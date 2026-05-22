Rosmery Maturana defendió a Milei: "No hay nada de malo en los audios, era una conversación de confidentes”

Rosmery Maturana se convirtió en tendencia tras viralizarse esta semana varios audios de supuestas conversaciones íntimas de alto voltaje con Javier Milei. La mujer ya brindó una entrevista, en la que reconoció: "Yo le decía a Javier paquetón, en realidad, éramos confidentes en su momento”.

La asesora de imagen y comunicación, que el año pasado fue señalada como la posible responsable de la ruptura entre el máximo referente de La Libertad Avanza y Yuyito González, habló de los audios filtrados, de su vínculo con el mandatario y de una canción que, casualmente, lanzó esta semana, titulada “El paquetón”.

“Mi tema ‘El paquetón’ nació de esto, porque yo le decía a Javier paquetón, en realidad, éramos confidentes en su momento. Este es un carpetazo que le están dando a él. No hay nada de malo en los audios. Era una conversación de confidentes. Yo siempre lo respeté un montón. Ahora, si ellos quieren transformarlo en otra cosa es una maldad…”, arrancó explicando Maturana en una entrevista que concedió a Farándula show.

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“Yo tengo cuatro años de charlas con él. Cuatro años. Están recortando pedacitos, me están echando la culpa a mí. No hay teléfono que quepa cuatro años de charla. La verdad es que me trajo muchos recuerdos buenos. Les quiero decir algo, primicia: Javier era una persona supertierna, respetuosa. Yo estoy escuchando ahora que están haciendo recortes con él muy agresivo y no es verdad eso. Nada que ver. Por algo le estoy haciendo una canción que es de alegría”, detalló.

Maturana explicó: “Javier tiene a disposición mi teléfono, acá no hay nada malo y si nos quieren complicar no lo van a lograr". Y confesó: "Yo dejé de hablar con él hace un año. Es raro. Justo voy a presentar mi tema y me mandan esto". En ese punto, se corrigió: "Y nos mandan esto. Nada. La verdad es que estoy tranquila, lo quiero mucho, lo respeto un montón y estoy a disposición...”.

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Luego, la mujer denunció: “Yo estuve escuchando que están editando las charlas. Él no es así, él es súper tierno. Si bien teníamos charlas medias así, pero en otro tono, nunca en ese tono de ‘paquetazo’, ‘te rompo esto’, ¡pero por favor!”.

Maturana cerró la entrevista mandándole un mensaje directamente al Presidente: “Javi, confiá en mí, sabés que te quiero un montón, y bueno, lo que nos tocó es esto. Ojalá que la gente se dé cuenta de la realidad y la gente buena que tenés alrededor, que somos nosotros. Yo lo re banco”, expresó.

Rosmery Maturana

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Javier Milei y Rosmery Maturana se conocieron durante la pandemia en un bar del barrio porteño de Once, y ella terminó ayudándolo a definir su estilo desestructurado, marcado por las camperas de cuero.

En Infama, el programa que conduce Marcela Tauro, la mujer había : “Lo conozco a Javier hace mucho. Yo soy periodista también, recibida. El trabajo de periodista me llevó a la asesoría de imagen. No trabajé nunca con Javier. Yo lo asesoré, pero por una cosa nuestra, en todo el año de campaña”.

Y agregó: “Pero no soy del partido ni de contratos, es una cosa particular. Yo le cambié el look de las corbatas, la campera. Pero fue una cosa mía, particular, nada que ver con La Libertad Avanza”.

HM/ML