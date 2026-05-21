Javier Milei habla en el aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

En el marco de varias apariciones públicas para defender la gestión económica, el presidente Javier Milei asiste a un nuevo aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, con el objetivo de culminar una semana dedicada a defender los indicadores económicos.

El jefe de Estado diserta en la entidad luego de haber protagonizado un raid de apariciones durante la semana: el lunes brindó una clase en la Universidad de San Andrés junto con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el martes al mediodía expuso en una actividad organizada por VALO en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA); y también brindó una extensa entrevista telefónica en Neura, siempre con el eje puesto en la evolución de la economía.

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