jueves 21 de mayo de 2026
POLITICA
Escándalo institucional

Filtran supuestos audios íntimos de Javier Milei y se abre una investigación judicial por riesgo a la seguridad presidencial

La aparición de grabaciones de tono sexual y personal, atribuidas al mandatario y a su ex asesora de imagen, sacudió el escenario político y derivó en una denuncia penal. La Justicia investiga si el contenido de las charlas, que incluye consultas sobre la custodia oficial, vulnera la integridad del jefe de Estado.

Milei
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El clima político en Comodoro Py amaneció este jueves cargado de una tensión inusitada tras la viralización de una serie de supuestos audios que involucran directamente al presidente Javier Milei en un escándalo. El material, cuya autenticidad está siendo puesta bajo la lupa, no solo expone conversaciones de alto voltaje sexual con una mujer de su entorno, sino que disparó una presentación judicial formal por parte del periodista Santiago Cúneo, quien solicitó investigar si la filtración constituye un delito contra la seguridad de la Nación.

La denuncia, que recayó en el juzgado de Ariel Lijo, sostiene que el contenido de los archivos trasciende lo meramente privado para internarse en un peligroso terreno de vulnerabilidad institucional. El punto central del planteo legal radica en un fragmento de la charla donde la mujer, identificada como Rosemary "Oscurita" Maturana, indaga sobre los protocolos de seguridad del mandatario durante un viaje al exterior. "No sé cómo fue hoy la seguridad", se escucha preguntar, ante lo cual el supuesto interlocutor presidencial asegura: "Estaban todo el tiempo conmigo".

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