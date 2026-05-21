El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó este jueves el avance del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados que modifica el régimen de subsidios al gas para zonas frías y advirtió que la medida podría tener un fuerte impacto social y económico, además de contener artículos "ilegales".

Durante una actividad en Florencio Varela, el mandatario calificó la iniciativa como “un gran error” y reclamó al Senado que no convierta en ley la media sanción impulsada en el Congreso. “Va a traer consecuencias de todo tipo sobre una población que ya tiene dificultades para llegar a fin de mes”, sostuvo.

El proyecto busca reducir al régimen de zona fría, un esquema extendido en 2021 y que otorga descuentos en regiones con bajas temperaturas y altos niveles de consumo energético durante el invierno.

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Kicillof vinculó la medida con el ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei y afirmó que “la motosierra llegó con apoyo del Congreso nacional”. Según planteó, la iniciativa pone “en riesgo las tarifas y las condiciones de vida de millones de argentinos”.

Además, advirtió que algunos artículos del proyecto podrían derivar en cuestionamientos judiciales. “Hay partes de la ley que están mal directamente, que son ilegales”, aseguró el gobernador, aunque evitó precisar qué aspectos podrían ser impugnados.

El impacto de las tarifas y la comparación con otros países

El mandatario también cuestionó la política energética nacional en el contexto internacional marcado por el aumento global del precio de los combustibles y la energía.

Según explicó, distintos gobiernos implementaron medidas de contención frente al encarecimiento energético derivado del conflicto en Medio Oriente, mientras que en Argentina —afirmó— el costo fue trasladado directamente a los hogares.

“Todos tomaron medidas menos Milei, que transfirió el costo a la gente, a las tarifas de gas, electricidad y combustibles”, señaló.

En ese marco, sostuvo que la eliminación de beneficios para zonas frías profundizaría el deterioro económico de sectores medios y trabajadores. “Pensé que el termómetro había llegado al límite de la crueldad y del abandono, pero evidentemente no”, expresó.

Kicillof también apuntó contra Caputo por el ajuste

Durante su discurso, Kicillof también hizo referencia a recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien reconoció públicamente que el margen para seguir ajustando el gasto público es cada vez más limitado.

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“Hace mucho que no se puede ajustar más porque la gente no puede pagar las cuentas, el alquiler y no llega a fin de mes”, afirmó el gobernador bonaerense.

Finalmente, alertó sobre el impacto social de la caída del poder adquisitivo, la pérdida de empleo y el aumento de las dificultades económicas en distintos sectores de la población. “La vida entera se está complicando para una proporción inmensa de argentinos”, concluyó.

LB/ML