaleras es una de las mejores estrategias para mejorar la salud del corazón.

Subir al menos cinco tramos de escaleras al día -lo que equivale a unos 50 escalones- puede reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares en un 20%, según los estudios realizados.

La investigación demuestra que el ejercicio regular y cardiosaludable no tiene por qué ser caro ni requerir mucho tiempo, y que algo tan sencillo y accesible al público como unas escaleras puede tener un gran impacto en la salud.

Subir escaleras a intervalos breves y de alta intensidad es una forma eficaz de mejorar la capacidad cardiorrespiratoria y el perfil lipídico, sobre todo para quienes no pueden cumplir las recomendaciones actuales de actividad física.

Estos hallazgos ponen de relieve las ventajas potenciales de subir escaleras como medida preventiva primaria de la ASCVD [enfermedad cardiovascular aterosclerótica] en la población general, junto con la enfermedad coronaria y el ictus, son las principales causas de muerte en todo el mundo.

Esto es lo que hay que saber sobre por qué subir escaleras puede ayudar a la salud del corazón, y cómo añadir más pasos (y escaleras) a la rutina diaria.